PKK, PYD, FETÖ derken; önce Moddy’s, şimdi de Fitch

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Moddy’s, Fitch, S&P.. Bunlar PKK, PYD, BM, NATO, FETÖ gibi kısaltılmış isimler ya da aile isimleri filan..

Bunların şimdiki görevleri FETÖ’nün beceremediği, yarım bıraktığı işi tamamlamak.. Hani şu “Finansal tetikçi” filan denilen türden örgütler. Namı diğer “Finans Kapital”in operasyon timleri..

Dolar’ın yükselişinin arkasında bunlar var.. 

Mesela bir de LIBOR’ları var bunlarla birlikte iş tutan.. Bunlar kapitalizmin öncü kuvvetleri.

Biliyorsunuz Moddy’s daha önce Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. Şimdi sıra Fitch’de. O da ocak sonunda kredi notunu açıklayacak ve nöbetini savacak..

Avusturya’da seçim oldu notu düşmedi, yarın Hollanda’da seçim olacak yine işler yolunda. Ya hu ABD birliği dağılmanın eşiğine geldi, AB çatırdıyor, Dolar ve Euro’ya bir şey olmuyor..

Bilim, ahlak, etik, efendilerin çıkarları sözkonusu olduğunda bir anlam ifade etmiyor.

Anlayacağız Garp cephesinde yeni bir durum yok. Eski hamam, eski tas.. Beyaz adam eski bildik beyaz adam..

FETÖ yılbaşına kadar 3.7’ye çıkaracaktı TL karşısında doları, biraz gecikmeyle sınırı zorluyorlar.. Aslında bu işte şike var. Hakem taraf tutuyor.. FETÖ’yü başımıza bela edenler bu işi iyi biliyorlar. Hep yaptıkları bir şey. İlk kez denemiyorlar yani.

Aslında FITCH ve öteki takım arkadaşları kendi başına gelin - güveyi oluyor. Kendi çalıp kendi oynuyor. Efendilerine sadakat gösterisinde bulunuyorlar. Varlık sebepleri ve misyonlarının gereğini yerine getiriyorlar, ama bu arada da deşifre oluyorlar. Kendilerine not veriyorlar, bize not veriyorken.. Çünkü verdikleri not, bir bumerang gibi, göreceksiniz, dönüp kendilerini vuracak.

Dolar manipülasyonu ile büyük işler başaracaklarını sanıyorlardı, ama oyun erken deşifre oldu. İşlem hacmi pek derin değil. Halk bu oyuna kanmadı.. Ama yine piyasayı baskı altına almaya, muhalefete can vermeye, psikolojik anlamda olumsuz bir hava oluşturmaya, kendi adamlarına da, moral vermeye çalışıyorlar..

Mesela bir yandan biz Gülen’in iadesini beklerken onlar FETÖ’ye yardım ve yataklıktan aranan Prof. Tekalan’ı bir üniversiteye rektör olarak atayabiliyorlar..

O üniversitelere, o Türkçe olimpiyatlarından Türkiye düşmanlığına savrulan o okullara gidenler, herhalde bir daha Türkiye’ye dönmeyi hiç düşünmüyorlar..

O hoşgörü, diyalog, özgürlük,   insan hakları, hukuk devleti, milli irade nutuklarına, o din-iman vaazlarına ne oldu bir anda.. Hani Gülen, 28 Şubat’ta daha ilk günde okulları Çevik Bir’e devretmekten söz ediyordu..

Ne FETÖ’cüler, ne BÇG’liler iflah olacak.. İkisi de Amerikan menşeli. İkisi de bir paranın iki yüzü gibi! İkisi de aynı locaya hizmet ediyorlar, tıpkı soğuk savaşta sağ ve sol kamplarda birbirine kurşun sıkan adamlar gibi..

Fitch de kendine verilen görevi yerine getirecektir.. Bu şekilde kendi inanılırlık, ciddiyet ve saygınlıklarını da bitirecekler..

Bu tür davranışları ile intihar ettiklerinin farkında değiller.. Kendi bindikleri dalı kesiyorlar..

