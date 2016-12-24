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Ecevit de Gülek de Gülen’ci!

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Bana paralele en yakın parti hangisi derseniz, CHP derim..

Dün DSP idi, bugün CHP.. Daha önce yine CHP..

CHP hep “sistem içi” olmuştur. Uluslararası sistemin tetikçiliğini, taşeronluğunu yapmış, bu misyonu gereği darbelerin yanında, içinde olmuştur. Locaların yanında, sözde işçiden yana gibi gözükmüş ama özde sermayenin yanında yer almıştır.

Biliyorsunuz, tek bir kişiye şefaat etme yetkisi verilse Gülen’in şefaat edeceği kişi Ecevit’tir. Bu arada; CHP’li Gülek’in de, Gülen, ABD yolcusu olduğunda şefaat ettiği kişi de Gülen’dir..

Bakın, Baykal’ın da, Kılıçdaroğlu’nun da “arz-ı ihlas ettiği makam” bir.

Erdoğan’a kim siyaset yasağı getirdi ise Allah onu onların sırtında Meclise taşıdı. Tıpkı Erbakan’ı İsviçre’ye gönderenlerin sırtında onu Ankara’ya getirdiği gibi..

Erbakan’ı 28 Şubat öncesi iktidara taşırken Tansu Çiller bir gecede hidayete ermişti, Erdoğan’ı iktidara  taşırken de hidayete erme sırası Baykal’daydı..

Sahi, Demirel “Morisson” mu idi, “Nurlu” mu idi. “Çoban Sülü” müydü? Bu alemde kim kimdir belli olmayabiliyor.. Sizin “Tekin Alp” zannettiğiniz zat “Moiz Cohen” diye biri olabiliyor. Siz Şeyh zannediyorsunuz, adam Captagon tüccarı çıkıyor.. Melek zannettikleriniz şeytan, şeytan zannettiklerinin melek ya da kahraman zannettikleriniz hain, hain zannettikleriniz kahraman olabiliyor. Bir imparatorluğu yıkıyorlar, o ülkenin halkına zafer diye kutlatabiliyorlar.. Sakın “Şeytan bizi Allah’la aldatmasın”. Celladımıza aşık olmayalım sakın. Kaçtığımızı zannettiğimiz şeye doğru koşmayalım da!

Demirel’e “Çoban Sülü” diyenler de Ecevit’e Karaoğlan diyenler aynı çevreler olmasın sakın. İmam-Hatibe giden Sünni çocuklar, sağ partilerin ucuz oy deposu olacaktı, Ecevit’in peşinden giden Alevi çocuklar da sol partilerin ucuz oy deposu olacaktı.. Sonra öğretmenle imam kavga edecekti. Soğuk savaşın pankreas güreşçileri kırmızı ile yeşili birbirine kırdırıp aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerinde kendilerine iktidar ve servet üreteceklerdi..

Ali Bulaç, Zaman’daki köşesinde bu müjdeyi veriyor ve Türkiye’nin demokratik çoğulculuğu için bunun bir fırsat olduğunu yazıyordu. Anavatan”dan (!?) gelen haberler bu yöndeydi çünkü!

Bu işin Sağcısı, Solcusu, İslamcısı, Alevisi, Sünnisi, Marksisti, Liberali yok..

Bekri Mustafa fıkrasını biliyorsunuz, “Ayasofya’ya imam oldu deyin, onlar gerisi anlar” demiş ya. Sisi’nin tarikat örgütlediği bir zamandan söz ediyoruz..

Erdoğan Başbakan olacak, ama Baykal Cumhurbaşkanı olacaktı. FETÖ de, MİT ve emniyet istihbarat üzerinden Erdoğan’ı kuşatacaktı.. Erdoğan aslında “kafesteki” aslan gibi çıkartılacaktı Çankaya’ya. Özel kalem müdürünü ile Baykal’ın onayı olmadan atayamayacaktı. Baykal, bir sübap, filtre, fren olacaktı Erdoğan’ın önünde.

