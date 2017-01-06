Dünya nereye gidiyor?

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Son dakika haberi şöyle, İzmir adliyesi önünde bombalı araç patlatıldı ve 3 teröristle silahlı çatışma çıktı. 2 terörist öldürüldü, birinin akıbeti belli değil. 1 polis hayatını kaybetti, 10 yaralı var. Saldırgan henüz belli değil.

Öte yandan Trump’ın Beyaz Saraya taşınmasına iki hafta kaldı. Trump ve Obama taraftarları arasında sert tartışmalar yaşanıyor. Ama Trump’ın o koltuğa oturup oturmayacağı hâlâ belli değil. Otursa da görevinin sonuna kadar orada kalıp kalmayacağı da belli değil. Trump başkanlık koltuğuna otursa da, oturmasa da gelinen nokta Amerikan yüzyılının sonu.

Amerikan birliği dağılıyor ve ABD Doları çöküyor. Büyü bozuldu!

AB için de çanlar çalıyor.. ABD’de 5 eyalet birlikten ayrılmak istiyor, 3’ü iflas etmiş durumda, birlikte istenmiyor, üçü kendi başının çaresine bakmak istiyor, Rothchild ailesi kendi canını kurtarmak, başının çaresine bakmak için Nevada’ya taşınmaya hazırlanıyor.. 

Sadece ABD değil,büyük sermaye için dünyada rahat yok artık. Gemilerini yanaştıracakları güvenli bir liman yok..

Dünyanın en zengin 62 patronunun sermaye paylaşımı kendi içlerinde de adil değil. İlk 7 diğerlerinden, yedinin ilk 3’ü, öteki 4’den, 1. sıradaki diğer ikisinden daha zengin. Hem de kıyaslanamayacak kadar

Bu kapitalizmin krizidir. Kapitalizmin çöküşü komünizmin çöküşünden daha trajik olacak. Göreceksiniz bu gidişle ne AB kalacak, ne BM ve ne de NATO.. Ne IMF, ne OECD, ne UCM ne LIBOR.. Uluslararası düzen de, sistem de çökecek.. Dolar da çökecek, euro da!

İsrail diye bir devlet kalır mı geriye onu bilmem.. Ama üzerinde durdukları sistem çökünce onların ayakta kalması mümkün değil.. Tabii bu gidişle onlara dayanan devletler, hükümetler, örgütler de yıkılacak. Ne DAEŞ kalacak, ne PKK, ne FETÖ, ne de PYD kalacak..

Bu bir gün olacak. Ama o gün, bugün mü bilmem. Ama neden olmasın..

Şu haberlere bir göz atar mısınız: “Rusya’ya yönelik 10 günde 5 saldırı!”

Faili meçhullere, suikastlara, bombalı saldırılara hazırlıklı olmamız gerek. Dünya bugün düne göre daha güvensiz. Sadece bölgemiz değil, her yer. Bana kalırsa Türkiye göreceli olarak daha güvenli, bu tür olaylara karşı hazırlıklı ve moral motivasyonu, bağışıklığı, değişen şartlara uyum performansı, sosyal ve siyasal fleksibilitesi çok daha yüksek bir ülke..

Biliyorsunuz ABD, AB ve NATO’nun ihanetine uğradık, geçen gün bunu yazdım. ABD, inkar etmesine rağmen terör örgütüne yardımları Ekim 2014’ten itibaren açıktan yapmaya başlamış. PYD’ye Suriye’de verilen yüzlerce ton cephane, silah gün gün kayıt altına alınmış. Dostluk mu şimdi bu. Bu nasıl bir ittifak. Allah bilir onu da İncirlik’ten sevk etmişlerdir. Yoksa Kıbrıs’taki İngiliz üssünden mi ya da Akdeniz’deki Amerikan donanmasından, ne fark eder.. Askerlerinin omuzuna PYD arması takmadı mı bu alçaklar. Terör üssüne Amerikan bayrağı çekmediler mi? Para, istihbarat, eğitim her şey verdiler..

