Fatima’nın 3. sırrı
26 Aralık 2017 Salı
Portekiz’in Fatima köyünde 13 Temmuz 1917 tarihinde üç çoban çocuğa göründüğü iddia edilen Meryem Ana’nın verdiği 3 sırdan sonuncusu kıyamet savaşına ilişkin mi?
Hristiyan inancında bu tür “görü”ler mümkün. Hristiyanlığın kurucusu Tarsus’lu Saul de Hz. İsa’dan 50 yıl sonra Şam sokaklarında dolaşırken kendine göründüğünü ve öğüt verdiğini söyleyerek işe başlamıştı. Ve ilk iş olarak İsa (a.s)’a gelen vahyi değiştirdi. Domuzu ve şarabı helal kıldı! Bu durumda ona gelen bir cin ya da şeytan olabilir mi idi. Hz. Meryem’in göründüğü 3 çoban neydi, onu bilmiyoruz elbette.
Anlatıldığı şekli ile 1917’de Portekizli üç çoban çocuk, kendilerine Meryem Ana’nın görünerek üç sır verdiğini iddia etti. İlk sır dünya savaşları, 2. sır ise komünizmin çöküşüydü. 3. sır hiçbir zaman açıklanmadı.
“Fatima’nın Sırrı” ile ilgili bir kitap yazan Helmuth Hoffman’a göre, başlangıçta Vatikan Başbakanı Kardinal Sodano’nun ağzından kaçırdığı, “dünya trajedisi” sözü bu sırrı işaret ediyor olabilir mi!. Hoffman, Fatima’nın 3. sırrının ‘tarihin sonundaki papa’ üzerine olması ihtimalinden de söz eder.. Bugün Katolik dünyasında, bu son sırrın “3. Dünya Savaşı ve Katolik Kilisesi’nin sonu”na işaret ettiği düşüncesi çoğunluktadır. 3. sır, Haçlı birliğinin dağılması, Papalık düzeninin ve Vatikan’ın sonu, İsrail’in yıkılması, kıyamet savaşlarının başlaması mı?
Bu konu hem teolojik, hem politik, hem de ideolojik açıdan tehlikeli bir konu. Mehdi ve Mesih’in dönüşü, kıyamet savaşları, Deccal, Anti Chirist, Melheme-i Kübra, Armageddon, Yecüc-Mecüc, Gog Magog, Dabbetül Arz, Emanet Sandığının bulunması, “Meşiah” inanışı ve “kıyamet”, hepsi bu konu ile ilgili.
Dünkü yazımı hatırlarsanız, ABD acaba kıyamet savaşlarına mı hazırlanıyor. Şiilerin Mehdisi, Sünnilerin Mehdisi, Amerikano Mehdi hepsi eş zamanlı mı gelecekler!
Mehdi-Mesih konusu kadar tartışma konusu olan diğer bir konu ise Deccal ve Anti Chirist! Katolik dünyası, özellikle Siyonist Hristiyanlar Papa 2. Jean Paul’ün ölümünden sonra Deccal’in vaktinin, eş zamanlı olarak Mesih’in dönüşünün yaklaştığı görüşündeler. Hatta birileri bu süreci daha da hızlandırmak için “Tanrıyı kıyamete zorlama” çabası içindedir.
13 Aralık 2017’de İtalyan Katolik Kilisesi’nin televizyon kanalı TV 2000’de yayınlanan programda Papa Francesco, sohbeti sırasında şeytan kavramından söz etti ve bir tartışma başladı. Programı sunan Don Marco Pozza’nın “Yani şeytanın bir adı ve soyadı olduğunu mu söylüyorsunuz?” diye sorması üzerine de Papa “Evet, eminim” diye cevap verdi.
Sanırım, ben Demonizm ve Lexsorsisme, yani Katolik kilise ve üniversitelerindeki “Cin çıkarma” ve “Şeytan kovma” üzerine, “Laisizm” kitabının yeni baskısı üzerine yazdığım şeyleri, mizah konusu yapan Gülse Birsel ve onun gibi düşünenler herhalde Papa’nın bu açıklaması karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Dini konularını eğlence, mizah konusu yapanlar için önümüzdeki günler birçok sürprize gebe olacak diye düşünüyorum. Hatırlarsanız Papa Francesco, 2013 yılında Vatikan›da hasta bir kişinin başına dokunarak dua etmiş ve bu «şeytan çıkarma ayini” olarak yorumlanmıştı. Bizim aydınlar “din cahili” oldukları için ve kendi bilmedikleri şeyin onlar için “yok” hükmünde olduğunu ve herkesin de böyle inanması ve düşünmesi gerektiğini düşündükleri için, onlar ne yapsalar yeridir..
