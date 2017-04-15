Abdurrahman Dilipak

Hak şerleri hayreyler denmedi mi?

Son güncelleme: 15 Nisan 2017 06:43

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Daha referandum sonuçlanmadan etkilerini şimdiden göstermeye başladı.

Dolar stabil. Kılıçdaroğlu gidici. Halk her türlü ihtimale karşı teyakkuzda. İçimizdeki Pensilvanyalılar, şecaat arz edeyim derken tek tek deşifre oluyorlar. Daha ne istersiniz..

Bu arada “Hocaefendi” kalp krizinden gidecek gibi. Hüseyin Gülerce önceki gün, Gülen’in yardımcısına dayanarak “Kalp hastası olduğunu ve hastahaneye kaldırıldığını” yazmıştı, bir başka kaynak, “15 gün evinde istirahat etmesi” gerektiği yönünde rapor verildiğini yazmıştı. İlk kaynak, Gülen’in “Hastahaneden çıkamayabileceği, öldürülebileceği” endişesini dile getirmişti.

-Haber doğru mu bakacağız? O sosyal Mediadaki fotoğraf gerçek mi bilmiyorum. Öyleyse durum vahim.

-Gülen ağır stresten, korkudan kalp krizi geçirmiş olabilir. Bu mümkün. Gidecek mi, kalacak mı, gidecekse nereye gideceği belli değil. Aslında adam kahrından ölecek. 15 Temmuz sendromu onu bitirecek. Rockefeller’in gittiği yere gidecek!

-Bunun anlamı 15 gün gözaltı hapsine alındığı, “otur oturduğun yerde, bir yere kımıldama” denmek istediği şeklinde anlaşılabilir mi? Hani Kanada’ya gidecek deniyordu ya! “16 Nisanı bekle bakalım” denmiş olabilir.. 

-Götürüldüğü, gerekli ilaç verilip“!”, git şimdi “evinde öl” de denmiş olabilir. Bu da kendi endişeleri..

Artık iade konusunda “ipe un sermek” için de “hastalık” gibi bir bahaneleri var bu arada! Ama zaten biz bu ihtimali aylar öncesinden yazmadık mı!

Yani Pensilvanya cephesinden her an “kötü” bir haber gelebilir.. Birçok şey 16 Nisan gece yarısına, ABD’de sabah olurken gelecek haberlere bağlı..

16 Nisan Erdoğan için yeni bir başlangıç olacak. Türkiye için bir milad. Gülen için çanlar çalmaya başladı bile. Kılıçdaroğlu da o gece masasını toplamaya başlayacaktır. Feyzioğlu ise ofisini CHP’ye taşıma hazırlığına başlayacaktır.

Türkiye Feyzioğlu adıyla ilk defa tanışmıyor. Turhan Feyzioğlu (1922, Kayseri - 24 Mart 1988, Ankara), Hukuk profesörü ve devlet adamı. 60 darbesi sonrası Kurucu Meclis Üniversite Temsilciliği görevi yaptı. (6 Ocak 1961 - 15 Ekim 1961) . Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kısa süreli başbakanlığını (5 saat) yaptı. 12 Eylül sonrası tüm partiler kapatıldı. Darbeciler Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nu Başbakan yapmaya karar verdi. Bazı generaller buna karşı çıktı. Başbakanlığa atandıktan sonra evraklarını toplayıp, başbakanlığa geldiğinde güvenlikten içeri alınmadı. Kapı kilitlenmişti. Darbeciler göreve başlamadan görevden almışlardı..

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu bugün CHP Genel Başkanlığına adaylık için en yakın isim gibi gözüküyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013 yılından beri sürdüren Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu’nun torunudur. Kaderi dedesine benzeyecekse vay haline.

