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Bilim nas değildir

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Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi..

Yediğimize içtiğimize dikkat edelim.

Tuz yiyin. Ya hu biz turşu suyu, şalgam suyu içeriz, tuz şerbeti..  Biz tuzla başlarız yemeğe ve tuzla noktalarız yeme işini. Ama, bakın rafine tuz yemeyin. Kaya tuzunu olduğu gibi tüketin.

Şeker yemeyin. Şekerli bal da yemeyin. İçinde şeker olan hiçbir şeyi yemeyin, içmeyin. 100 yıl önce şeker yoktu. İçinde şeker olan ne varsa ondan uzak durun. Rafine şeker sigara kadar zararlıdır. Antibiyotikten kaçının, grip aşısı olmayın. 

Rafine olan birçok şeyden uzak durun. Sudan bile..

Yiyin için israf etmeyin. “Necaset”ten olduğu gibi “Hades”ten de sakının.. “Hades”, “Higien” gibi bir “Put” adıdır..

Naturel”miş. “Organik”miş. Boşverin. Bunlar kulağa hoş gelse de, aslında çoğu bir illüzyon. Yaban domuzu da organik, domuz pisliğini mikrodalgada pişirin o da “Hijyenik” olur..

Ekmek bizim için “Nan-ı aziz”dir. Ama bugün bize yedirilen ekmek o ekmek değil.. Bizim ekmek, Guluten’i düşük buğday, arpa, çavdar ve yulaf karmasıdır ve bunlar elenmeden hamur yapılır. Bu ekmeğe isterseniz patates unu, mantar unu, keçiboynuzu unu da katabilirsiniz. Hatta birçok çekirdek, bitki, zeytin, soğan, sarmısak ne isterseniz katabilirsiniz. Ama susam ve çörek otu gibi üstüne değil, içine atmalısınız.

Bakın kabuğundan çıkarttığınız birçok çekirdek uçucu yağlarını kaybeder. Hele bir de kavurdunuz mu onu samana dönüştürürsünüz.

Sahi neden kimse “fıtrat”tan söz etmiyor? Fıtrata uygunluk, fıtratı korumak, nesil emniyeti neden kimsenin gündeminde değil..

Bu “Biz ıslah edicileriz” diyenlerin bazıları “bozguncuların tâ kendileridir”.. Sakın Şeytan sizi sağlıkla aldatmasın..

Nerede ise günde 5 kez yiyin diyecekler. “Hanif gelenek”te “Savm-u Davud” vardı. Bir gün oruçlu idi peygamberimiz, bir gün yerdi. Oruç olmadığı zaman da 2 öğün yerdi. Yediği zaman, gün doğunca ve gün batmadan. Ve tek öğünde iki hayvansal gıda tüketmezdi.

Bakın sizi Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı diye kandırmasınlar.. O hangi dönem Osmanlısı bir bakalım. Hem Osmanlı 3 kıtaya yayılmış bir medeniyet. Hangi Osmanlı diye sorarlar adama! O “beyti kebab” bizim sahih gelenekte yok kardeşim. Urfalıların, Vanlıların kahvaltısının, Halil İbrahim sofrasının da bizim sahih geleneğimizle bir alakası yok..

Herkes stresten söz ediyor da, sabırdan söz eden var mı?

Bakın paketli, uzun ömürlü gıdalardan uzak durun.. 

Öyle “Helal” etiketi var diye de hemen dalmayın. Müslümanın hayatı Helal ve Haramdan ibaret değil. Helal ve Haram %10 ise, %90’ı mubahattır. Haram olmayan her şey mubahtır.. Bizim sistemimizin adı mubahat sistemidir.

Helal” için tek kriter yok. Mesele tavuğun kesilişi değil. Hormon var mı?, Gen’ine müdahale var mı? Yemi nasıl?, Antibiyotik yüklenmiş mi? “Helal”den söz ederken o kadar çok kriter var ki! Her şey meşru olsa, satış ya da kullanım süresinde, tüketim merhalesinde aynı konu tekrar önümüze çıkar..

Öte yandan bu konuda mezhebi ve içtihadi açıdan çok farklı kriterler söz konusu.

Mesela üründe sorun olmasa da, sizde o ürüne karşı alerji varsa, helal de deseler, sizin o ürünü kullanmamanız gerekiyor.. Et helal olsa da pişirirken işin rengi değişebilir..

