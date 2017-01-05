“Muhammed’in Allah’ına sığınmak!”

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Reina saldırısında yara almadan kurtulan bir hanım öyle diyordu. “Yapacak hiç bir şey yoktu. Muhammed’in Allah’ına sığındım”. Bu ifade, dindar çevrelerin alışık olduğu bir ifade şekli değil, ancak, bana göre, yine de çok önemli..

15 Temmuz gecesi, elinde Türk bayrağı ile tekbir getirerek yürüyenler arasında Sosyalist bir akademisyen de vardı. Aynı akademisyen daha bir hafta önce, “Müslümanların servet ve iktidarla tanışınca devrimci ruhlarını kaybetmeye başladıklarını, CHP’nin, BÇG’nin başaramadıkları sekülerleşmeyi servet ve iktidarın dönüştürücü gücünün başardığını” söylüyordu..

O gün elinde bayrak, dilinde tekbirle yürüyen bu kişi, aslında bu toplumun derununda gizli o “devrimci ruh”un açık bir ispatıdır.. O iman bu toplumun derununda küllenmiş bir kor gibi duruyor..

Marksist ya da Reina’da eğlenen çağdaş bayan farketmiyor.. Külü üfleyince altındaki kor bütün parlaklığı ile kendini gösteriyor. O birilerinin “irtica” dediği şey yeni bir anlam kazanıyor. İnsanların şuuraltı canlanıyor ve Hz. “Muhammed’in Allah’ına sığınıyor”lar. Birileri bu “derin gerçek”in farkında değil. Bunu hesap edemediler, anlayamadılar, onun için de 15 Temmuz’da bir direniş beklemiyorlardı.

Bu terör, bu darbeler aslında bir uyanış kamçısına dönüşüyor..

Bakın beyazların çocukları da bu acı gerçeklerin ışığında onlar anne-babalarından ayrışıyorlar.. Birçok genç inanç ve tarih konusunda anne-babalarından çok daha farklı düşünüyorlar.

O beyaz anne-babalar da artık şu kaygıyı taşımaya başladılar: Sizin, sağ-sol, İslam ya da laik olmanız, liberal, sağ-sol, çağdaş bir tarza sahip olmanız hiç bir şeyi değiştirmiyor. Malum çevrelerin hedefindesiniz ve sizi de affetmeyecekler.. Artık gerçeği görün.. 

Bu arada; biz de kendimizi gözden geçirelim. PKK, DAEŞ, FETÖ, bunlar her kimse bunlar bu toprağın çocukları değil mi? Peki bu iş bu noktaya gelene kadar biz nasıl sessiz kaldık..

Bunlar iş arkadaşımız, komşumuz, akrabamız.. Ama başaramadık işte. Elin adamı çok uzaklardan gelip aramıza fitne sokar.

Birileri dine karşı bir din uyduruyor ve bizim çocuklarımızı peşine takıp gidiyor.. Burada kendi payımıza bir sorumluluk da yok mu?

Fetullah hain. Tamam da, bu şarlatana inananların bu işte hiç mi suçu yok! Böyle sahte bir dine nasıl inandılar ya da inandırıldılar..

FETÖ tamam da, FETÖ’ye benzer daha bir düzine dini, ideolojik, politik, etnik temelli fesat topluluğu var. Peki onlar ile ilgili ne yapıyoruz.. Bu fesat yuvaları FETÖ’den ibaret değil ki! NLP, psikolojik danışmanlık, yaşam koçluğu olarak örgütlenenler de var. Hepsi de sağlık, mutluluk, başarı ve refah vadediyor. Onlar ihanet ağlarını örmeye devam ediyorlar.

Aman dikkat edin. Ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı!

Hepimize görevler düşüyor. Hepimiz önce kendi nefsimizi, ilişkilerimizi gözden geçirelim. Sonra ailemiz, akrabalarımız, komşularımız, iş çevremiz..

Bu olaylar karşısında sadece cezalandırmak çözüm olmaz. Caydırıcı ceza önemli, ama özellikle gençlerin, kadınların bu çetelerin peşine takılmalarını önlemeliyiz. Takılanları nasıl kurtaracağız ona bakalım. O da yetmez, suçlular cezaevine girseler bile, onları nasıl geri kazanacağız ona bakalım..

Şimdi herkes, “Allah’ım bizi bir daha bu tür imtihanlarla imtihan etme” diyor ama ben “Rabbim, ben senden razıyım, yeter ki, sen benden razı ol! Beni sabredenlerden, şükredenlerden ve direnenlerden bulacaksın. Bana güç ve cesaret ver. Benim ellerimle cezalandır zalimleri, benim ellerimle yardım et mazlumlara. Bana hakkı hak, batılı batıl göster ve senin rızan istikametinde toplananlardan eyle! Beni nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil” diye dua edeceğim.

Bakın, akacak kan damarda durmaz. Eceli gelen gidecek.. Elbette birileri cennete ya da cehenneme gidecek.. Bu dünya bir imtihan yeri..

