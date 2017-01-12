Reina ve komplo teorisi-2

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Şu “yakışıklı Amerikalı” William Jake Raak’a takıldı aklım. Bunu araştırmak gerek. Belki o kod adıdır. Böyle bir kişinin gerçekten varolup olmadığını öğrenmek zor olmasa gerek. Niye geldi ve şimdi nerede, ne yapıyor? 9 kişiymişler, 7’si yaralanmış. Türkiye çok güzel, insanlar çok iyi, işler yoluna girince tekrar gelecek.. Giderken öyle diyordu. Çok rahat ve tebessüm ederek ve birilerine “görev tamam” der gibi selamlayarak!? Bir terör saldırısından kurtulan bir adam hali var mı?

Olay yerinden ayrılırken ambulansın kapısında “bilmiyorum, tek kişi gördüm. Ateş edip saklanıyorlardı” gibi bir laf ediyor. “AK-47 vardı elinde” diyor. O şartlarda silahı tanıyor.. “Ateş eden bir kişi” görmüş, ama ifadesinden başkalarının da olduğu anlaşılıyor.. Adam “Küçük bir kasabada küçük bir işletme sahibi” gibi görünüyor ama  eski bir deniz piyadesi. Dahası var, adamın asıl işi Pennsylvania’da askeri malzeme üreten bir firmanın yönetim kurulu başkanı. Penn State Üni. Mezunu. Başındaki şapka ABD kara kuvvetlerinin istihbarat toplayan  merkezin markasını taşıyor. Örgütün adı “National Ground Intelligence Center” iyi mi?

Desenize çetenin elebaşını kendi ellerimizle gönderdik ABD’ye..

Sahi Amerikan konsolosluğunun uyarısını tekrar hatırlayalım. “Turistlerin gittiği restoran” yerine Reina diye de yazsalardı bari! Reina’nın sahibi de dil sürçmesi ile sehven doğruyu söylemiş olamaz mı?

Sahi bu Jacop hangi isimle rezervasyon yaptırmış ve kaç kişilik. Ve onlar kimler.  Mekana kimlerle geliyor ve eğleniyorlar. Güvenlik kamerasında yok mu bu görüntüler.

Raak, sakal ve imaj olarak aslında Araplara benzemiyor da değil.. Belki kendi aralarında Yakup falan diye de dalga geçiyorlardır. “Raak’a rakı getir” filan!

Bakın terörist, genel olarak taradıktan sonra birilerini özel olarak hedef seçip, gidip tek tek kafasına sıkıyor.. Sahi bunlar 9 kişiydi değil mi? Diğerleri kimler ve neredeler?

‘Reina saldırganı içerden yardım aldı’..

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Reina saldırısıyla ilişkin bir gazeteye konuştu ve “saldırganın içerden yardım aldığı kesin” dedi.

“Bizim Kırgız” birçok kamera görüntüsünden sonra, bir sosyal media analistinin dediği gibi “ABD istihbarında ‘safe hause’ denilen içerideki CIA evlerinden birinde saklanıyor olmasın.. Belki de zaten çoktan öldürülmüştür bile.” 

Sahi, niçin sadece Jakop’un ambulans videosu var. Niçin sadece onun uğurlanışı..

O ambulans hangi kuruluşa ait, o çalışanlar kimler. O kamera görüntülerini kim çekti, kim servis etti!

Yabancı kaynaklar da bu olayla ilgili ilginç iddialar atıyorlar ortaya..

Raak’ın başında olduğu savunma şirketi insansız hava araçlarına donanım ve parça üretiyor..

Alper Tan geçen gün Twitter’den birtakım mesajlar geçti: ABD’DE BİR YILDA 90.000 TECAVÜZ VAKASI OLMUŞ. ABD’de geçen bir yılda 90.185 tecavüz olayı polis kayıtlarına geçmiş iyi mi? Dahası da var: ABD genelinde, son bir yılda cinayete kurban gidenlerin sayısı 15.696 olarak belirlenmiş. Yani ABD’de her ay 1308 kişi cinayetlerde ölüyormuş. ABD’nin nüfusu Türkiye’nin 3 katından biraz fazla. Siz deyin 4 katı. Bunun anlamı şu: Türkiye’de her ay 375 kişinin cinayete kurban gitmesi demek..

Bu doğulular katil canım. Türkiye kan gölü.. Herkes birbirini öldürüyor değil mi? Dahası var ABD’de her ay binlerce kişi intihar ediyor. Doğu’da terör, savaş, cinayet bu kadar insan ölmüyor, nüfusa oranla!

AnlayacağınızABD ŞİDDET VE ÖLÜM KOKUYOR.New York Üniversitesi raporu: Geçen bir yılda ülke genelinde şehirlerdeki cinayetler % 14 oranında yükseldi.FBI’ın yayınladığı son rapora göre tablo dehşet verici. ABD’de son bir yılda 1.195.704 şiddet içeren suç işlendi. Tacizin haddi-hesabı yok!

