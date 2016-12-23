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Böyle müttefik olmaz olsun!

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İstanbul, Kayseri, Ankara. Olanları görüyorsunuz. Peki, bütün bu olanlar karşısında ABD, AB ve NATO nerede duruyor?

ABD’nin başkenti Washington merkezli Heritage Vakfı Douglas ve Sarah Allison Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffe, Barack Obama yönetimini eleştirerek, “YPG’yi eğiterek, silahlandırarak ve fonlayarak ateşle oynuyoruz” itirafında bulundu. Garp cephesinde de yavaş yavaş itirazlar yükselmeye başladı.. Hele bir hafta sonra ne olacak bir görelim.

Böyle müttefik olmaz olsun.. NATO ittifakı fiilen kendi içine çöktü..

NATO ülkelerinin hemen hepsi Türkiye’ye karşı PKK ve FETÖ’nün yanında.. PKK deyince PYD’si, KCK’sı hepsi dahil..

ABD şimdi de PYD’ye Stringer füzesi vermiş.. Asker de veriyor, istihbarat da, para da veriyorlar, eğitim de, mühimmat da..

ABD ideolojik, politik, felsefi, vicdani açıdan iflas etti.. Beraberinde BM’yi ve NATO’yu da sürüklüyor. Almanya ve İngiltere ile birlikte Avrupa’yı da bu kirli işlerine alet ediyorlar..

Esed, Halep’te katliam yaparken ABD, AB, NATO nerede idi..

Türkiye El Bab’a girerken de ortada yoktular..

PKK İstanbul’da saldırı düzenliyor, bizim müttefiklerimiz PYD ye Stringer füzesi veriyor!

FETÖ teröristbaşı ABD’nin himayesinde.

Fehriye Erdal Belçika’da. PKK’lılar, FETÖ’cüler Almanya’da, Fransa’da, İtalya’da, Vatikan’ın himayesinde her yerdeler. Kanada’dalar, Avustralya’dalar, Avusturya’dalar, Letonya’dalar..

AB güya PKK’yı terör örgütü kabul ediyor, Salih Müslim Avrupa Parlamentosu’nda konuşuyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halka hitap etmesine engel oluyorlar ama PKK’lıların meydanlarda gösteri yapmasına engel yok..

Canları cehenneme.. Artık maskesiz dolaşıyorlar..

ATV muhabiri soruyor, Avrupa Parlamentosu sözcüsü topu taca atıyor.. Gösterdiği adresteki sözcünün de söyleyecek sözü yok.. Bir bahane ile kaçıyor. “Ben yaptım oldu” havasındalar. Şimdiye kadar hiç kimse kendilerine hesap sormamış, hayır dememiş, itiraz etmemiş, susmuş ya, bu tür karşı koymalara alışık değiller..

Sahi; İngiltere ve Fransa, Suriye’de nerede duruyorlar.. İran orada, Rusya orada, Esed rejimi kan döküyor, BM’den, NATO’dan ses yok. Güvenlik Konseyi zaten meflûç. O zaman niye varlar ki..

Batılılar şunun farkında; Esed giderse iktidarın tek adayı var Sünni Müslümanlar. Onlar da bunu istemiyorlar. O zaman Esed’e razılar. Esed’in ayakta kalması için İran’a ambargoyu da sanki biraz da bunun için kaldırdılar, İran’ın Irak’a, Suriye’ye girmesine göz yumdular.

Rusya zaten Tartus bahanesi ile Esed’in yanında.. Onlar orada diye kendileri de o bahane ile oradalar. DAEŞ bahanesi ile oradalar. Şimdi DAEŞ’i bıraktılar, PKK-PYD’ye destek veriyorlar..

Batı ateşle oynuyor.. Kendi cehennemlerine sırtlarında odun taşıyorlar..

Soğuk savaştan sonra, çeyrek yüzyılın belki de en zor günlerinden birini yaşıyor dünya..

PYD, Esed’le aynı cephede bugün.. Batı kirli, tehlikeli bir oyuna alet oluyor.. Bu işten en çok Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya zarar görür..

ABD’nin bundan sonra izleyeceği yol, Ocak sonunda netleşir..

25 Aralık bunların Noel’i. Tatile çıkacaklar.. Bütün melanetlerini o güne kadar sergileyip sonra da gidip günah çıkartacaklar!. Ardından vur patlasın, çal oynasın yeni yıl kutlamaları.. Ayıkmaları bir hafta alır.

2016 sürecin kuluçka dönemi idi, 2017 bir kırılma noktası olabilir.. Ne olacaksa olacak. Eğer mevcut politikalar aynen devam edecek olursa inceldiği yerden kopabilir bu işler.. Çünkü bıçak kemiğe dayandı..

Batıda bu tehlikeli gidişin farkına varan isimler, kuruluş sözcüleri tek-tük de olsa seslerini yükseltmeye başladılar..