Biz tarihin kavşak noktalarından birinde bulunuyoruz. Değişim kolay ve sancısız olmayacak.. Asırlık bir hesaplaşmanın eşiğinde bulunuyoruz.. Eğer büyük bir başarı ve zafer hayal ediyorsanız, büyük bir mücadeleye hazır olmanız gerek..

Bana kalırsa çok sancılı bir döneme girdik. Kişi kendi içinde, cemaat ve topluluklar, uluslar ve halklar sancılı bir imtihandan geçecek.. Dini, mezhebi, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani alanda kırılmalar, çalkantılar yaşayacağız.. 

Bugünden yarına sükûnet yok.. Sabırlı olacağız..

Korkmayalım. Bizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi, kadir-i mutlak bir Allah var! Çaresiz değiliz..

Bu zor süreçte insanlar yaşanan şokun etkisi ile birçok şeyi yeniden düşünüyorlar.. Zor bir süreç. Acılı, sancılı bir süreç bu.. Ben karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabahın giderek bize yaklaştığını düşünüyorum.

Sabır!

Selam ve dua ile.. 

 

YORUMLAR
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veli kayabaş

ustad selam.hzAllahi en guzel eksiksiz tenzih eden yucelten ehli sunnet mezhebleridir.amentu kadizade serhi.serhi mevakif ve mekasid.

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veli kayabaş

ustad selam.hzAllahi en guzel eksiksiz tenzih eden yucelten ehli sunnet mezhebleridir.amentu kadizade serhi.serhi mevakif ve mekasid.

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Kara murat

Iman sadece Tr de yok. Asil iman Filistinde. Onlar gercek mucadele veriyor. Asil iman Myanmarda. Asil iman Afganistanda. Tr ancak millete gaz vererek ve pofpoflayarak costuruyor. Su anki hukumet halen laik. Bos lafa karniliz tok. Vesselam

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Dogukancan

Bir adama bir cemaate ihtiyaç yok. Akleden müslüman olmamızı istiyor yaradan. Oku diyor. Akled diyor. Ona buna bağlan demiyor. İçimizdeki iman ateşini kuran okuyarak tazeleyebiliriz. Bize Allah peygamberimiz ve kuran yeter.

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asç

Rüzgar eken fırtına biçer

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leyla

insanlar sadece Kuran'a dayanarak Allah'a inansalar bunlar basimiza gelmez diye düsünüyorum. Yaziniz icin tebrik ederim. Artik keskin söylemlerden kacinip, insanlarin birbirini taniyip, dinleyip, anlamalari gereken bir dönem geldi bence de. Bu bölme cabalari insanlari birlestirir insaAllah.

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mansur

Sayın Dilipak bize bizzat isim verir misiniz? Hangi din adamına ve hangi islama inanalım.Anlatılanlara baktığımızda kime inanacağımızı bilmiyoruz.Kime güveneecğiz

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mehmetcik

Eline sağlık hocam. Birlik ve beraberlikte kuvvet, ayrılıkta, sıkıntı ve felaket vardır. (II. Abdülhamid). Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.(Mehmet Akif Ersoy). Gücümüzü hırlaşmak için değil, birleşmek için harcamalıyız.(Malcolm X). Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimizde bizi hiçbir şeytan ve dostları yıkamaz. Akıllı olalım. Uyanık olalım. Tedbirli davranalım. Oyunlara karşı birlik ve beraberlik sağlayalım. Diri olalım. Bir olalım. İyiliğe ve güzelliğe devam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Durmak yok yola devam...

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haberci

abdurrahman hocam size birebir katılıyorum.bu olanlar inşaallah karanlık gecenin sabaha yaklaştığının en büyük işaretleridir Allahavalem.bizlere metanetle sabretmek ve mücadeleye devam etmek düşer.Allah c.c.bizimle olduktan sonra üzülmeye gerek yok.çünkü gerçek anlamda rabbimizin bizim yanımızda olduğuna inanırsak sonunda kazanan daima biz olacağız.inna lillahi ve inna ileyhi raciun.

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hercai

“Yapacak hiç bir şey yoktu. Muhammed’in Allah’ına sığındım” Aslinda bu sozler cok onemli, ''bir deli kuyuya tas atmis, 40 akilli cikaramamis'' misali, gercekleri haykiran ve dinsizlere dusunce yolunu acan kelimelerdir. Allah aslinda herkesin icinde, fitratinda var, onemli olan onu bulmaktir.

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Omer icyuz

Allah c.c razi olsun hocam. Çok hikmetli yaziyorsunuz.

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Saliha

ÇOK GÜZEL BİR YAZI BU GENÇLERİN BEYNİNİ YIKAYANLARA NİYE BİRŞEY YAPILMIYORBEN EMİNİMKİ PKKYA DAEŞE KATILANLAR BİN PİŞMANDIR AMA GER DÖNEMİYORLAR YILANIN BAŞINI NİYE KOPARMIYORSUNUZ

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HATAY

FETÖ gibi sahtekar din adamları ülkemizde çok var.Çünkü dinimizi öyle nefislerine göre yapılandırmışlar.Gerçek dinimizden çok uzaktayız.Allah'ın elçisini arkadaşları sorgularken günümüzün hangi din adamını sorgulayabiliyoruz.Buyrun burdan yakın.

