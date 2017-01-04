Türkiye'nin gücüne güç katacak
04 Ocak 2017 Çarşamba 01:16
Roketsan tarafından piyade birlikleri için karadan karaya kullanım için geliştirilen OMTAS bir tanksavar füze sistemi üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili.
TÜM HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR
Kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı kullanılan 4 km azami menzil ve 200 m asgari menzile sahip OMTAS, gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çap 160 mm
Azami Menzil 4 km
Asgari Menzil 0,2 km
Ağırlık 35 kg (Kompozit Tüp Dahil)
Yakıt Tipi HTPB Bazlı Az Dumanlı Kompozit Yakıt
Harp Başlığı Tipi Reaktif Korumalı Zırhlara Etkili Duyarsız Tandem Harp Başlığı
Güdüm Görüntüleyici Kızılötesi (IIR)
Hedef Tipleri Ağır Zırhlı/Zırhlı Araçlar
Saldırı Tipleri Doğrudan ve Üstten Vuruş
Lançer Görüntüleme Sistemi Termal ve TV Kamerası
(Haber7)