Batı tüm kavram ve kurumları ile birlikte çöküyor. Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar. Dahası, beyinleri var akletmiyorlar.. Hepsi biyonik bir robot gibi.

Bizim sabırlı olmamız, kendi aramızda birliğimizi korumamız bunların helakı için yeter gibi.. Ne kadar yanlış varsa tek tek yapıyorlar. Korkuları ve öfkeleri akıllarından büyük. Umutlarını kaybettiler ve deşifre oldular.. Sadece bize değil, içlerindeki akıl ve vicdan sahibi insanların uyarılarına da dikkat etmiyorlar. Hep vurup almaya alışmışlar.. Vicdanları ile birlikte inançlarını da kaybettiler.. Hedonist, sadist bir azınlıktan başka bir şey değil bunlar..

Bu düzenin hep böyle gideceğini sandılar. Ama olmadı işte.. Her şeyin bir sonu var, her gündüzün bir gecesi ya da her gecenin bir sabahı olduğu gibi.. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirip çevirecektir. Allah insanları, malları, canları ve sevdikleri ile kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir..

Bugünkü İncil’de de, Tevrat’ta ve Zebur’da da, hikmet olan uyarılar, misaller vardır aslında..

Vay size! İşte İncil’den uyarılar: Vay halinize, şimdi karnı tok olan sizler, Çünkü açlık çekeceksiniz! Vay halinize, ey şimdi gülenler, Çünkü yas tutup ağlayacaksınız!
Luka 6:25.. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman, Vay halinize! Çünkü onların ataları da Sahte peygamberlere böyle davrandılar.”
Luka 6:26.. Vay halinize, ey Yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz.”
Luka 11:52. Yuhanna vahyindeki uyarıları yazmama gerek var mı?

Yoksa Tevrat’tan mı örnekler vermeliyim: Günahlı ulusun, suç yüklü halkın, Kötülük yapan soyun, Baştan çıkmış çocukların vay haline! RAB`bi terk ettiler, Yakub’un Kutsalı`nı hor gördüler, O`na sırt çevirdiler.
Yeşaya 1:4, Vay onların haline! Çünkü bu felaketi başlarına kendileri getirdiler.
Yeşaya 3:9, Vay haline verimli vadinin başındaki kentin, Efrayimli sarhoşların gurur tacının! Şaraba yenilmişlerin yüce ve görkemli tacı, solmakta olan çiçeği andırıyor.
Yeşaya 28:1, Vay sana, yıkıp yok eden, ama kendisi yıkılmamış olan! Vay sana, ihanete uğramamış hain! Yıkıma son verir vermez sen de yıkılacaksın, İhanetin sona erer ermez sen de ihanete uğrayacaksın.
Yeşaya 33:1..

Bizim uyarılarımızı madem ciddiye almıyorsunuz, a canı çıkasıcalar bari “inandık” dediğiniz kitabın uyarılarını dikkat alsaydınız..

Selâm ve dua ile menittebeal Huda.

 

YORUMLAR
600

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aytaç cağlaralr

.. yahu bütün tüketim maddelerine-30 zam yapıldı nerde görülmüş köprü ücretlerine @ zam , hala diyorsunuz dış mihraklar arkadaş ne üretiyorsun sen ne , çocukların elindeki tabletten tut yazılımıa bilgisayara , yahu yeşil mercimek bile dışardan geliyor hala diyorsun dış mihrak...

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Mesut Turan

Hatice Hanım sözlerinize sonuna kadar katılıyorum söylediklerinizde çok haklısınız önce hamd ve şükür ama SÖZCÜ gibi gazetelerde yazanlara bak onlar her daim isyan Hak CC ye tabi olursak her sorun ortadan kalkacak ama nerde birde Sayın Dilipak neden incil ve Tevrattan örnekler vermiş onu da anlayamadım mevcut incil ve Tevrat tamamen kişilerin yazdığı bir kitaptır

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asgari akıl

Üstadım yoksa Asgari ücreti de üst akıl mı belirliyor.

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melike

sen zafıyet gösterırsen tabiki düşmanlar etkili olur.düşmana,dış güçlere veya şeytana suç atmakla sorumluluktan kurtulunmaz.laf değil icraat önemli.incirlik kapatılmadan bu işler asla düzelmez.millet abd elçiliği önünde protesto eylemlerı yapmalı adres orası,diğerleri piyon.