ABD’nin işi zor.. Görünen o ki, ABD dünyaya sömürü aracı olan dolar, teknoloji, yazılım, film ya da silah ihraç etmiyor sadece, Dünyaya terör ve savaş da ihraç ediyor..

Bakarsınız yarın bu işin filmini çekip dünyaya satarlar..

Reina’da yaşanan katliamın ardından bulunamayan saldırgan hakkında her gün yeni bir iddia atılıyor ortaya. Milliyet yazarı Tunca Bengin, Reina saldırganının gizli servis tarafından kandırılıp, öldürülmüş olabileceğini yazdı. Her şey mümkün.. Gerçek bunların dışında da olabilir.. Ama olayla ilgili derin bir kuşkunun olduğu muhakkak.

Bana kalırsa asıl bulunması gereken tetikçi değil, tetikçiyi yönlendiren akıl! Ya da tetikçiyi bulmak, asıl faili bulmaya götürmeyecekse ya da soruşturmayı orada bırakacaksak bu da büyük bir yanılgı olur. Kertenkele kuyruğunu bırakır ve kaçar..

Bana sorarsanız Reina’dan ABD’ye, CIA’ya uzanmak mümkün. Pensilvenya, DAEŞ ya da PYD’ye de uzanmak mümkün.. 

Şunu bilelim: “Uygur Türkü” sadece bir kukla, bir kandırmaca olabilir. Ya da başka biri. Şunu bilelim ki, “Orman” bu “kibrit çöpü”nün arkasında.

Kayıp anahtar suya düşmüştü değil mi? Suyu da inek içmişti. İnek de dağa, ormana kaçmıştı. Orman da yanmış-bitmiş kül olmuştu! O dağ büyücüler dağı bilesiniz. Şeytanlar vadisinde..

Euzubillahimineşşeytanirraciym.. Şeytan taşlamaya var mısınız, ama önce Şeytanla yoldaşlık etmekten, ortaklık yapmaktan, işbirliğinden vazgeçelim. Haksızlık yapmaktan önce haksızlıklar karşısında susanlardan olmamayı öğrenelim. Allah rüşvetçiler ve torpilcilere de yardım etmeyecek zira. Çünkü Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmeyecek.. Hem Resul’e, hem Şeytana dost olunmaz zira!

KOMPLO GÜNCELLEMESİ: 39 kişinin katledildiği Reina saldırısında ibre FETÖ’ye döndü. Star’ın haberine göre biri bayan 3 tetikçi, 4 gözcü vardı. Özel güvenlik DELTAVİB FETÖ ile ilişkili. Kullanılan mühimmat ABD ve İsrail’e ait. DAEŞ hedef saptırmak için olaya dahil oluyor. “Yılbaşı kutlaması”na saldırısı da, “Yaşam Tarzı tartışmaları” da planın diğer parçaları.

Selâm ve dua ile..

 

YORUMLAR
600

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ramazan

Aslında bu tür katliamların arkasından katillerin gidebileceği tek bir güvenli ev var;Amerikan elçiliği...Önce dışarıda kamerya poz veriyorlar,sağa sola gidip kameraya giriyorlar,medya da yok orda görüldü yok burada görüldü.Hepsi senaryo.Gerçek ise batılı elçilikler..Aksi takdirde bu kadar sıkı takip ve teknoloji ile bugüne kadar yakalanmış olurdu.Devamlı olarak dışarda aransın diye de:Yok şu metroda görüldü,burada görüldü...hep hikaye.

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hercai

Katilin bazi yerlerdeki goruntuleri ile sonradan, kendi tarafindan cekilmis goruntuler arasinda bayagi fark vardi, iki farkli adami tek adam gibi gosterip milleti ve devleti yanilttilar. O amerikali da kesin ajandi.

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Kahraman terZi

Hocam yorumlarınız gayet anlaşılır ve net

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Buğra

Değerli hocamGüncel yaklaşımınız iyimserliğiniz. Sade söylemleriniz çok güzel. Şöyle bir komplo teorisi olabilirmi. Şeytanın askerleri ( pkk IŞİD fetö) hareket sebepleri acaba Kıbrıs için dikkat dağıtmak olabilirmi. Suriye Kıbrıs için çıkarılan yada tam tersi olabilirmi. Bir başka yada daha rumun evet dediği diyebildiği anlaşma nasıl tuzak olamaz.Vesselam

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Emin Koc

Katil nerede katil ne oldu ona..

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İranlı

Ben en büyük dusman Iran ve şiadir. Sen istediğin kadar hikayelerle kamufle etmeye çalış. ...ede olsa. Zamaninda feto ve diyalog tehlikelerini konu ediyorduk 

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abdulmetin

üzerinde durulması tespitler var, çok iyi takip edilmesi lazım zira kefereden her şey beklenir, onlarda plan bitmez, uyanık olmak lazım, çünkü batılın yapmadığı desiseler kalmamıştır günümüze kadar......