Tekrar söylüyorum, paketlenmiş ve uzun ömürlü hiçbir gıdayı tüketmemeye özen gösterin. Endüstriyel gıda ürünlerin ambalajı ayrı bir sorun. Hadi onu geçelim, gıda maddelerinde koruyucu madde var. Bunlar o paket için makul seviyede gibi gözükse de, o tür ürünleri çok fazla tüketiyorsanız sonuçta vücudunuzdaki birikim aslında sizi zora sokabilir. Bu da bir başka sorun.. Her sorunun dini bir karşılığı vardır.

Bizde vahiy bilgisine sahip kaç biyokimyacı var? Mesela Lecitine gıdayı koruyor da, insan bünyesinde nasıl biokimyasal reaksiyonlara ve birikimlere sebeb oluyor, bunu düşünen var mı?

Birileri bilimi nas yerine koymaya çalışıyor.. Bilim nas değildir. Nas Yaratan’ın emridir. O’nun hükmüdür.. Bilim ise gözleme dayalı metodik ve tartışmalı bilgidir.. Gelişmeye, sorgulanmaya açıktır.

Yiyip içtiğimize dikkat edelim.. Sigara yok. Cola-gazoz türü içeceklerden de uzak duruyoruz. O sos-mos türü yiyeceklerden uzak duralım. 2 öğün tüketiyoruz. Ekmeğe dikkat! O pasta-masta dediğiniz şeylerden uzak duralım.

Telefon ve bilgisayar bağımlılığı da artık ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Hele o kulaklıklar. İşitme sağlığı açısından kulaklık ciddi bir felaket. Allah o kulak kepçesini yaratmış, kulak içinde eskiden tüyler vardı. O kulak çöpü ve kulaklık tam bir bela. Sesi doğrudan kulak içine püskürtüyor.

Sadece yediğimiz değil, giydiklerimiz ya da kullandığımız parfüm, krem, şampuan, bir sürü dert var. Sağlık sahibi olacağız diye sağlığımızı tehdit eden birçok şey sağlığımızı tehdit ediyor. İlaç diye tükettiğimiz birçok şey hastalık sebebi de olabiliyor..

Unutmayalım, ağuyu altın tas içre sunarlar. Hatta balı da ona suç ortağı yapabilirler.

Bakın ruh hasta olmaz. Hastalık sebebi nefsimizdir. Şeytana teslim ettiğimiz aklımız nefsimizle işbirliği yaparsa canımıza okur.. Aman dikkat! Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için. Selâm ve dua ile..

 

YORUMLAR
600

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Recep

Ne yazıkki yahudinin gida uzerindeki oyunlarını kimse gormuyor.Bütün işlenmiş gidalarda tatlandirmadan tutun uzun ömür meselesine kadar hepsi yahudi oyunu .Şampuan kullaniyorsun saçı döküyor saç ekim ve çıkartan ilacı yahudi uretiyor.Diş macunu dişleri çürütüyor porselen disin ham maddesi yine yahudiden binlerce örnek sıralanabilir.Biz böyle vurdum duymaz yasarsak daha çok kölelik yapariz. Selam ve dua ile

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Bsr

Her şeyi değil , bu olmasa da olur dediklerimizi biraka bilsek yetiyor.

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Mekanikadam

Abdurrahmanbey bunları dasöylemeyiunutmuşsunuz 1-karşıdan karşıyageçerkensağınasoluna bakacaksın yoksaaraba çarpar.2-Soğuk su içmeyeceksin yoksa bademciklerin şişer. 3-üstün terliyseiç çamaşırını değiştireceksin yoksa hastaolursun 4-cereyanın karşısında durmayacaksın çünkü üşütebilirsinbenimdeaklımaşimdilikgelenler bunlar.Maddeleri artırabilirsiniz...

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edibe akoğlu

bu konuya devletin çok ciddi el atması gerekir. BU DEVLET BÜYÜKLERİMİZ İÇİN BİR VEBALDİR, VEBALDİR, VEBALDİR.!

