İdeal dünya nüfusu ne olmalı?

Dün kaldığımız yerden devam edelim. Ama bugün batının dünyayı yeniden dizayn etme fikrinin arkasında yatan şeytani düşünceyi analiz edelim.

Avatarlar, Humanoidlerin dünyasında aslında insana fazla yer yok.. Dünyayı, başka gezegenlerden canlıların işgalinden önce insanın ürettiği yapay zekalı robotların işgali kimilerine göre daha gerçekçi bir ihtimal. Milyarlarca insan işsiz kalacak. Bunun sebeb olduğu sorunlar dünyayı yaşanmaz bir yer haline getirecek. Açlık, salgın hastalıklar, terör ve savaş sonucu insanların büyük bir bölümü trajik bir şekilde dünyaya veda edecek.

O zaman acaba insanları kısırlaştırmak, doğum kontrolü çözüm olabilir mi? Ya da yeni teknolojik silahlarla insanları öldürmek! Nasıl olsa ölecekler, birbirilerini öldürecekler, daha fazla acı çekecekler (!?) ABD, Nagazaki ve Hiroşima’yı niçin bombaladı. Mantık şuydu: Savaş devam etseydi, daha fazla insan ölecekti, daha büyük bir trajedi yaşanacaktı. Japonya’ya atom bombası atılması bir trajediydi, ama bu daha büyük bir trajedinin önlenmesi için bir zorunluluktu(!?) Fitneyi önlemek için “kardeş katli” gibi bir akıl yürütme sözkonusu burada. Böylece ölümü gösterip hastalığa razı edecekler bizi!

Bu işin kökeninde Malthus var. Malthus’a da geleceğiz, ama önce biraz tarih:

Mîlâd’ın ilk döneminde dünya nüfusu 300 milyon civarındaymış. 1800’lü yıllarda 1 milyara, 1950’li yıllarda 2.5 milyara, 1987’de 5 milyara ulaştı. 650 yılında, yani bundan 367 yıl önce dünya nüfusu beş yüz milyonmuş. Bugün dünya nüfusu 7,5 milyar kişiyi buluyor. Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Verilere göre, 194 ülke içinde dünyanınen kalabalık ülkesi 1 milyar 366 milyon 630 bin kişinin yaşadığı Çin Halk Cumhuriyeti. 2. sırada Hindistan var ve dünyadaki beş ülke dünya nüfusunun yarısına sahip. Diğeri ABD, Endonezya ve Venezuela. Hindistan’ın nüfusu Çin’i geçecek. Zaten 100 yıl önceki Hindistan’ın nüfusu Çin’den fazla. Yani Hindistan’ın nüfusuna Pakistan ve Bangladeş’i de eklemek gerek. En hızlı nüfus artışı ise Afrika’da yaşanacak

Dünya nüfusu MÖ 4000’de; 5 milyon olarak tahmin ediliyor. MÖ 1000, yani Hz. İbrahim dönemi: 50 milyon, Hz. İsa dönemi 100 milyon, Hz. Muhammed öncesi MS 500’de 200 milyon, 1000 yılında 250 milyon, İstanbul’un fethedilmesinden hemen sonra 1500’de 350 milyon, 1800’de 900 milyon, Osmanlı’nın sonuna geldiğimizde, cumhuriyetin ilk yıllarında 1900’de 1.65 milyar.

ABD’nin Georgia eyaletinde Elbert kasabasında Georgia Rehber Anıt (Amerikan Stonehenge)’de “Yeni Dünya Düzeni için 10 Emir” yer alıyor. Bunların ilki, dünya nüfusunun 500 milyona indirilmesi. Bu anıt 1979 yılının Haziran ayında dikilmiş.. Korkuları Malthusla başlarsa son 100 yılda dünya nüfusunun 4’e katlanmasından endişe ediyorlar. Kaldı ki, 20. yy’da 2 sıcak, bir soğuk savaş yaşanmış.

Kimine göre dünya bir kıyamet savaşı ile trajik bir şekilde en başa dönecek. Ya da dünya dışında yaşayabileceğimiz bir gezegen bulmamız gerekiyor kendimize.. Bakın bunlar ciddi ciddi tartışılıyor..

Deutsche Bank’ın yaptığı araştırmaya göre; Birleşmiş Milletler’in tahminlerindekinin aksine, ölümsüzlük iksiri bulunmadığı sürece, dünya nüfusu 2055 yılında 8.7 milyara yükselip 2100’de tekrar 8 milyara gerileyecek.

Avrupalılar, dünyada yaşayan dört ırktan birini yoketmiş, birini köleleştirmiş, birini sömürmüş bir halk.. Onun için dünya nüfusunun üçte ikisini yoketme planı onlar için zor alınacak bir karar değil. Geçmişte denedikleri bir şey. Kızılderililerin yaşadıkları coğrafya dünyanın karasal büyüklüğünün üçte ikisi kadardı.

Hem zaten dünya gelirinin yarısından fazlası 62 patronun kasasına gitmiyor mu? Bunların ilk 7’si diğerlerin, ilk 3’ü, dördünden, ilk 1’i, diğer ikisinden daha zengin değil mi? Avustralya 7 milyon km2, nüfusu yaklaşık İstanbul kadar.

Batılılar paniklemiş durumdalar. AB ülkelerinde nüfus artış hızı 1.6. Bu rakam Afrika’da 4.8, rekor Nijerya’da 7.6. Dünyada her 8 saniyede bir 1 çocuk doğuyor. Her 12 saniyede bir 1 insan ölüyormuş.

Her yıl yaklaşık; 130 milyon çocuk doğuyor 54 milyon insan ölüyormuş. Bunun sonucunda dünya nüfusu yılda yaklaşık 65-70 milyon artıyormuş. 1950-2020 arasında dünya nüfusu her 10 yılda bir neredeyse milyar milyar artmış. Şimdi ne yapıp edip bu gidişatı durdurmaları gerekiyormuş. Batının savaş çığırtkanlığı buradan kaynaklanıyor olmasın. Kuzey Kore rekabeti ve dünyayı cehenneme çevirme planları, DEAŞ, FETÖ, PKK, Suriye ve Irak’taki askeri yığınak, Afganistan’dan askeri depolardaki ihtiyaç fazlası silah ve mühimmatlar sakın bunun için bölgeye taşınıyor olmasın.

Birileri dünyanın ideal nüfusunun 500 milyon olduğunu söylüyor. Birileri biraz daha merhametli, 1,5-2,5 milyar arasında gidip gelenler de var. Bunlar da ilk 500 milyonun belli bir kuşakta yaşamasını ön görüyor. Yani dünyayı yönetecek olanlar yine bu beyaz azınlıklar olarak. Ötekiler hizmetkârlar, ya da Humanoidleri yönetecek olanlar, tarım, hayvancılık, maden vs. hizmetleri ile ilgili istihdam edilecek olanlar.

Sağı-solu unutun, demokrasi memokrasi, çevrecilik, insan haklarını unutun. Vahşi kapitalizm yeni cinayet senaryoları ile geliyor..

Bu yazı yarın da devam edecek bu durumda. Allah zalimlere fırsat vermesin, bize de akıl, fikir, cesaret versin, sabır versin inşallah. Selam ve dua ile..