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socrates

Hocam fetö ile hiç alakası olmadığı halde fetö hainlerince ters f işleme yapılarak ihraç edilen emniyet personelleri içinde Allah (c.c ) rızası için bir yazı yazın.hiç alakam olmayan bu hainler yüzünden aç susuz yaşayarak cezalandırılıyorum.sizi konya ribattan 90.lı yıllar dan tanıyorum.Allah rızası için Yardımınızı bekliyorum.bu hain fetö teröristleri iyi ayrılıştırılmalı ve cezaları verilmeli ancak Masumlar yakılmamalı.

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ERDEM

"Fetullah hain. Tamam da, bu şarlatana inananların bu işte hiç mi suçu yok! Böyle sahte bir dine nasıl inandılar ya da inandırıldılar.." ÖNCE DÜNYEVİLİK SONRA CENNET VADİ bu bir ikincisi de Diğer cemaatlarda aynı oyunu oynuyorlarözellikle antalya ve çevresin de ki ranta baksınlar kermesler yurtlar vs vs ve bu adamlar müslüman kılığı altında cehepenin trenine yük taşıyorlar.

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enver ozdemir

Hatalarimizdan ders aliyormuyuz.Bu millet ALLAH ile aldatilmaya hazir.Akil nerede.Su biat kulturunden acilen kurtulmamiz lazim.

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Abdullah Öz

Veli Kayabaş arkadaşımızın yorumunu takdir ediyorum. Sahih hadislerin sahipsiz olduğunu görecek bir ferasete sahip bir tek vatandaşımız olduğu müddetçe bu devletin sırtını yere getiremezler.

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hüsnü

Aleyküm selam hocam hakikaten zor bir süreç şu yaralı denen amerikalıyı ben bile cahil halimle sorgulanmalı dikkatlice dedim ama bizim polisimiz neden oralı olmadı adamı elini kolunu sallaya sallaya gönderdiler bazı şeyler sorgulanmalı artık fetönün siyasi ayağına inmedikçe işimiz zor çok zor ak partide fetöcü metöcü yok dersen bu süreç hakkaten zor çok zor...

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Buğra

Değerli hocamÖzellikle FETÖ ve sonrası için haklısınız. Ancak devlet büyüklerimizde bulunduğumuz şartlar altında haklılar. Temizlik sonuna kadar yapılmalı. Sonrasında geçmiş günümüz ve elbette geleceğimizi büyüklerimiz ve sizin gibi kanaat önderleri masaya yatırmalıdır.Vesselam

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Osman

Allah razı olsun...

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DADAŞ

SAYIN DİLİPAK BU FETÖNÜN BELEDİYE AYAKLARI HALEN AKTİF15 TENMUZDAN SONRA ENCÜMEN VE MECLİS KARARLARI İNCELENMELİ CUMHURBAŞKANIMIZ TİCERİ HAMLE YAPIN DİYOR ÇOĞU HAİN AKPARTİLİ BELEDİYELER ÜLKEMİZİ ZORA SOKMAK İÇİN KATI İMAR UYGULAMALARI VB GİBİ ATAKLAR YAPMAKTADIRLAR BİL ÇOK HAİN İL İLÇE BELEDİYE BAŞKANI VAR

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maraşlı

Hocam selamlar, kişi sağlam bir imana, kişiliğe, kültüre sahip olmazsa bu tür tuzaklara çabuk düşer çünkü şeytan ve nefis var. Al sana bir örnek adnan oktar denen dengesiz, yarı çıplak kızlarla alem yaparak islama hizmet ettiğini sanan zavallı, her tuzum var diyene hıyar gibi koşarsak daha çok düşeriz. O yüzden gerçekten milli bir eğitim gerekli kim ve ne olduğumuzu bilmez isek piyon olmaktan kurtulamayız. Enderun eğitim sistemini gözden geçirip günümüze güncelleyerek tekrar kullanmalıyız. Başkalarını taklit etmenin faydası yok ne varsa eskilerde var değerlerimize sahip çıkalım selametle kalın

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Mahmut durgun

Aleyküm selam amin ecmain

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hocam tasalanma bizim ALLAHIMIZ ÇOK ÇOK güçlü onların sahte mabutlarının hepsi bir olsa birçöp kadar bile gücü yok mutu mbiğayziküm öfkeleriyle gebersinler.

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veli kayabaş

selam usta.sahipsiz dinimizin batmasi haktir.biz sahip cikarsak batmayacaktir.hadis:uc sey garib kalacaktir.ilim alim din.su anda sahih hadisler bile sahipsizdir.

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Abdurrahman Dilipak
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