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ismail

hoca dertleri söyledindrmanlari söylemedin her zamanki degismez tarzin.onu yeme bunu yeme de acliktanmi ölelim?????BU asrin daha dogrusu gecen asrin basinda her sey tabii idi sizin tabirinizle (DOGAL)acaba bu kelimede dogalmi biri izah etsede ögrensek neyse ama nufus kacti dünyada 1 milyardan az fazla belki ya simdi kac el,an o usullerle tarim yapilsa dünya acliktan birbirni yer durup dururken olmuyor bu müdahaleler elektirikli cihazlara gelince tam bir fitne haline gelmistir hanim kardesimizinde ifade ettigi gibi izinsiz resminizi cekebiliyorlar her yerde ellerde telefonlar eskiden kitap

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cabiryilmaz

Hocam çok şükür bugün stresli konuların dışında bir yazı yazdınız. Allah razı olsun.Söylediklerini ze tamamenkatılıyorum.İlave olarak beslenmede yaş a da dikkat etmemiz ve harciyacagimiz kadar beslen më mız lazım. Selamun aleyküm.

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dili pakcIlar

hocam öncelikle basit telefonlarda bile takilmadan okuna bilen akit gazetesinin yazilimini yapanlara tesekür ederim keyifle yazilarinizi takip edip sizi çok seviyoruz hocam böylesi bir ülkede nufusumuz 20 milyonken bile gida sikintisi cekmisiz cok mesur bir firmada peynir yapama bölümünde çalismis bi arkadasim çogu peynirin disardan gelen süt tozlarIndan yapildigini anlatirdi

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Ertan Arman

Hocam yapmayın! Bu alanlarda yapılan tüm çalışmalar bilimsel çalışmalardır. Bilimi küçük görmek dinimize ters değiş midir?

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mehmet kaplan

Sizin gibi kose yazarlarına ihtiyaç var

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Nanek

Sigara fiyatları artınca bende Bitlis tütününe başladım,sarıyorum parlament kabına da koyuyorum...

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Murat Eşmen

Allah razı olsun.Bilim diye her şeyi yutturanların topluma ne kadar zarar verdiklerini açıklamışsıniz. Bilimsel diye diye dini konların,ilahi emir ve yasakların sözüm onlara doğma, bilimsel diye diye asılsız bir çoķ ilmi(!) uygulamaların hiç bir işe yaramadığını görüyoruz.Her şey tartışmalı. Işık hızı hala tartişmalı. Ama ilahi naslarinananlar tarafından itirazsız uygulanmakta..

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leyla

Şeker ile alkolun farKI yok, vücut ve karaciger'de ayNI etkiyi yaPIYOR. ayrIca, rafine un da ayNI. naturel ve organik olayIna siz yine de baKIn, cünkü gdosuz sebze tüketmeye baKIn. organik diye dIskI yemeyin tabii. oruc her dinde vardIr, kIZILderilisinden, budistine, hristiyaNINdan, müslümanINa... hepsinde oruc gelenegi vardIr cünkü, oruc tutmak vücudu arIndIRIR, hastaLIklara karsI da etkilidir. az yiyin, cok yemek cinayet.

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Meleknur

YANİ YEMEYE HÜFSÜMA (DUR) DİYEBİLİYOSUNDA. TOPLUM İÇİNDE KORUNMAYI BECEREMİYOSUN....ÇÜNKÜ O ELİN ELİNDEKİ TELEFONLAR SANA ENGEL. GELDE İŞİN İÇİNDEN ÇIK.

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Bayram Doganay

Allah razi olsun

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emir

Tamam tavsiyeler gayet güzel.Bir inanan olarak bunlardan uzak duralım.Peki kimin ürettiğini yiyelim kime güvenelim.İktidarımız 15 yıldır başta ve dini hassasiyetleri olduğunu düşünüyorum.Herkesin güveneceği bir üretimi ne diye gerçekleştirmediler.Müslümanlar yatıyor mu? Söz bitmiş çalışma zamanı

