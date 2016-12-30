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Bu gidiş nereye?

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Her kafadan bir ses. Cevabını arayan bir sürü soru? 

BM Güvenlik Konseyi’nden İsrail’i kınayan karara ABD nasıl çekimser oy kullandı..

İsrail, ABD’nin kararı veto etmesini bekliyordu.. İsrail kararı tanımadığını açıkladı.

ABD’nin Suriye’de, Türkiye ile Rusya ve İran’ın ortak bir masa etrafında buluşması karşısında sessiz kalması, ABD’nin Suriye’de masayı terketmesi şeklinde anlaşıldı..

Şimdi de Türkiye’nin El-Bab’dan sonra Membiç’e yönelmesi durumunda PYD’ye destek veren ABD’nin PYD’yi geri çekmeye ikna etmek için süre istemesi, “ne oluyor?” sorusunun sorulmasına sebeb oldu.

Fırat Kalkanı harekatı devam ederken bölgeden ilginç başka haberler de geliyor.. Barzani Membiç’ten çekilecek PYD’lileri de, topraklarında bulunan PKK’lıları da istemiyor.

Süleyman Soylu’nun PKK için Mart ayını tarih olarak vermesinin sebebi şimdi daha iyi anlaşılıyor..

Oradaki askerlerimiz hemen Suriye’den çekilmeyecek. Orada siviller için güvenli bölge oluşturulacak. Güvenli bölge politikasına Rusya da, Trump da karşı çıkmıyor.

Tabi burada İran faktörü, Irak faktörü belirsizliğini koruyor. Haşdi Şabi ve Hizbullah konusunu da akılda tutmak gerek.. Suudi Arabistan ve körfez ülkeleri bu süreçte Ankara’nın yanında. 

Tabi bu süreçte Sykes-Picot deklarasyonu çerçevesinde bölgenin garantörü konumundaki İngiltere ve Fransa’nın izleyeceği politikayı da görmek gerek. Daha doğrusu AB’nin bu konuda netleşmesini beklemek gerek..

Türkiye El-Bab’da işini bitirdikten sonra Membiç’te eğer ABD verdiği sözü tutmamışsa namlusunu Membiç’e doğrultacak. Ardından da yüzünü Rakka’ya çevirecek..

Bu arada bölgede önemli bir gelişme oldu. El-Bab’da köşeye sıkışan 2000 kadar DAEŞ’li militan PYD’ye katıldı.. Dün DAEŞ ile PYD savaşırken, bugün ABD’nin kontrolündeki, aynı zamanda şemsiyesi altında haçlı milislerini de barındıran, karargahlarına ABD bayrağı çeken, Marksist bir örgüte DAEŞ’ten katılım oldu..

Öyle anlaşılıyor ki, DAEŞ’teki kripto batılı elemanların sayısı PYD’dekinden daha az değil.. DAEŞ militanlarının PYD’ye katılması, PYD kampına ABD bayrağı çekilmesinden daha az dikkat çekici bir durum değil..

PYD, daha doğrusu PKK bugün ABD, DAEŞ ile FETÖ ile Suriye’deki haçlı ittifakı ile aynı çatı altında buluşmaktadır..

ABD kötü bir şekilde deşifre oldu. Daha doğrusu suçüstü oldu. Şu habere bakar mısınız: “NATO’ya bağlı Teröre Karşı Savunma Mükemmeliyet Merkezi’nin yıllık dergisi yayınladığı bir makalede Batılı ülkelerin PKK ile PYD arasındaki ilişkiyi net bir biçimde bildiklerini açıkça ortaya koyuyor. Makalede, PYD’nin tamamen PKK’ya bağlı bir terör örgütü olduğu verilerle açıklanıyor.”

Dünyada çok ilginç şeyler oluyor.. Tekrar söylüyorum, bugünkü kriz kapitalizmin, NATO’nun, yeni dünya düzeninin, BOP’un, Siyonizm’in dünyanın başına bela ettiği bir krizdir..

Son bir kaç hafta içinde yaşananlara bakar mısınız; büyükelçi vuruldu, Rusya’da bir diplomat hayatını kaybetti, ardından bir NATO uzmanı Belçika’da öldürüldü ve intihar süsü verilmeye çalışıldı.. Berlin’de Noel çarşısına saldırı gerçekleşti.. Bir Rus uçağı Karadeniz’de düştü. Noel için tedirgin bekleyiş sürüyor.. Son haber şu: Eski FSB generali, Rosneft’te görevli, Rusya’da “Kremlin sırlarının koruyucusu” olarak bilinen Oleg Erovinkin arabasında ölü bulundu.

Peki, buna ne demeli. Bu Moskova’nın iç temizliği mi, yoksa Moskova’ya verilen bir mesaj mı? Her iki sorunun cevabı da zihinleri bulandıracak türden.

Batılı ülkeler ve ABD bu duruma bir açıklama getirmek zorunda. Batılı politikalar inandırıcılıklarını ve ciddiyetlerini tamamen kaybettiler.. Bir terör örgütü liderini Avrupa Parlamentosu genel kuruluna davet eden akıl nasıl bir akıl?. PKK’lı, PYD’li ve FETÖ’cü teröristleri himaye etmelerinin bir mantığı var mı? Bu nasıl bir ittifak anlayışı?

