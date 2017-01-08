Kirby diye biri!

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby”! Ben bu “Kirby” adını bir yerden hatırlıyorum.. Evet ya, tek parti döneminde Türk-Amerikan ilişkileri yeniden yoluna girmeye başladığında Türkiye’ye gelip, Türkiye’de ilk yapılması gerekenlerle ilgili rapor hazırlayan adamın soyadı da “Kirby” idi ve raporunun adı “Kirby raporu” idi.. 

Kirby, köy enstitülerinin sosyalist ve ateist insanlar yetiştirdiğini ve ülkede dinin yasaklandığını söylüyor ve “ılımlı İslam”ın devlet kontrolünde öğretilmesi gerektiğini söylüyor, çok partili döneme geçilmesi ve devletçilikten vazgeçilmesi gerektiğini savunuyordu. Geçiş dönemi için önerilen ise karma ekonomi idi.

Bu Kirby raporu bende vardı, ama yıllar oldu, nereye sakladımsa bulamıyorum. Hatırladığım kadarı ile geçiş dönemine ilişkin öncelikle yapılması gerekenler yazıyordu.  Türkiye, Amerikan kampına alınacaksa kendine bir çekidüzen vermesi gerekiyordu.. Hani artık “Küçük Amerika” olacaktık ya.. “Ucuz asker deposu” olacaktık da, Amerikan standartlarına göre yeniden yapılandırılmamız gerekiyordu..

Aslında Türkiye Menderes vasıtası ile değil, katı laikçilik uygulamasından “Kirby raporu” ile kurtuldu. Menderes bu işin taşeronu idi.

CHP Türkiye’yi kendi rızası ile değil, Kirby raporu vesilesi ile  ABD’nin güdümünde çok partili döneme taşıdı.. Yani CHP’nin Amerikan’ın güdümüne girmesi sonucu oldu bazı işler.

Missuri zırhlısı, Ertegün’ün naaşını İstanbul’a getirdiğinde Cumhuriyet gazetesi Amerikan donanmasını selamlıyor, Amerikan demokrasisine övgüler diziyordu. Daha sonra öyle icap ettiği için 6. Filoya bağlı Amerikan askerlerini Dolmabahçe’de denize “döken” solcuları manşete çekecektir. Bu da aynı görevin bir parçasıydı o günkü şartlarda..

Bugün Nazım’cı kesilenler, o gün Nazım’ın yüzüne tükürülsün diye resmini yayınlıyorlardı.. Cumhuriyet bugün kapitalist sermayenin sponsorluğunda idame-i hayat ediyor.. PYD kampında Amerikan bayrağı ya da Amerikan askerinin omuzundaki PYD arması ne anlama geliyorsa Cumhuriyet gazetesinin sermaye ile derin ilişkisi de işte öyle bir şey..

Biliyorsunuz aynı CHP bir dönem Hitler’ci idi, faşizmin terbiye diktatörlüğüne övgüler diziyordu. 1954 yılında başımıza şeriatçı kesildi! “Cumhuriyet” ne ise CHP odur aslında.

Bu işin sağı-solu yok. Bunların kadrosunda şeyh de var, fahişe de.. Adamların dükkanı Çıfıt çarşısı, FETÖ de var DAEŞ de! PKK-PYD de var DHKP-C de. Sendikacı da var ellerinin altında patron da.. Sivil de var siyasetçi de.. Bürokrat da.. Olmayan yok ki! “Ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı..

Bizimkiler kuklayı yakalamışlar. İzmir saldırısının arkasından PKK çıkmış. Ne fark eder ki, biyonik robotların elbisesinin renginin kızıl ya da yeşil olması. Kuklacı belli değil mi?

Bu Kirby’lerden bir Kirby olsa gerek. Mr. Kirby İzmir’deki saldırı sonrası önce Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarını yine her zamanki gibi kınayarak, Türkiye’nin “NATO üyeliğine” vurgu yaptı. Ardından da, Türk medyasının ABD’nin gerçek yüzünü gösteren haberlerden rahatsızlığını belirtti ve basın özgürlüğünü hedef alan mesajlar verdi. Kirby’nin mesajları şöyle: “Türkiye’de meydana gelen, aralarında yılbaşında İstanbul’da, bugün de İzmir’de gerçekleşenin de bulunduğu terörist saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Terörizme karşı NATO’daki müttefikimiz Türkiye ile birlikte mücadele ediyoruz. Türk medyasında ABD hakkındaki yangına körükle giden ve temelsiz suçlamalar, rencide edici ve vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atabilir. Bunlar durmalı…” Mr. Kirby’ye şunu hatırlatmak gerek, “Bayım sakın bu teröristler sizin, PKK’nın tek yumurta ikizi kardeşi PYD’li ‘iyi çocuklar’dan olmasın!”