Bu gidişatın sonu uluslararası hukuk, örgüt ve düzenlemelerin yeniden yapılandırılmasıdır. Bu böyle gidemez. Savaş ya da barış.. Ne olacaksa olacak.. Teslimiyetin faturası savaştan daha ağır olur.. Kızılderililerin ya da Karaderililerin başına gelenlerin kendi başlarına gelmesini istemeyecektir kimse..

Dünya eski dünya değil.. Eğer batılılar gözlerini karartırlarsa, dünya bir cehenneme dönebilir ve bu işin galibi olmasa da batının sonu olabilir. Böyle bir savaşın galibi olmaz.

Neden herkes hakkına razı olmuyor ki. Adaletten, barıştan hürriyetten yana niye bir düzen kurulmasın. Niye insanlar diktatörlerin zebunu olsunlar..

Böyle bir dünya sürdürülemez.. Yeni bir dünya kurulacak. Birileri istemese de..

Savaş ya da barış yolu ile varılacak yer burası.. Bu düzen böyle devam edemez. Yeni bir dünya mümkün.. 

Savaş, darbe ve terör istemiyor insanlık. Bu işlerin arkasında bu düzeni sürdürmek isteyenlerin olduklarını biliyoruz artık..

Demokrasiniz, liberalizminiz, uluslararası düzeniniz yerin dibine batsın! Bunlar makyaj malzemesi ya da oltaya takılan yem hükmünde.

Son pişmanlık fayda vermez.. Böyle giderse siz de boğulursunuz. Döktüğünüz kanda boğulacak olsanız da, sonuçta boğulursunuz.. Göreceksiniz, faşizmin, komünizmin başına gelenler, kapitalizmin ve Siyonizmin de başına gelecek. 19. yy sonunda oluşan kavram ve kurumlarla 21. yüzyılı açıklamak mümkün değil, ama yeni bir dünya mümkün..

Adaletten, barıştan, Hürriyetten yana, herkesin inandığı gibi yaşadığı, düşündüğünü özgürce ifade edebildiği, mal, can, namus, akıl-inanç ve nesil emniyetinin güvende olduğu, katılımcı, çoğulcu, şeffaf bir dünya neden mümkün olmasın! Selam ve dua ile..

 

YORUMLAR
600

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Lili kaya

Sayin dilipak artik Esad diyebilirsiniz zira reiste esad diyor artik . Ayrica mezhepcisiniz suriyede sunnu alevi olacak muhabbetine girmissiniz olmadi budur kafatascilik . Ayrica son onbes yildir her daim abdyi elestiriyorsunuz ama bir turlu kopamadik . Yoksa bu ask hep boyle devam eder mi birgun iyi birgun kotu . Bir de nacizhane ricam var konuyu yazarken daha icerikli yazar misiniz

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Mozturk

1 halk yorumcusu senin fetocu oldugun belli zaten sizinkilerin ecnebi memleketlere kactigini soylemenizden vicdansiz oldugunuzda belli suriyeliler niye bize geliyorlar onlarla sizinkileri nasil kiyaslarsiniz sizinkiler hain olduklari icin gittiler

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mertniyazi

1 halk@ "sizinkiler" demek Abd, ab.. ye falan kacti. Ha anladim.. seni cemaatci seni.

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1 halk

Sayın yazar bu yazdıklarına sen inanıyon mu?Reis ülkesini nasıl ki korumak için mücadele veriyosa.Esed de ülkesini korumak için mücadele veriyo.15 temmuzda bizimkiler nasil avrupa abd ye kaçtıysa onlarda türkiye ye kaçtılar

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yakup zengin

... bati,amerika üst akil vs. onbinlerce müslüman yatirimciyi dolandiran sözde islami özde sahtekar holdinglere birakin hesap sormayi iktidar tarafindan tesvik ve ödüllendiriliyorlar, tüm bunlarida üst akil,fetö vs. mi yapmis sayin Dilipak ?????

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Hamza Türkmen

Hocam hepsi doğru tespitler fakat bizim içimizi acıtan gündem sapıtılıyor bahçeli hariç muhalefet de buna çanak tutuyor. Bu iş top yekün olmalı hükümet ve erdoğan ın yüküne omuz atmak gerekiyor onların yanındaomuz omuza mücadele etmemiz gerkiyor

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1956

Siyonist abd resmen bizi hedef alıyor herkeste biliyor neden hala ıncirlik üssünü açıyoruz daha neyi bekliyoruz o yakıyor biz söndürmeye çalışıyoruz daha ne kadar korkacaguz allahin belasi abd den

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iranli

Abdurrahman bey,siz hep dikkati batıya çekiyorsunuz, iyide bu millet batının ne mal olduğunu çok iyi biliyor.Bu iran katilini, şiirleri ne yapacağız,biraz bu iran atesperestlerinden bahsetsrniz. Olnayaki rus elcisini iran vurdurtsun? ...

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Nuray

Kendileri atsizci diyen sözde ülkücü kafatasçı faşistler özde fetocudur.bilerek yada bilmeyerek feto operasyonuna hizmet etmektedir.gecen yorjmculardsn biri başbuğ Atatürk yazmıştı anlamamıştım.fatih Tezcan yazmış mutlaka herkes okusun.