15 Temmuz darbe girişimi İncirlik’teki ABD / NATO üssünde planlanıp desteklenmedi mi?

Şimdi de ABD 35 Rus diplomatını “istenmeyen adam” ilan etmiş. Moskova kızgın.. ABD yeni yaptırımların geleceği uyarısında bulunuyor, Rusya ise misilleme yapacak. ABD’nin suçlaması başkanlık seçimlerinde Rusya’nın hackerlerle oylamaya siber müdahalede bulunduğu iddiası. Bunun ucu gider Trump’a dokunur. Seçimler iptal edilebilir, hatta bu iddia doğrudan Trump’la ilişkilendirilecek olursa Trump da sanık sandalyesine oturtulabilir..

Görünen o ki, ABD’nin yeni bir 11 Eylül’e ihtiyacı var. Rusya sadece bir bahane! Bu ABD’nin kendi iç savaşı. Bu savaşı bir başkasının üzerinden yapması gerekiyor. 

Bu arada İsrail’de bir Filistinli kadın vuruldu. İsrail askerleri kontrol noktasında bir kadına bıçaklı saldırı suçlamasıyla ateş açtı. Reuters kadını yerde yaralı yatarken fotoğrafladı. İsrail güçleri bir yılı aşkın süredir bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu veya aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı iddiasıyla Filistinlileri öldürüyor. Kadının elinde ve çevresinde bir bıçak ya da kesici alet görünmüyor.

Rusya bölgede Türkiye ile birlikte aynı hedeflere ortak operasyonlar gerçekleştiriyor. Bölgede ve Türkiye’de yapılan operasyonlar sonucu DAEŞ ve PYD’li, PKK’lı üst düzey yöneticiler yakalandı ve çok sayıda terörist öldürüldü..

AB içindeki rahatsızlık devam ediyor öte yandan. Igor Dadon, 23 Aralık’ta Moldova cumhurbaşkanı seçilmişti.. Igor Dadon’ın ilk icraatı AB ile ilgili oldu. 28 Aralık’ta, göreve başlar başlamaz Cumhurbaşkanlığı binasında asılı olan Avrupa Birliği bayrağını kaldırttı iyi mi?. 16 Aralık 2016’da da İtalya ile Avrupa Birliği arasında yaşanan kriz, İtalya Başbakanlık Sarayı’na da yansıdı. Daha önce yaptığı açıklamalarda AB bayraklarının önünde konuşan Renzi’nin son konuşmasında AB bayraklarını kaldırtması dikkatlerden kaçmadı.

Bunun dolar ve euroya da yansıması gerek. Özellikle bu iki para birimi bu süreçte çok hızlı bir şekilde değer kaybına uğrayabilir..

ABD ile Rusya arasındaki restleşme dünyada yeni gerilimlere, kamplaşmalara sebep olabilir..

Putin sanki ABD’de DP ve CP arasındaki kavgaya girmek istemiyor.. Obama Senatoyu toplantıya çağırırken aslında Putin üzerinden Trump’ı vurmak istiyor. Putin Trump ile Obama arasındaki kavgaya figüran olarak katılmak istemiyor.. Onlar kendi kavgalarına tutuşsunlar ben istediğim zaman katılayım istiyor.. Putin bölgede Erdoğan’la yakaladığı fırsatı iyi değerlendirmek istiyor olabilir..

Şimdi herkes ipi sonuna kadar gerecek ama koparmamaya da çalışacak.. Bu açıdan 2017’nin ilk çeyreği önemli.. Yeni yıl fırtına gibi giriyor. Gelecek günlerin neler getireceğini yaşayacak ve göreceğiz.. Gelecek günler ABD, AB, Vatikan ve İsrail için, NATO için geçen günleri aratacak. Türkiye’ye gelince CHP bozgunculuk yapmaya devam etse de güzel günler göreceğiz. Selâm ve dua ile..