Batıda en çok okunan kitaplar ne şu günlerde biliyor musunuz? 2018 Kehanetleri, İslam, Hz. Muhammed’in hayatı, Türklerin tarihi, Deccal ve Mesih’in dönüşü ile ilgili kitaplar. “Deccal” ya da “Anti Chirist” kim? Herkesin farklı bir yorumu var. İnsan kılığında mı? Bir kişi mi, birden fazla mı? Her dönemin ayrı bir Deccal’i mi var? Süfyan kim? Kıyamet gününden önce Deccal’ın dünyayı hakimiyeti altına alacağı iddiası doğru mu? Nerede çıkacak!. Bazı Hristiyan yorumcular “Anti Chirist’’in “bir insan”, “bir ulus” ya da “bir ideoloji / zihniyet” olabileceği iddiasındalar.. Vatikan Kilisesi’ndeki bazı din adamlarına göre Deccal, ‘Katolik Kilisesi’ni kökünden yıkacak bir adam ya da zihniyet’ olabilir. Ve kesinlikle gayrimüslimler bu kişinin İslam ve Yafesoğullarından, Yani Türki gelenekten gelen biri olduğu fikrindeler. Luther bunu açıkça söyler. Luther’e göre Gog ve Magog yani Yecüc-Mecüc’le Türkler aynı kökten gelmektedir.
Kehanete göre bugünkü papa, yakında ölecek ve bu kıyametin başlangıcı, Mesih’in dönüşünün başlangıcı olacak. Büyük bir savaş başlayacak. Önce bugünkü Hristiyan dünyası ve Yahudiler bütün güç ve iktidarlarını kaybedecekler, sonra Mesih gelip kendilerini kurtaracak.
“Şeytan kötülüktür. Milano›daki sis gibi değildir. Yayılan bir şey değildir, bir kişidir” diyen papa, şeytanla iletişimden kaçınılması gerektiğini de söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Papa diyor ki, “Kesinlikle emin olduğum bir şey söylemek istiyorum: Şeytanla diyaloğa girilemez. Şeytanla diyaloğa girerseniz kaybolursunuz. O bizden daha bilgili ve zekidir.. Sizi altüst eder, başınızı döndürür ve kaybolursunuz”. Deccal de Şeytan’ın bu süreçteki taşeronu, işbirlikçisi, şeytani planların uygulayıcısı. Papaya göre şeytan “Şeytan tüyü” taşıyor olmalı ki, şeytanın “nazik davranarak” insanların aklına girdiğini söylüyor ve “Eğer ne olup bittiğini vaktinde fark etmezseniz sonu kötü olur” diyor. Papa Francesco daha önce de şeytandan söz etmiş ve “Yeni nesiller, şeytanın bir mit, bir figür olduğuna, bir fikir olduğuna, kötülük fikri olduğuna inandırıldı. Ama şeytan vardır ve onunla mücadele etmeliyiz” diye konuşmuştu.
Tabi, birinin papaya, “Din büyüklerinizi ilah ve Rab edinmeyin” ve “Şeytan sizi Allah’la aldatmasın” ikazını hatırlatması gerek! Peygamberler “Allah’ın oğlu”, ya da “İlah ve Rab” değildir. Ve biz Müslümanlar, günde belki yüz defa “Euzubillahimineşşeytanirraciym” deriz!
Bu konuda daha söylenecek o kadar çok söz var ki! Selam ve dua ile..