Ama Erdoğan Çankaya’ya Gül’ü gönderdi ve kafesin kapısı açık kaldı. Döndü MİT ve emniyette bir operasyon yaptı. Erdoğan kontrol dışı kaldı. Baykal da rolünü iyi oynayamadığı için cezalandırıldı. Dün 28 Şubat’ta Erbakan’a “Beceremedin, bırak git” diyen sesin sahibi bu kez aynı sözü Baykal’a söyledi. O da gitmek istemeyince gönderildi. Sonuçta zaten bir kasetlik canı varmış.

Baykal apartopar gönderilince, hemen yerine uygun biri bulunamadı.. CHP’de liderlik iddiasında çok adam var da, horozu çok mahallede sabah geç olur. Kimi getirecek olsanız öteki karşı çıkıyor. Sonuçta uygun bir isim bulunana kadar yedekteki joker kullanıldı. O da Kılıçdaroğlu idi.. Kılıçdaroğlu’nun gücü güçsüzlüğünde.. Kimi getirecek olsanız adam kök salar. Yarın değiştirmek isterseniz sorun çıkartır.. Kılıçdaroğlu’nun sosyolojik tabanı yok. Arkasından ağlayan olmaz.. Daha “uygun” biri bulunduğunda, ya da PR çalışması yapılıp yerine yeni bir isim getirmek için zamana ihtiyaç vardı. CHP’ye geçici protez olarak Kılıçdaroğlu getirildi, ama  kimi getirseniz, bir başka grup buna karşı çıktığı için Kılıçdaroğlu yerinde kaldı..

Şu dev telsiz antenlerine benziyor Kılıçdaroğlu. Kökü yok, ama herkes bir tarafa çekince o ayakta kalıyor.. Kılıçdaroğlu’nun gücü güçsüzlüğündedir.. Kılıçdaroğlu olmadan da olmuyor, Kılıçdaroğlu ile de.. Bu da CHP’nin dilemmasıdır.. CHP’nin “zehri dermanında gizlidir.”

Hani Kılıçdaroğlu da gönderseniz, gelen gideni aratacak gibi.

Bu FETÖ denen yapı bir garip.. İşin içinde CIA, MOSSAD, MI6, Vatikan Jandarmaları olunca bunların nerede başlayıp nerede bittikleri belli olmuyor.. Bunların bölgedeki ajanlarının hemen hepsi bir şekilde bu yapı ile ilişkili ve iç içe.. Sonuçta kimin eli kimin cebinde belli değil..

Baykal ya da Kılıçdaroğlu’nun Gülen’le tanışıp tanışmadığı ya da kitaplarını okuyup okumadığı, o saçmalıklara inanıp inanmadığı hiç önemli değil..

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı FETÖ’cü imiş, onda da ByLock çıkmış. Ne var bunda! O ByLock, Kılıçdaroğlu’nun adına kayıtlı olsa ya da olmasa ne yazar. Başkalarının, bu işle hiç alakası olmayanların, hatta kendi adlarına bu tür bir telefon kaydı olduğunu bilmeyenlerin üzerine kayıtlı bir sürü ByLock var. “Kılıçdaroğlu’nun canlı ByLock’u var” demek ki..

Cansız ByLock taşımak suç, canlı ByLock taşımak değil..

Bakın, bu kriptolar bir alem.. Bunlar başka istihbarat örgütlerine mensup, farklı dinlerden adamlar da olabilir. Onların buradaki işbirlikçileri de bu yapıya hizmet edebilir.. Din, ideoloji, ahlak filan unutun.. Hemen yanlarında menfaat ilişkisi kurarak kontrollerine aldıkları çok daha fazla insan var. 3. halkada ise tehdit ve şantajla, ipnozla biyonik robot ya da zombi haline getirdikleri adamlar var.. Ötekiler bunların eline su bile dökemez. Sohbetmiş, himmetmiş, ders halkasıymış. Bunlar yeşil kabuk. Aspirinin etken maddesi saliselik acid’dir.. Geri kalanı, katkı maddesi, koruyucu, tatlandırıcı, renk maddesi falan..