Kirby’nin babası ya da dedesi, ya da o Kirby başka bir Kirby bilmiyorum, o gün Ankara’ya farklı şeyler öğütlüyordu, bugün başka şeyler öğütlüyor.. Neyse ki, Kirby için de muhtemelen önümüzdeki günlerde yol gözükecek.. Trump geliyor. Trump’ın ne yapacağı merak konusu.. İç politikası kendini ilgilendirir de, bakalım dışişleri ve savunma da ne yapacak göreceğiz!

ABD kendini sorguluyorsa biz neden içimizdeki Amerika’yı ve içimizdeki Amerikancıları sorgulamayalım ki? İncirliği neden sorgulamayalım. NATO’daki yerimizi ve rolümüzü neden sorgulamayalım.. Bana kalırsa biz kırmızı çizgi çekelim ve düne dair ne varsa hepsini yeniden gözden geçirelim.. ABD ile öyle içli-dışlı olmuşuz ki, eğitimden ekonomiye, siyasetten savunma her alanına her yerde varlar ve imtiyazlı konumdalar..

Amerikalılar her ağızlarını açtıklarında sinir bozucu şeyler söyleseler de, sabırlı olalım, daha çok konuşsunlar, dillerinin altındaki baklayı çıkartsınlar, eteklerindeki taşları döksünler, gerçek niyetlerini, içlerinde gizlediklerini bir söylesinler..

Bu vesile ile bize dair, ama bizim bilmediğimiz bazı tarihi gerçekleri de dile getiriyorlar..

15 Temmuz darbe süreci içinde o kadar çok şey döküldü ki ortaya. PYD devede kulak kalır.. Sahi Eşref Bitlis’i kim, niçin öldürdü? Dünden bugüne o kadar çok  gizli kapaklı gerçek var ki!

Ergün Diler geçen gün Reina’yı yazarken bir iddia attı ortaya. O diyor ki, “Karşı karşıya olduğumuz olay GLADYO operasyonuydu. Birden fazla mesajı vardı. Hem bize hem ilgili devletlere yollanıyordu. Bu işi yapanlar GLADYO B’nin en iyi yetiştirilmiş ekipleriydi... Karşımızda CIA-NATO işbirliği duruyordu. GLADYO B’nin gerçek ismi JSOC’tu. Yani The Joint Special Operations Command. Müşterek Özel Operasyonlar Komutanlığı. Bu oluşum ABD’nin içinde kuruldu, sonra ağ gibi yayıldı. El Kaide de DEAŞ da bunların eseriydi... 1980 yılında kuruldu. Değişen dünyaya uygun bir format olarak hayata geçirildi. Özenle büyütüldü. Kurulduğu yıldan beri 20 binden fazla saldırı ve suikasta karıştığı söylendi.” ABD bizdeki JİTEM türü yapılardan besleniyor da olabilir bu arada.. Sahi bizim JİTEM’ciler ne oldu, ne yapıyorlar?

Yakın tarihin gizli-kapaklı işleri ilgili bilgiler, kozmik odalarda, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa’nın arşivlerinde gizli. Bırakın konuşsunlar.. Sen de konuş Kirby konuş. Belki yanlışlıkla doğruları, gerçekleri de söylersin.. Selâm ve dua ile..

 

YORUMLAR
600

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davud

karşımızda ne dostunu ne de düşmanını seçememiş bir ülke idaresi var.Sayın Dilipak sizing yazılarınızı okuduğumda herkesi bir torbayakoyduğunuz için maalesef gerçek düşman kim anlaşılmıyor.Çözüm öneileriniz çok bulanık.Kime niçin ve nasıl inanacağız.En büyük düşman galiba BELİRSİZLİK

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Mehmet Keşli

Türk daima iyi gözle, iyi niyetle bakan millettir. abd ve batı hiç bir zaman dilinin altındaki baklayı çıkarmaz. Ülkemizi nasıl kullanması gerekiyor, nasıl kandırmaca oynuyorsa; Onun senaryolarını yansıtan kelimeleri özenle seçerek kullanırlar. Düşmanın kötü diye gösterdiği hedef, bizim için en iyisidir.

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nedim

Atatürk ilkelerini uyguladigimizda bati bizden kil dahi kopartamaz.Atatürkümüz ne güzel söylemis yurta sulh cihanda sulh

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Hakan Gülüş

Rahmetli Menderes için " taseron" lafı hiç uymadı!!Yazılarını okumaktayım sn Dilipak!!Lütfen hataya düşme...!!

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hercai

Bilmedigimiz tarihi gercekler degil sayin Dilipak, MS 53-56 tarihlerinde misyoner Pavlus Efes kentine geldi ve kaldığı süre içerisinde yörede Hıristiyanlığın yayılması için çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonucu ise Hıristiyanlık dininin ilk yedi kilisesi kuruldu. Efes, Izmir. Bergama, Salihli, Alasehir, Denizli ve Akhisar' da bulunan kiliselerdir.Ve bu kiliselerin yeri onlar icin cok onemlidir.