Bakalım, AB kendi içinde bir uyum sağlayabilecek mi? AB ve ABD kendi aralarında uyum sağlayabilecek mi? Bu ülkeler dünya ile uyum sağlayabilecek mi? Bekleyecek ve göreceğiz. 

Selam ve dua ile..

 

YORUMLAR
600

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veli kayabaş

ustad selsm.sayin okuyucular.antalya bolgesinde tv.yerli uydu yayinlari kesik.darbemi oluyor yoksa.sizdede yoksa haber verin.devleti korumaya gidelim.

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baba

Sinsi munafik sia tehlikesinden kimsenin bahsettigi yok

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ali ozturk

Akp liderleri hem namaz kılarlar mazlumun yanındayız allah yolundayiz diyorlar hemde yılbaşı kumarina izin veriyorlarzina yapan kadına ruhsat bankalara faiz oranı gelen evlere ruhsat şarap satana ruhsat veriyorlarne ucuz bir islam zorluklara allahimız var imanımız var bu durumda allah nasıl size yardımcı olur

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1956

Allah siz abd pkk pyd deas bunlar bize karşı kurulmuş tuzak bizi deas it lerine bulad tirdi seytanin hesabı izliyor amacı iran dahil bazı hain gruplarla bizi savaşa sokup kan akıtmak tabi biz bu arada icimizdeki hainleri de hesap etmeliyiz allahım hepsini kahretsin amin

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Allah u ekber

S.amüslüman müslümanlığını yapmıyor müslüman olan ülke topluluk kendi kitabıtla değilde zırt pırt kanun değişen isteğe göre jenerasyona göre kanunlar işliyor.eeee ozaman da müslümana ne gelse başına haktır.gidin şimdi gezin bakın her yer noel hazırlığı clup ler otel ler barlar diskolarparti üstüne parti.belediyeler bizzat üstlenmiş meydanları caddeleri süslemek.tv ler de abuk subuk filimler yarışmalar faiz reklamı sokaklarda fuuş içki fabrikaları üstelik hepside devlet izniyle.adam içki fab açıyo devlet izin ruhsat veriyo.diğeri faktorink açıyo devlet ruhsat veriyo.bi diğeri fuhuş yuvası açıyo vali devlet ruhsat veriyo.üstelik o pisliği yapan kadına da belge verip tasdikliyo.ALLAH aşkına sorarım size müslümanın başına ne gelse hak değilmi...

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Dede

Akp liderler ve yorumcular ve akıt gazetesi yöneticileri allah allha islam islam diyorlar bir memlekette devlet kendisi milli piyango kumari oynuyorsa o memlekette zina şarap içmek riba faiz serbestse kadınların yüzde duksanı pantolon giyorsa bu arada allahin İslamın ne işi var allah nasıl yardımcısı olur.

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adnan

Suidi ve Türkiye işbirliği gerisi boş görünüyo. Lider biziz.

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hasan

Vlevki oraları işitten aldık.O kadar alanı nasıl koruyacağız.Bir sürü şehidimiz var ve anlaşılan bu sayı artacak.Hiçbir ülkenin askeri oarada işidle sıcak çatışmaya girmemişken biz niye giriyoruz.Yoksa işid pisliğini bize mi temizletmek istiyorlar.Türk ordusu herkesin birbirini sattığı bir yerde eriyebilir

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Ömer halis

şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hainiki yüzlü katilülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.bide utunmadan sıkılmadan kınama mesajları yolluyorlar

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Buğra

BM KARARLARI SAFSATA ONLAR KURUCU AKLI OLAN İSRAİLE KIYAMAZLAR.Allah bu millete güç kuvvet versin. Benim inancım Müslüman aleminin hakkını ancak biz ararız.

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Nuray

Yani batı ppK teröristleri meclislerinde ağırlıyor peki neden deas lilari davet etmiyorlar.onlarin ne farkı var?

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0406

El BAB tertemiz edilmeli burada haricilerin işi bittikten sonra rakkaya doğru enaz 5 km daha güvenli hale getirilmeli..arap savaşçılarla ağır silahlarla rakka güzergahı iyicesağlama alındıktan sonra münbiçteki gavurlara dönülmeli..zira hariciler;müslümanları mürted olarak görüyorlar,bundan dolayı asli kâfir olarak gördükleri dinsiz pkk ile işbirliğini caiz görüyorlar..deaş,pkk ve abd..allahın laneti üçünüzünde üzerine olsun...

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Abdulhamit Duran

Esselemu aleyküm Belliki bu emperyalist ülkeler çok büyük bir tuzak peşindeler. Allah bizimle olacak inşallah ve onların kurduklari tuzakları başlarına yıkamak çünkü Yüce Allh tuzak kuranların en hayırlısıdır.

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Mehmet Vākıf ARSLAN

Cumhurbaşkanı ABD terörü destekliyor elimizden fotoğraf ve video kaydı var diyor Neden yutuuba yükleyip dünyaya göstermiyor

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0406

Pyd,deaş ve abd bayrakları ne güzel..bakın peygamberimiz (sav)ne diyor bu topluluk için"Ümmetimin içerisinde ve insanların tefrikaya düştükleri zaman ortaya çıkacak olanlar....Bunlar halkın en şerlilerindendir'onlar akılları kıt insanlardır"ibni teymiyye haricileri"yeryüzünün en şerlileri"olarak görüyor

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Abdurrahman Dilipak
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