Daha fazla yorum göster (1/10)
şükrü onuk1 sa önce Vahyi değiştirecek gücü kendin de bulması buna inanmaya hazır bir halkın varlığı sayesindedir. Hala gerçek Hristiyanların bunu gizli tutarak domuz eti haram diye yemeyen çok azınlıkta olsabir kesimin olduğu , Domuzun yediği gıdayı anında ete çeviren bir hayvan olarak protein açıklarını kapatması işlerine gelmiştir. Yoksa bin defa aksi yönde bir durumla kendilerine görünse buna inanacak halkı bulamazlardı . Batının iman akidesine uygun hiç bir inancı yoktur . cesur1 sa önce abdurrahman abicim...30 yıldır yazılarını takip ediyorum...hep "Mehdi ,Mesih’,kıyamet savaşları, Deccal, Anti Chirist, Melheme-i Kübra, Armageddon, Yecüc-Mecüc, Gog Magog, Dabbetül Arz,",“Tanrıyı kıyamete zorlama” diyorsun.peki o zaman bu asrın Süfyanı kim sen onu söyle?..selamlar,sevgiler. Karacoğlan1 sa önce Olaki uzaksan tefekkürden..bir fikir al mütefekkirden..akl etki yükselsin Nur kalb den beyine..bulursun umulur külli akl dan beyyine..akibet islamındır cennet Müminin yurdudur elbet..su temizler dışı niyetinlede gusl et..zannından büyüktür ol yüce divan..var ise ayinen sen anı seyr et..sen eğriysen düz yol sana görünür yokuş..başlar aslından imanından kopuş..zinhar eksik etmeyin zikrinizden papayı..buldururlar bakarsın teslisdeki babayı.. mehmet1 sa önce ..... hocamı seviyorum. Kocasolak1 sa önce Batı kaynıyor, içden içe kokuşmakta ve patlamaya çok yakın. Müslümankar ahlak olarak islam ahlakından çok uzak, bu kafayı değiştirmedikçe, hz.Muhammed a.s. ahlakı ile ahlaklanmadan bize zafer yok. Güzel ahlak yaptığımızher işi Allahın c.c. GÖZETİMİNDE yaptığımız bilinci ile yapmaktır, bunu bir başarsak maddi kalkınmamızı sağlıyacağız herkes yaptığı, ürettiğini İYİ ve dayanıklı üretecek bu üretilen eşya ve işin DEĞERİ artacak, buna dayalı paramız değerkazanacak. Bütün bunlar yanında manevi gücümüz artacak huzur güven ve refah artacak, temiz ve nezih ortamda herşey değerlenecek. Ahlak maddi ve manevi zenginliğin ANAHTARIDIR. Batı toplumu bunu kaybediyor, buna parelel refah ve huzurda kayboluyor. Allah güzel iş yapanlarımızın sayısını artırsın. Muhammet1 sa önce Hocam....asgari ücretle gecinemiyorum...lütfen asgari ücretle ilgili yazı yazın....gerekli iyileştirme yapılsın...kızım sucuk istiyor alamıyorum....çarşıya kızımla çıkamıyorum....çocuk baba hiç sucul almıyorsun diyor.Ya bu konuya bir deginin...inan halimiz perişan....inan... Fatih2 sa önce Hz.isa da bütün ölulerimiz gibi kıyameti ve haşri bekliyor. Bu dünyaya yeniden geleceğini söyleyenler sadece hristiyan ve yahudilerin istediğini yapmış olur. Bu işlere asla inanmıyorum. Herkesi akĺetmeye dabmvet ediyorum. Kuran'da bunların yeri yok. Mantığı da yok zaten. İsmail 2 sa önce Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O'ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. (A'RAF/187) Selam ve selam Meleknur2 sa önce NE YAZIKKİ : RECEP TAYYİP. ERDOĞAN'I SONKEZ CUMHURBAŞKANI OLARAKSEÇECEĞİZ... ALLAH CUMHURUREİSİMİZİ MELEKLERİYLE KORUSUN. AMİN.ÖYLE BİR LİDERKİ. GEREKEN YERDE NEDEMESİ LAZIMZA. O SÖZÜNÜ DOĞRUSUNU HİÇ ÇEKİNMEDEN, GOCUNMADAN SÖYLEYEN BİR LİDER..GEREKTİĞİNDE YERİNDE ESPRİSİNİ YAPAN. GEREKTİĞİNDE TAVRINI NET ORTAYA KOYAN. GÜLEMESİ GEREKTİĞİNDE GÜLEN BİR LİDER !!!!!ŞİMDİKİ YAŞI KIRLARDA OLSAYDIDA BİRKAÇ DÖNEM DAHA SEÇME LÜKSÜMÜZ OLSAYD I!!!NE NASİPLİ MİLLETİZ! NE NASİPLİ ÜLKEYİZ! NE NASİPLİ TÜRKİYEYİZ! kripto hakan2 sa önce hakan ...... Rabia işareti adı üstünde Rabia meydanında (bizdeki dörtyol gibi) ......şehit ettiği mazlumları temsil etmektedir.