Bakın, birilerinin Gülen’ciliği, o bildiğiniz tiplere benzemez. Seküler Gülenciler, Gülen’in hizmet ettiği makama hizmet ederler..

Bana sorarsanız Paralel yapının siyasi ayağı deşifre olacak olursa, CHP de AK Parti’den daha az FETÖ’cü çıkmaz. Selam ve dua ile.. 

 

YORUMLAR
600

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Hassan

Hoca hâlâ herkesin suçu wikileaks da anlatiliyor 1990 larda MIT.FBI raporunda yetkiler uyarılmış FBI ve CIA Feto için mahkeme de ABD girer girmez karşılaşıyor.Ne yanlış yaptık.Hukumet ve devlet olarak?Bakın bugün itibariyle karsi karsiya kaldigimiz ekonomik, siyasi, sosyal, terör, güvenlik sorunlarina karsı ürettiğimiz politikalara katılımını sağlama problemimi var.Baskanlik zaman ve şartlar itibariyle erken hatadan dönmezsek Mavi Marmara ve Suriye olaylarının akibetini yaşarız.Bedeli ülke ve toplum agir öder.Başkanlik umulan güvenlik sağlam işlevini görmez% 95 fetöcu çıkan ve yeteneği gitmiş MİT ten bahsediyoruz.

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Osman

Hocam tespitlerinin çok doğru lakin ben AKP içinde çok kripto feyocu olduğunu düşünüyorum simdi tutuklasalar yarısı içeri girer

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Hasankorkmaz

tele ferik AKP kurulalı 14 sene oldu.ama fetö 50 senedir var.cahil herif biraz tarih oku.

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Dadaş

Şuan piyasaların durgun olmasının tek sebebi Fetö nün siyasi ayağınagirilmemesi acil önlem alınmalı asıl inlerine buralar

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Ferdi ASLAN

Hocam en önemli ve tehlikelisi Ak parti içindeki kripto fetoculer.Bu ihmal edildi hep.Sana dost gözüken düşman en tehlikesidir.

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Abdullah haşimi

Fetö denen kardinalin siyasi ayakları malumunuzdur.

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fi

Hocam diline sağlık.CHP Ingilterenin ve Yahudilerin Türkiye lobisi. Bu ülke gerçekleriçin öğrendikce CHP HDP foto pkk dhkpc ders in aynı merkezden yonetildigi algısı ortada. Allah yardımcımız olsun.

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Nanek

Masadaki araçlardan birini alırken hepsi düşüyor ya onları yerden toplamak çok zor.

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rahatsız

Birlik olalım diyoruz sen fitne diyorsun sonrada yok üst akıl yok fetö. İnsanlık helake doğru gidiyor biz nerdeyiz acaba mazlumun yanında mı zalimin yanında mıyız

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Tele Ferik

Sayin Dilipak bugunku yazinizda bir parlama doğru tespitler silsilesi gordum çok begendim fakat yaptiginiz isabetli tespitler ortada kalmali ve insanlar bu tespitlerden kendileri birseyler çikarmali ve tad almalilar. Siz hemen akabinde yon verip bir yere kanalize etmeye çalişmayin okurlar Feto nun AKP çocugu oldugunu biliyorlar. Sulandirmayin...

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Mustafa boybay

Muhterem hocam tahlilleriniz oldukça anlamlıdır.Yakın geçmişte yaşayıp zamanında farketmediğimiz daha sonra ortaya çıkarttığı tahribatın gürültüsüyle uyanıp iadei itibarlar gibi telafi çarelerini aradığımız çok hadise başımızdan geçti.Bu suikasti yapan çocuğun o hainane tetiği çekme anına kadar nasıl taşınıp getirildiği düşündürücü değilmidir .Diğer taratan Tayyibe iktidara ve devletine bağlılığını fetö vb örgütlerle mücadelesini gösteren şahitler deliller ve bilgiler olduğu halde gizli bir el 5 aydır Antalyada hapiste süründürülüyor.Sergilenen oyunların bir şifreside böyle olaylarda yatıyor.Bu gencin darbe gecesi paylaştığı mesajlar sonrasında geçirdiği ölüm tehlikesi @msboybay da görülebilir.Selamlar.