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Elif Sarar

Hocam ülkenin bir çok yerinde terör saldırıları oluyor. Böyle bir durumda ülkeye turist gelmediği gibi yabancı yatırımcı da bu ortama yatırım yapmak istemez. Böyle bir haldeyken Moddy's Türkiyenin kredi notunu yükseltse dolar mı düşer? Keşke en azından tarım ve hayvancılık açısından kendine yetebilen bir ülke olsak. Allaha şükür ülkemiz her türlü tarımın yapılabilmesi için elverişli. Tarımsal açıdan dışarıya bağımlı olmasak en azından yediklerimiz, içtiklerimiz dolara endeksli olmazdı.

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Meleknur

ASLINDAdış güçler, fetö ve aynı safta rol alan bütün TÜRKİYE düşmanlarının uğraşlarına rağmen, TÜRKİYE TOP YEKÜN VANINA, BAŞKANINA, HÜKÜMETİNE, MİLLETİNE SAHİP ÇIKINCA emellerine ulaşamadılar. ŞİMDİ DE dolar larını yükseltme derdine düştüler. ŞİMDİ NE hedefliyorlar, gine BİZİM MİLLETİMİZİ HÜKÜMET TAVIR ALMALARINI SAĞLAMAK. NASILMI, İŞTE DİYELİMKİ BU DEVLET NEREDE, BİZİM BORCUMUZ VAR, dolar aldı başını gidiyor. SIRF BU SÖYLEMLERİ BİZE SÖYLETEREK İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARIP HÜKÜMETİ YIKTIRMAK. BAŞKANLIK VE DİĞER YENİ YASALARIN ÇIKMASINI ENGELLEMEK... ELBETTE BU MİLLET VATANINA, MİLLETİNE, BİRBİRİNE SADIKTIR. OYUNA GELME VAKTİ GEÇTİ...

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Hatice

Bizlere eskiden bir kislik birde yazlik olmak uzere ustbas alinirdi insanlarimiz herseyini kendisi diker meyvasini sebzesini bahcesinde dogal yetistirirdi simdi koydekiler bile tuketici oldu eskiden dolarmi euro vardi altin vardi oda zaten pek pahalanmazdi birde koylerde takas olurdu kimsenin cok parasi yoktu ama bu kadar menfaat cikar yoktu bolluk bereket vardi neyse dolar su oldu bilmem foviz altin boyle oldu diye hayiflanmayin allah dusmani bile olsa zorda birakmaz nerden nereye geldik deyip sukredersek hem mutlu ve huzurlu oluruz yeterki lukse kacmayalim uretici olalim herseyden once allah yolundan gidelim onun var benim niye yok demeyelim once sukur

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hamdi

allah cc yhusavaşında 3000 bin meleklen yardımyoladı bu 3 gün zarfında beyaz meleklerini yoluyo izmire bile yoladı buna olanlara karşıolanlara bisorun 100 yıldan beri yaptıkları öngördükler hangi doğruvar 1961 de aldıklarıoy 36 bugün aldıklarıoy 24 15 senelik parti 53 alaha şükür ecevit döneminde 5 tllik yağ 25 tl olmuştuelektiriğe her ay yüzde 5 geliyordu kosavada bir emekli amca haberlerde devletbana 600 veriyo 900 verse ben rahatlarım

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Huseyin Tanil

Biktik be. Varsa yoksa dis mihrak feto. Koruyamadiklari gibi tepemize cikardilar simdi hiç suclari yok bir de kahramanlar.bunun arkasina siginilamaz. Bu ulke yonetilemiyor!

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Kocasolak

Allah razi oksun hocam. Hazira dag dayanmaz, son kursunkarini atiyorlar, biraz dua ve sabir la yerimizde sabit durduk mu tamam. Bu kursunlar insani oldurmez cunku sanal kursun bunlar, oyun gibi sadece RAKKAM. Iyi tefekkur eden feraset cozuyor zaten isi.