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Meleknur

BEĞENMEK VE ELİMZDEN GELDİĞİ KADARDA UYGULAMAK BİZE DÜŞER. BİLİNÇLENME BAKIMINDAN OLDUKÇA FAYDALI BİR YAZIDIR.BENDE FARKLI BİR KONUDAN BAHSEDECİĞİM. ASLINDA TEMELDE BİRLEŞEN BİR KONUDAN YAZMAK İSTİYORUM. UZUN ZAMANDAN BERİ DÜŞÜNÜYORDUM ŞİMDİ SİZE SÖYLEMEYİ UYGUN BULDUM. ŞİMDİ MÜSLÜMAN HANIMLAEIN SORUNUDUR.AKEABANIN, EŞİN DOSTUN EVİNDE YAPMIŞ OLDUĞU KIZ VERDİKLERİNDE EVLERİNDEKİ PROGRAMLARINA DAVET ÜZERİNE KATILIYOSUN.BURAYA KADAR HERŞEY HOŞ GÜZEL. HANIMLAR BÖLÜMÜNE GEÇİYOSUN DIŞ KIYAFETİNİ ÇIKARIYORSUN AZ OTURMADAN Bİ BAKMIŞSINKİ ELLERDE TELEFON RESİM ÇEKMEYE BAŞLAMIŞLAR? BU NEDİR? BU KİMİN OYUNUDUR? DAHA DIŞ KIYAFETİ NİYE VARDIR? HANIMLAR BÖLÜMÜNE GEÇME İHTİYACI NİYE DUYULUR? GİDİP MUTLULUKLARINA ORTAK OLMA YERİNE, MUTLU OLMA YERİNE SIKINTI İÇİNDE EVE DÖNMEK DE AYRI BİR DERT. OYSAKİ BAKILDIĞINDA HERKES İNANÇLI. HERKES BİLGİLİ. FAKAT MAKİNEYLE ORTALIKTA RESİM ÇEKMEK, KORUNAN HANIMLARADA SAYGISIZLIKTIR. BİLGİSİZLİKTİR. ÇÜNKÜ HEM EVİNE DAVET EDECEKSİN. HEMDE RAHITSIZ OLMASINI SAĞLAYACAKSIN.BUNA BİR ÇÖZÜM. BİR BİLİNÇLENDİRME GERİLMESİ ŞARTTIR. YADA EVİN GİRİŞİNE YAZILMALI, LÜTFEN RESİM, VİDEO ÇEKİLMESİN. MÜSLÜMAN ORTAMINDA BU TARZ UYARILAR BİLE İNCİTİYOR İNSANI. ASIL BİZİM GENÇLERİMİZ BU KONULARI BİZDEN DAHA İYİ BİLMELİLERDİ.HEP NEME LAZIMCILIKLA BÜYÜDÜLER. ADAM Bİ SENMİ MÜSLÜMANSIN. YADA SOFU OLACAK. YADA UÇACAK SÖZLERİYLE BÜYÜYEN GENÇLİĞİMİZMİ OLDULAR.BELKİ KORUNMAKLA İNSAN UÇMAZ AMA. EDBİNİ KORUMAK BAKIMINDANDA ÇOK YOL KAT EDER.BEN BUKADAR SÖYLEDİM. ABDURAHMAN EFENDİ BUNU ÜZERİNE LÜTFEN KONUŞMALAR YAPIN, YAZILAR YAZIN, GENÇLERİMİZİ BİLİNÇLENDİRİN.

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Halit

Hocam teşekkürler biz başkalarının yanlışlarını konuşmaktan kendi doğrularımıza fırsat bulamıyoruz. Toplumsal seferberlik her konuda olmalı kuran seferberliği neden yapmıyoruz temel probleme neden inecek kadar neden cesur değiliz.huzur veren yazılarınız yıllardır değişmeyen cizginiz için size teşekkür ediyorum.

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Mehmet

Gdo yedigimiz meyve ve sebzelerin hepsi. Ve kanser kalp krizleri heryerde her yasta.2017 dede baklagiller dede yapilacak.

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omer faruk

Allah razi olsun. Akla yatkin bir yazi kaleme almissiniz. Bu paraya tapanlar nesli ve gidalarimizi bozuyorlar. Kisinin gozunden beynine giden. Ve agzindan midesine gidenler karakterini olusturuyor. Rabbim bizi istikametten ayirmasin. Bu bilgi kirliliginde dogruyu dogru bilip dogrularla beraber etsin. Yanlisida yanlis bilip bizi ondan uzak etsin. Amiin. Allaha emanet.

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Davudi Ses

Siyasetin bu bunaltici havasindan cikip esas olmasi gereken gundem ile alakali yazdiginiz icin tesekkurler....Bu tarz yazilarin devam etmesi umidi ve duasiyla

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Mehmet Bozdag

Mükemmel bir makale üstadım. Helal sertifikası bence de geliştirilmeli. Helal olan aynı zamanda fıtrata uygun olandır. GDO, tarım ilacı, gıda katkı maddeleri içeren hiçbir ürüne helal sertifikası verilmemelidir.

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Abdurrahman Dilipak
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