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İranlı

Helâl olsun Hasan Baysal!Bu zat kendisini adeta her şeyin üstünde görüyor.Tam bir Iran sevdalısı,lafta Sünni.

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SAY

Iranlı ve Baysal sizin derdiniz öküz altında buzağı aratmak herşeyi iyi bildiğiniz halde sıkıntınız nerden geliyor anlıyorum. Kırmızı dese neye yeşil değil diyeceksiniz.Beyaz dese niye pembe değil diyeceksiniz.Derdiniz bellidir. fitne fitne fitne ama muvaffak olamayacaksınız 'it ürür, Kervan yürür'

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yunus

Aynı zamanda cezaevleri doldu haberleri yaparak aynı anda cezaları gevşetererek AB uyum yasaları babında aynı günlerde uyuşturucuya bulaşmış sanatçıların reklam ve dizilerde ön plana çıkarılmasıyla bu gün barlarda parklarda şehirlerin kenar kòşelerinde araba içlerinde alkol hap kuru(ot) kullananları duydukça gördükçe gelde gelecek neslimiz adına üzülme kahrolma

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yunus yigit

Sayin dilipak in yazilarini takip etmeden hakaret etmeyin bir kose yazisi okuyarak yazar hakkinda gorus belirtilmez

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Özgür

S.a cumanız cumamız akıbetimiz hayr olsun,gören gözeten hükum sahibi bir Allahımız var şükür ki. Yoksa bu kadar karalama iftira yapan yorumcu v.s.nasıl ortaya çıkacak ki. Bir gün ahirette, gizlenen herşey ortaya dökülecek. Şimdi ise olanlar olcak ölenler ölecek.mevlam isterse yel getiri El getirir sel getirir Mevla istemesse El götürür yel götürür sel götürür.Mevla neylerse eyler.Eylerse güzel eyler

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İranlı

Merhaba Abdurrahman bey,siz şu şiayı bir konuşun hele. Yüce devletimiz paralel ile mücadelesini gayet veriyor.Sen ise bütün yazılarında sadece ve sadece kafa karışıklığı yapıyorsun ve Iran devletini ve düşman şiirleri şirin göstermeye çalışıyorsun. Neden tarafını belli etmiyorsun,neden gizlice ehli sünnet düşmanlığı yapıyorsun.Senin bu memleketin ekmeğini yiyorsun, ihanet etme. Bakalım akit bu yorumu yayinlayacakmi?

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Yusuf

Cenabı Ellah c.c.mübarek ümmeti Muhammed i(s.a.v.) vehm hastalığından muhafaza eylesin

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0406

Allahın yardımına bakın;eğer 15 temmuz darbesi olmasaydı bu hükümetin feto ile mücadele etmesi imkansızdı,hangi gerekçe ile bu temizlik yapılacaktı mümkün değil,yetmedi bunları tesbit etmek yine zordu,bu sefer yüce allah baylog diye bir tuzağa düşürdü feto gavurunu..yani münafık feto allahın tuzağına düştü,kurtuluşu zor..bu arada ali bulaç ve ali ünalın mal varlığına el konulmuş,uğruna dinlerini sattıkları paraçıkları kalmadı geçmiş olsun..

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Hasan baysal

Yazı güzel kendi retoriği açısından mükemmel. Karşı cenaha müthiş bir projektör tutulmuş ve tavşanın silüeti değil bizzat kendisi kabak gibi ortaya çıkmış. Ancak seninde apo dilimyan olmadığın kesin mi? Ssen kimin havhavlığını yapıyorsun nerden bilecegiz bu puslu havada mesele burda işte bayım

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Abdurrahman Dilipak
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