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dindar kürt

abdurahman bey ....ı KİRA 1000 TL MİNİMUM FATURALAR 700 TL BİR KİLO DOMATES 10 TL KABAK 10 TL patlıcan 10 TL günlük 3 kilo sebze alsa aylık 900 TL VAZİYETİ UMUMİYE BU GERÇEKLER DEN BAHS EDİN 100 MİLYON DOLARI OLANLARIN İKİ AY ÖNCE 290 TİRİLYON LARİ VARDI BUGÜN 390 TİRİLYON LARİ VAR HALKIN PARASI PUL OLMUŞ PUL

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esen

batı bütün kavram ve kurumlarıyla çöküyorda biz ne yapıyoruz?yeterince şükrediyormuyuz?genç neslin durumu içler acısı.

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ali

Naklettiginiz ilahi ikazlari pek begendim. Ama dikkatli olmak lazim. Bu ikazlar her kesime uyar.

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Omer

Yani TC ekonomisinin hic problemi yok. Hersey disarida oluyor. Oyle oldugu dogru olsa bile bu bile TC ekonomisinin ne kadar zayif oldugunu gosterir. Biraz tarafsiz kaynaklardan ekonominin neden bu durumda oldugunu ogrenin. Enflasyonun yuzde 5 olmasi planlandigi halde hicbir zaman yaklasamadigini bilin. Faiz oranlarinin .. yanlis yerde oldugunu bilin. Enflasyonun vel belirsizligin oldugu yerde kimse sermaye koymaz. Betonla yatirim olmaz. ...

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Serkan

Dövizin yükselmesinde hükümetin hiç bir suçu yok öyle mi. Buna kim inanır ki

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yanlız adam

sayın dilipak. bu adamlara gelin bizi denetleyin ölçün diye milyon dolarlar vermiyormuyuz. ayrıca bu şirketler hemen hemen birçok ülkeyi denetleyip rapor yayınlamıyorlarmı ? neden türkiye aleyhine kasıtlı bişeyler yapsınlar ? ne kadar ücret alıyorsunuz hem gazeteden hem hükümetten bilmiuorum ama hem ekonomi hem halkın durumu kötü ve gemi batmak üzere. gemi batarsa bu işin altında hem yönetenler kalır hemde gerçek durumu perdeleyen medya kalır

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Mehmet

Kilicdaroglu klibinde bakın yine o kırmızılı kadın birlikte olalım diyor ya ama kiminle pkk ya katılan o kadinlami bir chp üyesi olaRaksizlerden utanıyorum sayın kılıçdaroğlu birlik olalım diye diye partiyi pkk lilarla fetocularla doldurdun ve in anki sizlerin sayesinde bizlerde doğruyu bulduk ve referandumda sonuna kadar EVET diyeceğim

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maraşlı

Hz. İbrahimin yakıldığı ateşe bir damla su götürmeye çalışan karınca misali, safımızı belli etmemiz lazım. İçimizde gavurun zulmune taş çıkaracak müslümanlar var. Hak batıl mücadelesi hz adem ve şeytanla başladı şu imtihan dünyasında, ya bu davaya sahip çıkar şereflice yaşarsın, yada dünya malına tamah eder şerefsizce yaşarsın. Allahın dinini yüceltmek için çalışıp ebedi saadete kavuşmakta var, şeytanın ve nefsin uğrunda çalışıp cehennemin dibini boylamakta var şu fani dünyada seçim sizin ey insanoğluSen bu davaya sahip çıkmazsan Allah cc davasına sahip çıkacak birini yaratır.

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Mehmet çe

Hocam güzel yazmışsiniz ama hep olan bizim insanımız a ve bizim devletimize oluyor... Ekonomi battı dolar Euro aldı başını gidiyor..Nedenhükümet tedbir almıyor.. Hükümetin hiç mı kabahati yok bunları da yaz..Emekli , asgari ücret li nasıl bu maaşla geçinsin...

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Orhan

Bir ülkenin ekonomisi,demokrasisi kuvvetli ise ona kimse bir şey yapamaz.Eğer değilse işte böyle edebiyat dinlersiniz.

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Ali Can

Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.

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Abdurrahman Dilipak
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