Dede Feyzioğlu İngiltere’de anayasa hukuku alanında doktora yaptı ve 1955 yılında Türkiye’nin en genç profesörü unvanını aldı. 1956 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne dekan oldu. Fakültenin yayını olan “Forum” dergisindeki yazıları nedeniyle iktidardaki Demokrat Parti ile çatıştı ve hakkında kovuşturma açılınca üniversiteden istifa etti. Daha sonra CHP’den politikaya atıldı. 1957 yılında Sivas’tan milletvekili seçildi. 27 Mayıs Darbesi’nden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne seçildi. Darbeciler tarafından Anayasa Komisyonu başkanlığına getirildi. Metin Feyzioğlu 1969’da doğdu. O günden beri de dedesi ile birlikte kaldı. 2 Gürsel kabinesinde Milli Eğitim ve ilk koalisyon hükümetinde Devlet Bakanlığı ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Feyzioğlu CHP’den ayrılana kadar gelecek genel başkan olarak görülüyordu. Ancak Bülent Ecevit’in çıkışı ve CHP’nin “Ortanın Solu” çizgisini benimsemesi üzerine partideki genel sekreterlik görevinden istifa etti. 47 milletvekili ve senatörle birlikte CHP’den ayrılarak, “Güven Partisi”ni kurdu. Sonradan, “Cumhuriyetçi Parti” ile “Güven Partisi”ni birleştirerek “Cumhuriyetçi Güven Partisi”nin başına geçti ve 12 Eylül 1980 Darbesi’ne kadar bu partinin genel başkanlığını yürüttü. CGP’nin amblemi kuzu idi Coşkun Kırca, Ali İhsan Gögüş, Nermin Neftçi gibi isimlerin destek verdiği parti, “yolumuz Atatürk’ün yolu” diyordu, Sosyalizme ve Liberalizme karşı idi ve Seküler bir parti idi.

Feyzioğlu, ABD’ye, İngiltere’ye ve askerlere yakın bir politikacı idi. Seküler bir hayatı vardı. Tahir Kutsi’nin onun hakkında, o dönem çok tartışılan bir kitabı vardı “Benim, benim o benim” isimli, “İnanç Yayınları”nda çıkan. 

Feyzioğlu şimdiye kadarki çıkış ve performansına bakılacak olursa dedesinin çizgisini sürdüreceğe benziyor. Bunun anlamı şu: “Kimseyi memnun edemeyecek. Ne kendi rahat eyleyecek, ne başkasına huzur verecek”. Belki bugün için Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak isteyenler için bir ara çözüm olabilir, ama o da kalıcı olamaz ve 2. Protez Genel Başkan dönemi yaşanır. Tabii, Meral Akşener için de 16 Nisan kötü bir final olacak..

Ha, bu arada, FETÖ’nün kripto bilişimcilerinin akıl oyunlarının çözmek, bizim Etic Hacker’ler için iyi bir staj oldu. “Az zamanda çok şeyler” öğrendiler. Bugün bu kötü tecrübenin ardından kendi kriptomuzu yazmak, bu anlamda kendi HW’imizi üretmek için iyi bir fırsat ve vesile oldu.. Bizimkiler, bu vesile ile dünya kim hangi teknolojiyi kullanıyor, nasıl bir yöntem izliyor, biz ne yapmalıyız, bu vesile ile bu da ortaya çıkmış oldu.

FETÖ bizim için “kötü komşu” oldu da bu 5 yılda varacağımız hedeflere 1-2 yılda ulaştık..

Birilerinin siyaset dünyası ile ilgili hayalleri de kursaklarında kalacak..

CHP, FETÖ, HDP, PYD, DAEŞ, Haşdi Şağbi, Esed, Baykal filan, çok üzülecek ama ne yapalım.. Tabii Temel bey de üzülecek.. Yanlış ata oynamanın faturasını ilk seçimlerde geçen seçimlerde aldığı oyla kıyasladığında görecek ama, artık geri dönüşü de yok. Ok yaydan çıktı bir kere.. Birileri için evdeki hesaplar, planlar sandığa uymadı, kehanetleri tutmadı değil mi?

16 Nisan birileri için milad, birileri için final olacak. Yarın yeni bir gün olacak.. Selâm ve dua ile. 

 

YORUMLAR
600

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Muhavere Seven

Bence hdp yi marjinalize edecek göstermelik bırakacak tabanını CHP ye kaydıracaklar..%40 yakalamaya çalışacaklar ama bu da tutmayacak..16 nisan dan sonra evet çıkacak ve türkiye avrupa. Birliğine alınmayacağı için idam çıkacak ve bazı örgütlerden çözülme başlayacağından türkiyede iş ve aş ve fen ve edebiyat ve kültür üretemeyen seküler yapı eriyecek dönüşüm ve etkileşim başlayarak toplumsal derin dokulu ahlaki tekamüle yönelim başlayacak diye düşünüyorum..

