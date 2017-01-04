Türkiye'nin gücüne güç katacak

04 Ocak 2017 Çarşamba 01:16

Roketsan tarafından piyade birlikleri için karadan karaya kullanım için geliştirilen OMTAS bir tanksavar füze sistemi üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili.


TÜM HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR


Kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı kullanılan 4 km azami menzil ve 200 m asgari menzile sahip OMTAS, gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.


TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Çap 160 mm


Azami Menzil 4 km


Asgari Menzil 0,2 km


Ağırlık 35 kg (Kompozit Tüp Dahil)


Yakıt Tipi HTPB Bazlı Az Dumanlı Kompozit Yakıt


Harp Başlığı Tipi Reaktif Korumalı Zırhlara Etkili Duyarsız Tandem Harp Başlığı


Güdüm Görüntüleyici Kızılötesi (IIR)


Hedef Tipleri Ağır Zırhlı/Zırhlı Araçlar


Saldırı Tipleri Doğrudan ve Üstten Vuruş


Lançer Görüntüleme Sistemi Termal ve TV Kamerası


 


 


(Haber7)

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