 

YORUMLAR
600

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mustafa demir

İnşallah da bunlar olurken dünya nerelere savrulur,düzen kurucu kim olur bu yeni kurulan düzende biz nasıl bir yerde durabiliriz...yeni babalar kim olur.yada kapitalizma bu tıkanmayı bir savaşla aşmayı denerse ne olur nerede ve nasıl durur durduğunda kimler kalmış olur.....

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Yusuf

Yarabbi bütün Zalimleri etkisiz hale getir başta beni.

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hercai

Izmirde 1 Polis ile 1 Mübaşir şehit oldu sayin Dilipak.

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osmanmahmudoglu

birtakım seve kuşları olsada memleketimizdeallahın izniyle güzel günler yakındır sancısız doğum olmuyor tuzu kuru vatansızşer cephesine inat milletimiz birlik ve beraberlik içindeeskiden olsa izinsiz tek mermi aranıyordu bir milyon dolar için iki büklüm birilerinin ayağının dibinde beklediğimiz günleri birileri unutmuş olabilir hatta farklı VATANLARIDA OLABİLIR BİZIM VATANIMIZ TEK ODA TÜRKİYE CUMHURİYETİ SELAM VE DUA İLE

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ali osman

Dagilan ABD birligi mi? Coken dolar mi?

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umutbozdamar

kılıçdaroğlunun kendisi ve Siyaseti kanıt zaten. Sen üzerinde "ben bozguncuyum" yazılı KK imzalı bir döküman mı görmek istiyorsun? Haklısın o yok.

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Yorgun

Arkadaşlar ülkemizde çok hain var,kendini satmış var,alçak var,şerefsiz var bunlar doğru.Durumun bir başka yönü var.Biz müslümanlar manevi durumu göz ardı edemeyiz.1-Faiz kalkmadıkça.2.Zina fuhuş kalkmadıkça.3.Küfür kalkmadıkça.4.Okullarda islam-i eğitim tam verilmedikçe İslam Dünyası nasıl huzurlu olsun. kardeşler Öyle küfürler söyleniyor ki evlilerin büyük kısmının nikahı düşüyor haberleri yok. Manevi gözle baktığımız zamanda çok kötü durumdayız. Sayın Dilipak Dünya bir yere gitmiyor. herkes kendini zorla Hutameye yönlendiriyor. En gerçekleri kaleme alalım.Doğrulara saygılar.

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Süleyman Demir

İlahi adelet tecelli edecek mutlaka

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İBNİ HALDUN

"Devletler de insanlar gibidirler doğarlar, büyürler ve ölürler." İbni Haldun. Adam bu sözü 1000 sene önce yazmış, bu tarihten önce de sonra da sayısız devlet doğmuş, büyümüş ve ölmüş. Ayrıca zulm ile abad olanın ahiri berbat olur denmiş. ABD'nin 100 yıldır AB ülkelerinin 300 yıldır yaptıkları zulüm yanlarına kar mı kalacak. Allah CC ihmal etmez imhal eder. Eğer kendilerine verilen müddet bitmişse yıkılmalarını hiçbir insani güç engelleyemez. Fenalığın azgınlığın zulmün artık had safhaya çıktığı ABD ve AB kendi sonlarını getirmişlerdir. Müslümanlar yeter ki yılmasın

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eagle

dolar 3.61 olmus dolar batiyor diyo bizim süperbeyin. abd faizi dahada arttirsa türkiyede ekonomi batacak. utanmadan chpyi sucluyo bugüne kadar hic bir suclamayi kanitlayamadiniz.

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fikret günal

bu sefer kefere öyle bir dağılacak, öyle bir yıkılacakki kominizmin yıkılmasından çok daha beter olacaklar.ve bu çok yakında olacak. filistinli,ırakalı suriyeli myanmarlı tüm ölen öldürülen çocukların ahları yeter onlara zalim ve kafirler için yaşasın cehennem

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Mehmet Akın

ABD AB ve sistem çökecek. Bunu dile getirmeniz çok isabetli. ABD Japonya ve dünyadaki bir çok ülkenin matematik olarak borçlarını ödeyebilme ihtimali yok. ABD her yıl 900 milyar dolar ihracat 1600 milyar dolar ithalat yapar. 2008 e kadar aradaki farkı hazine borçlanması ile borçlanıyorlardı bu hazine kağıtlarını da Japonya ve Çin alıyordu.Artık hazine kağıtlarını satamıyorlar. Açığı finanse etmek için karşılıksız para basıyorlar. 2008 de dünya piyasalarında dolaşımdaki dolar 800 milyar idi. Şimdi 4 trilyon dolara çıktı. CB Boşuna altın alın demiyor.