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Muhavere Sever

Abdurrahman bey, geçen aylarda amerikada hapiste olan mısırlı ömer abdurrahman isimli alim muebbet hükümlü idi ve hücresinde sadece radyosu ve ilaçları vardı..abd bunları elinden aldı o da bir ay geçmeden vefat etti.. eğer EVET yüksek çıkarsa . ...... ne bilim yani .... " Lafın tamamı deliye anlatılır " derler......

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mustafa hollanda

Hocam allah sendenrazi olsun.Elinediline vekalemine saglik .Insallah17 nisandabunlara guzel birdersVerecegiz.omurboyuunutmayacaklar. Pkk.veto solcular teroristlerboylarinin olcusunualacaklar.ALlahinizniyleevet evet binkere evet avrupadanveturkiyeden.Selam veduaile .

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ismail

Pramitleri misirlilarin yaptığına dair kesin bir kanıt yok. Tam tersine , son yapılan araştırmalar misirlilardan binlerce yıl önce yapıldığını ortaya koyuyor. Hatta insanlık tarihinden yani Adem ve Havva dan daha eski olduğunu iddia eden biliminsanlari ve araştırmacılar mevcut.Kesinligi ispatlanmamis bir konuhakkındaki sorunuz biraz havada kalmışgibi. Selam ve selam. Bu arada gündemimiz %71 EVET.

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mardinli

Sayın hocam inşaallah yarın aziz müslüman halkı günü olacak korktukları şeyden başlarına gelecek küfür cephesi yani avrupa devletleri ve onların uşakları çok üzülecekler ve ummetin vahdetine vesile olacak.Bu referandum milletimize ıslam aleminine hayırlı olsun selam ve dua ile

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mlym

90 Senedir Memleketin Başı Bela Olmuş Zihniyetin Yalanlarına Nasıl Kanıyorsunuz ALLAH Size Akıl,Şifa Versin. Yarın Hepiniz Perdeleri,Telefonları Kapatıp Evden Çıkamayacaksınız.

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Erkam

Sana ne diyeyim bilemedim ki.Ciddi tedaviye ihtiyacınız var.Allah'ın izniyle! bu rejimden memnundum ha?

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Abdulcabbar

Abdurahman bey dediğiniz her şey gayet yerinde herkes yerli yerinde de şu temel dediğiniz adam nasıl savruldu oralara onu anlamak çok güç .. ezeli istidat diyip geçelim Allah iman selameti versin

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Serkan aydin

feyzioglu gbi adamlar statükonun vesayetin localarin elitistlerin adamlaridir..bu ulkede bunun gbi prof bozuntusu aydin kimliğiyle dolasan satilmis devsirme ruhlu adam malesef cok..bu degilmiydi cem gariboglunun avukatligini ustlenen gariboglu ailesine yardimci olan..bir katili savunan aydin i chpnin basina getiriceklermi..bu chplileron ulusalcilari nie hic birseye ses cikarmaz partiyi iyice kaybettiniz partiniz dhkp c militani doldu..chpli degilim hic olmadım ama milli bir chp tercihim..bu nasil milli yarisi dhkpcli diğerleri pkk taziye cadirina gidenlerle dolu....

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0406

Evet:%62 hayır:%38

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Hacerun

Tamam eleştirde Metin deyzioğlu hukuk okumuş doktarasını yapmış calısmıs sende biraz oku calış sende ışık olursa etrafını aydınlatırsın..boş bi adamsın TRT bile sende bsy yok proğramdan kowdu sizi ..İlk emir OKU aydınlan sonra aydınlat ..boş bi adamsın seni okuyunca zihnimiz acılmıo baktın dar pencereden bakmaya zorlama bizi sahi tarhana icmekten beynin düğümlenmiş olabilir

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Mâlum

Kardeşim araya maydanoz olma. Sonra sizin gibiler dişlerin arasına giriyor. Pis bir görüntü oluşuyor.

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Kaktüs

İnshAllah 71%. Âmin Ya'Rabb!

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Batmanlı

Bugün pazar ve de seçimler sonuçlandi tv den an be an yayin AK YÜZDE 68 halkin oylariyla kazanmış tir.canlarim.muhaliflerde baş ka baharalar.türküsü radyodan çalınıyor .