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hakan özmen

iyi okuyun benim ülkemde fotocu siyasileri kim koruyorsa cumhurbaşkanı dahil ONURSUZ ŞEREFSİZ ve VATAN HAİNİDİR

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Kul Hali

Selâmün aleyküm hocam. Bütün konu beyaz adamın (Arian ırk) kendisini dünyanın tek sahibi diğerlerini de kendisi için olan köleler görmesinden kaynaklanıyor.dünya gelirlerinin o/o 95 ini elinde tutmanın gayretindeler.bizde bu sömürü ile yapılmış işlere medeniyet diyoruz yada dedirtiyorlar.bu sömürünün aleti olarak o an ne müsaitse(din,savaş....)onu kullanıyorlar.ve tek amaçları efendiliklerini korumak,köleleri uyandırmadan kullanmak.

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mk

Reina ve izmir ve bugüne kadar yapılan eylemlerin hepsi cia, m16 ve nato işidir.en kurgulu olanı da reinAdır. Ismi açıklanan kişi sadece görünen yüzdür.efendim silahı şöyl tutmuş, jarjörü şöyle yapmıış.geçin bunları.adamlar 700 kişinin içerde olduğu biryerde bana göre içerden bu işi bitirdiler.emniyet gelinceye kadar da yapanlar bir şekilde ortadan kayboldu.bize basın yoluyla gösterilene değil, gösterilmeyene zihinsel olarak bakalım.39 kişi ölmüş.kaçar mermi isabet etmiş.adam kaç mermi kullanmış.söylendimi hayır. Işin mantığına aykırı durum var. Yersen inanırsın bir teröristin yaptığına.yemessen yapacağın bir şey de yok.oyunu seyrediyor olursun.kalın sağlıcakla.

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BAYADALET OMAR

kirpi değil yılan silüetinde şeytan bunlar

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Ahmet koc

Onlar kendi dilleri ile otselerde karşılarında onlara öyle bir şefkat öyle bir muhabbetleri aşk besleyen kurum ve kuruluşlar ve de insanlar varki ; Tıpkı Anne merhameti gibi çok sevdiği çocuğu ona küfür etse söğse yinede ondan sevgi manaları anlamları çıkarırlar da Görevini yerine getiren öteki evlatlarından kuşku duyarlar.Mevlam anlayabilen idrak edebilen akıl sahibi olabilmeleri eylesin.

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zaboy

tüm bu ülkelere vizeyi kaldır işidciler rahatca elini kolunu sallaya vizesiz türkiye ye girsinler ,hatta iş bulup çalışsınlar....sonrada bu patlamalar nasıl oluyor diye kuryaz dur...hala vizeyok...e sonra....

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mustafa toprak

Köy entstitüleri hakkında bugüne deken kapsamlı ve özgün araştırmayı yapan ilk egitimbilimci Amerika'lı Fay Kirby 1947-1950 yıllarında Türkiye'de ögretmenlik yapmıştır. 1951 yılında ikinci kez geldiği ülkemizde 1954 yılına kadar kalarak ''The village of institue movement of turkey:educational mobilization for social change''olan doktora tezini bitirmiştir.1962 yılından sonrada Türkıye'ye yerleşmiş 1990 yılında da Ankara'da yaşamını yitirmiştir.Emin olmadıgınız hatırlamadıgınız bir konuda nasıl yorum yaparsınız.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak size yakışıyor mu hocam..

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sanem

türkiyeyehuzurgetirmekistiyorsakincirliküssüacilenkapatılmalıbaşkaçareyok

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Mehmet

Sayın hocam yine fena halde kafanız karışmış. Lakin arada algılayabilene bazı itiraflar da var. Mesela şu an sizin cenahın temel görüşünü oluşturan siyasal İslamcılık ülkenin başına gelen her türlü Amerika kaynaklı olay ve oluşumda bu kesimlerin ve sağ iktidarların işin temel aktörü olması... neyse zaten anlayabilen anlıyor ne desek boş. Saygılar

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Hasan baysal

İlahi hocam laikçilikten ayne dincilikten olduğu gibi nefret ederim etmesine de; katı laikçiler... cumlen doğru olsaydı günümüzde bu kadar dinci  olmazdı! Laikler sadece çenelerini çalıştırdıkları için onların eğitim sistemi ve sosyal düzeni bu kadar yobazın yetişmesine izin vermiş. Onun için laik düzencilere salak dahi denilebilir ancak aptalcasına demokrat oldukları kesin bu da böyle biline.

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Ruhi Kılıç

Kırby Türkiye barış gönülleri kapsamında gelmiş bayan bir öğrenci. Türkiye doktora tezi yazmış Köy Enstitüleri üzerine. Bu raporda Köy Enstitüleri döneminde toprak düzeni ve ekonomik yapıdan bahsediyor.Tez raporunun daha çok Prof Dr Niyazi BERKES'in görüşlerinin yansıdığı iddia edilir. Başka bir Kırby varmı raporu var mı bilmiyorum. Bilgi için okurlara sunulur

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Abdurrahman Dilipak
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