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zafer

Teşekkürler hocam bende en sondan başlayım türkiyede tek değişmeyen zihniyet CHPzihniyeti dün milletin hayrına birşey yapmadıkları gibi bugünde yapmıyorlar yarında yapmayacaklar.Yaptıkları muhalefetten anlıyoruz.Bir insan utanmadan sınırdan atılan havanlara nerde bu devlet derken,o havanı atan pkk,pyd vs neyse ona karşılık veren bu Hükümeti yine eleştirebiliyorsa senin orda ne işin var diyorsa bitmiştir.Yapacak birşey yok.biten chp tükenmiştir.Allah ıslah eylesin.Dünya üzerinde evet hiçbir ülkenin yarın için garantisi yoktur.bu inanç esasında vardır.Fakat en azından mazlumların ahireti var

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kerem

Sizin bu aymazlığımız korkarım sonumuzu hazırlayacak. lüzumsuz ve gereksiz sosyal ve bilimsel veriyi dayanmadan Amerika'nın veya Avrupa'nın batışını ikide bir gündeme getiriyorsun anlamıyorum.Müslümanınniye Ağyarın hali ile sözle avuntu yaparBu müslüman tavrımıdır.Yoksa C.A.Dediği gibi Müslümanın Müslümana gaz vermesimi?Ya arkadaş 80 milyon Almanya'nın tek başına ihracatı 1.3 trilyon dolar bizim 8 katımız Amerika dediğin ülke tüm dünyada üretilen tüketilen her şeyin 300 milyon nüfusu ile % alıyor.sen neden bahsediyorsun sen kendi ülkemizin sorunun çözümü ile uğraşman gerekmezmi?

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Tuğrul

Allah (C.C.) bu süreçte bozgunculuk yapanları da bozguna uğratacaktır İnşaallah !

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H.Mustafa NAR

SN Dilipak hemşehrimdir,severim saygı duyarım.akitle 2000 yılında üniversitede tanıştım.ogün bugündür takip ederim.lakin sn dilipak açık uçlu öngörülerde bulunmayı çok sever,takip ettiğim 16 yıl boyuncada hiçbir tahmini tutmamıştır.bu yüzden gerçek şu olacaktır.ABD düşmanımızdır ve asla çöküşe girmeyecek.AB baş düşmanımızdır asla dağılmayacak ve çökmeyecektir.göreceksiniz..

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Hüsamettin Bülbül

Ağzına yüreğine sağlık güzel insan. Saygılar

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alkan

hem abd yi dost edin hemde abd pkk yı destekliyğrdeyip kadıngibi aglamayacaksın.gereken neyse onu yapacaksın

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Kul Hali

Selâmün aleyküm. Hayırlı cumalar hocam. Hocam emniyet içerisinde kripto fetö hainleri fetö ile bağı olmayan vatan evlatlarını ters fişleme ile ihraç ettiriyor.Amerikan uşağı fetö teröristleri ile hiç alakam yok iken ihracım. Bu cuma günü hürmetine Rabbim bunları bildiği gibi yapsın.kahhar sıfatı ile kahreylesin.benim gibi Masumlarada yardım etsin de yedi düvelin alemi islama ülkemize saldırdığı şu günlerde görevimize dönüp dinimize ülkemize saldıran hainlerin karşısında bir nefer olalım.bu konuda dua ve yardımlarınızı beklerim. Allaha emanet olun. Hayırlı cumalar tekrar.Allah hainlere fırsat vermesin birlik ve beraberliğimizi daim eylesin amin.

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Abdurrahman Dilipak
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