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Can

S a biz halife istemiyen ismi muslumanlarla yaşadiğimiz sürece bu ceremeleri çekecez tarih müslumanlarin halifelerle yaşadigi zaferlerle halifesizken yasadiklari zillete en güzel şahittir selam ve dua ile

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Cemil

CHP, FETÖ, HDP, PYD, DAEŞ, Haşdi Şağbi, Esed, Baykal filan diyerek yine hayir verecek vatandaslari terorist gostermissiniz. Bakalim siz 17 nisan sabahi hayir cikinca ne yazacaksiniz cok merak ediyorum.

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Teyyo

Sonuç HAYIR çıkarsa da birilerine milad birilerine son olacak.:)

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ali telli

ey kafirler boşuna uğraşmayın deccaliyet bitiyor mehdiyet dönemi başlıyor.hep birlikte geberacaksınız.sonunuz geldi sıfırı tükettiniz.onların yardakçılarınında sonu geldi.artık yarın bu işin başlangıcı olacak.EVET EVET EVET milyonlarca EVET.......

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Alp han

Bilo sen Pensilvanya münafığına çok benziyorsun

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Kahramanmaraşlı

Eyyy kalpleri evirip çeviren ALLAH'ımız 16 nisanda elleri,gönülleri ve sandıkları evet'e çevir.Tek gayesi KUTSAL ADIN'ı yüceltmek için çırpınan liderimize,Tayyibimize yardım eyle.amin

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Kanuni

Parti başkanlığı 2019 seçimlerinde ateşten gömlek. % 50 + 1 alamazsa millet vekili bile olamıyacak. Eğer yanlış anlamamışsam . Bence CHP nin başına evetçileri denize dökeceklerden birini geçirebilirler diye düşünüyorum.

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0406

Metin feyzioğlu çeyrek kılıçdaroğlu etmez,onunla birlikte CHP nin oy oranı yüzde 15 civarına kadar inecek..inşallah...

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Tank

Vah zavallı beyin cimciklemesi mi geçiriyosun.Merak etme seni en iyi şekilde yönetecez.90 yıllık eziyet bitti.Yönetim halkın eline geçti.Oranı buranı sıvazlayasıvazlaya yaşamaya devam.İbret içinde bizi izlemeye devam..

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MÜCAHİD ERBAKAN

ERBAKAN hocam ne demişti: AKP'yi kurduran SİYONİZM'dir. BİTTİ.

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ali ihsan savaş

vasıfsız Emil#EVET çıkınca evinde 15 temmuz gecesi evinden izleyenlerden olacaksın...bizler Türk bayraklarımızla 2.rövanşımıza alacağız...

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Sofuoğlu

Hepimiz faniyiz, günahlarımızla, sevaplarımızla RAB'bimizin huzuruna çıkacağız.F.GÜLEN de fanidir.O' da günahıyla sevabıylabir gün baş başa kalacaktır.Asıl mesele,BUNA biat edenlere bakmak lazım.Bunca olupbitene karşılık, BUNAtoz kondurmuyorlar.16 Nisan 2017 tarihi rekor bir "EVET"le FETÖ'cülerin de seslerinin kesilmesinin milladı, diğer hayır cephesinin de ve bu arada yapılacak ilk seçimde akibeti belli olacak olan Temel KARAMOLLAOĞLU'da hayal kırıklığına uğrayacaktır.Ama, rehavete kapılmanın bir anlamı yoktur.Hepimiz yapılacak oylamanın ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekir.

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Ömer

Ağzınıza sağlık hocam

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sorular

İstanbul, bugün Avrupa’dan trenle ulaşılamayan tek büyük şehirmiş...doğru mu?. Oysa, Avrupa’da en zor hat sayılan Berlin-Moskova arasında bile doğrudan tren seferi başlamış...?

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şahin

Allah cc razı olsun Dünyanın ve Türkiyenin tüm şer güçlerin kabusu masdazafların bayramı olacak inşaAllah ey kalbleri evirip çeviren yüce rabbım müslüman milletimizin kalblerini hakka haklıya evete çeviriver amin sonsuz amin

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Dikmen Ağa

Yazmışsın ya içimizdeki Pensilvanyalilar secaat arzedeyim derken kendilerini deşifre ettiler diye aynen öyle oldu üstad, yazılarına yapılan yorumların çoğu feto yanlısı yok akpliymis yok mhpliymis de Hayır diyecekmis fetocuyuz demiyorlar güya milleti kandiracaklar 17 nisandan itibaren buradaki kriptolarada sıra gelecek inşaallah....

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Abdurrahman Dilipak
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