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esen

bence insan nesli tehlike altında.duyarsizlasiyoruz .insanı insan yapan bütün ozelliklerimizi.kaybediyoruz .asıl tehlike bu.

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Hassan

Helal be üstad ataş olmuş yakıyorsunuz.kim tutar sizi !Ne bu şimdi.bumudur sorunu çözmek nasil oluyor bu.Sahaya ABD.NATO.TURKIYE MUHALIFLER.olarak girdik karşımızda SURIYE.RUSYA.IRAN.HIZBULLAHtakımı.Dakka 2011 .Egitndonat .kamplar.saglik.iase.silah yardımı.ÖSO.NUSRA FALAN yedekleri ile başladık dakka 2016 aman bir baktık karşı rakip takımda oynuyoruz..Hele üstad bu ne iş.Mavi Marmara işine benzedi.Neden Şii.Katil esed.Rus.Hizbullah derken Moskovada transfer sözleşmesi imzaladık ne iş.Başimiz dönüyor sebep?

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Ati

Şu incirligi kapatsak olmuyor mu.

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Buğra

Sayın hocamBundan daha iyi. Kafirden de maşasındanda dost olmaz yazısı olmaz.Bizim batıcılar bu yazıyla nasıl yüzleşecekler milli birlik için daha ne kadar direnecekler.Ellerine sağlık hocam. Allah razı olsun.

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no name

bunlari biliyor görüyoruz..oncekilerden farkli bir sey yok..ayni şeyler..abd onu yaptınato sunu yaptıavrupa da bunu yapti gibi şeyler...eyer seiz onlardan dostluk beklerseniz kuran ayetini red edersiniz ..ya kurana iman edeceksiniz yada avrupa sevdasindan vaz geçeceksiniz...Allah yahudi ve hıristiyanlarıdost edinmememizi söylüyor...avrupa nin yaptiklari abd nin yaptiklari ortada da ben bu iktidarin avrupa sevdasina abd muttefikligine nato uyeligine anlam veremiyorum....siz simdi hukumeten yetkililere su soruyu soracak mısınız..ahaaa avrupa ahaada abd ve yaptiklari ...bunlarla iliskileri askiya aliyormuyuz yoksa devam mi...ülkeninher yerindekose basinda hacli ordusu natonobet tutuyor...siz yunan italyan alman fransizlarin turkiyeyi koruyacagina mi inanıyorsunuz

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1461

Suriye politikamız BOPprojesi ile çizildi. Ancak tehdit kapımıza dayanınca gerçekler göründü. Bizler dağın arkasında olanlar ya da olabilecekleri hesap edemedik, edemiyoruz. Karşımızda satranç tahtasında bize oyun kurucular profesyonel caniler. 100 yıllar sonrası için tasarlanmış oyunlar var ve her oyun sonrası boşlukları dolduracak tüm seçenekli oyunları varken ve Yüce Yaratan Kur-an da bizlere hiç akletmezmisiniz derken, bizler hala akletmiyorsak yaşadıklarımızı hak ediyoruz. Lütfen akledelim.

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Süleyman Demir

Hocam allah aşkına şu sevdadan vaz gecelim bu adamlar dan bize ancak zarar gelir bunların Alayı kahpe bunlar helak olacaklarını cok iyi biliyor ve İT korkuyorlar

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Mesut Turan

Hem vallahi hem billahi hemde tallahi helal olsun size 

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Muzaffer

Soyrar haçlılar

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fani

ŞUNU SORUYORUM ABD YE KARŞI HİÇ BİR HAMLE GÜCÜMÜZ YOKMU ?MESALA İNCİRLİK ÇOKMU ZOR

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Resul Ali

Eyvallah Hocam Neden olmasın bütün derdimiz budur bu olmadır..Adaletten, barıştan, Hürriyetten yana, herkesin inandığı gibi yaşadığı, düşündüğünü özgürce ifade edebildiği, mal, can, namus, akıl-inanç ve nesil emniyetinin güvende olduğu, katılımcı, çoğulcu, şeffaf bir dünya neden mümkün olmasın! Selam ve dua ile..

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Mehmet çe

Hocamgüzel yazmışsiniz Allah razı olsun, Amerika dan ve Avrupa ülkelerinden bize hiç bir zaman hayır gelememiştir,aksine hep ihanet ettiler.. selamlar....

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Ayfer Özdemir

Abi sen yazında"İran orada, Rusya orada, Esed rejimi kan döküyor.."diyorsun ama Türk,İran ve Rus Dış işleri bakanları anlaştı.Türkiyenin en başındaki Suriye politikası malesef iflas etti..Yani sadece senin için demiyorum ama bizim mahalledeki yazarların,politikacıların temel sıkıntısı olaylara hisleriyle bakıyorlar..Eğer yanılıyorsam Suriyede geldiğimiz şu son durumu neyle izah edeceğiz..

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İbrahim yılmaz

Gavurdan bize Dost olmaz be abi.ADI ÜSTÜNDE GAVUR ...

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Abdurrahman Dilipak
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