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Nuray

O abd li haberlerdd izledim ve ssde bir vatandaş olarak bile supheli buldum halini.dalga geçer gibiydi.yetkililef nasıl kaçırdılar ve niçin sorusturulmaz?Ayrica iki genç daha vardı Avusturyalı ydi galiba.onlar da supkphelj olabilir.

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gokalp demir

Abdurrahman Bey elinize saglik , ampul gibi aydinlatiyorsunuz karanlik noktalari yazilariniz ile.Selam ve dua ile.Zalim Esed

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mehmetcik

Eline sağlık hocam. Allah razı olsun. UYUT BÖL PARÇALA YOKET oyununa gelmeyelim. BİR KOMPLO TEORİSİNİ DE BENDEN. Tecrübe ile sabit olup gerçektir. AKPARTİYİ milletten koparmanın yolu, kenetlenmeyi önlemenin yolları. İftiralarla çamurlarla milleti birbirine düşüreceksiniz. Masum yandaş ayrımı yapmadan herkesi karalayacaksın, arkasından ispatla kendini diyeceksin. Yani at iziyle it izini karıştıracaksın. Hiçbir suça karışmamış, karakola düşmekten, yanından dahi geçmek istemeyen insanları zan altında tutacaksın. En iyi dostunu en büyük düşman yapabilmek için insanların birbirine zan ile bakmasını sağlayacaksınız. ARKASINDAN İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR, sonucunu vatandaş bizzat yaşayacak ki insanlara artık güven duymayacak ve insanlardan nefret eder duruma gelecek. “Dünya nüfusu arttıkça, insan sayısı azalıyor.” gibi güvensizliğini insanlara yansıtacak. FİTNENİN OYUNU BU. İnsanları birbirine düşman etmek. Uyanık olmalı. Yanlış yapanları uyarmalı, gerekirse cezalandırmalıyız. Kanunlarımızı bunları önleyecek şekilde düzenlemeliyiz. Çare nedir. DEVLET BATAKLIK OLAN FİTNE (PKK/DAEŞ/FETO) BAŞLARINI GÜCÜYLE KİTABINA UYARAK YERİNDE KURUTMASIDIR. Yoksa laf söyleyenlerde fitnenin oyuncağı olurlar. Yoksa millette şüphe oluşmaya devam eder. Acaba bunlarda fitne olabilir mi?, düşüncesi oluşmaya başlar. Tedbirlerimizi almalıyız. DURMAK YOK YOLA DEVAM.Yanlış anlayanlara uyarı: BENİM HAKKIMDA NE DÜŞÜNÜRSEN ALLAH SANA ON KATINI VERSİN.Allah (cc) yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olunuz.

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Tele Ferik

Olayin faillerini sen bulmussun zaten Dilipak hoca fazla arastirmaya gerek yok. Chp,fetö,pyd,daeş,abd,ab,ataist kominist gezici laikler

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Zümra

Bu olayın peşini bırakmayın gündemde tutmanızı istiyorum. Çünkü abd linin kuşkulu tavırları ortaya çıktığından beri haber kanallarını takip ediyorum(havuz medyası da dahil) fetöcü polisler olayı daha güzel kapatsın diye mi bahsedilmiyor. Adamı götüren ambulans ve görevlilerine ulaşmak çok kolayken neden bulunmuyorlar. Bence polis bu olayı çözmek istemiyor.

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Mehmet

Abdurrahman bey akli melekeleriniz ve hisleriniz çok güçlü maşaAllah..kafamızdaki sönmüş veya yanmayı bekleyen lambaları birer birer aydınlatıyorsunuz..

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maraşlı

Bati insanı insanlıktan, hayvanıda hayvanlıktan çıkardı. Açgözlülükleri dünyanın sonunu getirecek bunlar için kaçınılmaz son tüm değerleri alt üst gerçi dinleri imanları para başkada bir değerleri yok para için herşeylerinden vazgeçebilecek bir topluluk, Allah hepsini kahrı perişan eylesin sade kendileri değil tüm dünyayı ateşe atıyorlar. neyse geçelim bunları biz esas bizim süslümanlara gelelim onlar zelil durumda bizler çokmu iyiyiz. Akifin 100 önceki yılbaşı şiirini okuyunca günümüz müslümanlarınında hali hiç iç açıcı değil biz kendimizden mesuluz,bizimde gidişatımız hiç hayırlı değil,selam

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Ahmet Kutlu

gerçekten çok ilginç, film gibi olay. yakubun yüz mimiklerini yorumlamışlar yalan söylüyor.

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İranlı

A. Dilipak bey,yazın sadece ve sadece kafa karış... Belkide Iran ajanları yaptı.Iran ve Eset iyi. Ateşkes anlaşmasını delik deşik ettiler,sen bize....

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Mehmethan

Ders çıkarmak lâzım,tekerrürü halinde aynı hatalara düşmemek içün

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Abdurrahman Dilipak
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