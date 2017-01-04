Türkiye'nin gücüne güç katacak 04 Ocak 2017 Çarşamba 01:16

Roketsan tarafından piyade birlikleri için karadan karaya kullanım için geliştirilen OMTAS bir tanksavar füze sistemi üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili.

TÜM HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR

Kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı kullanılan 4 km azami menzil ve 200 m asgari menzile sahip OMTAS, gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çap 160 mm

Azami Menzil 4 km

Asgari Menzil 0,2 km

Ağırlık 35 kg (Kompozit Tüp Dahil)

Yakıt Tipi HTPB Bazlı Az Dumanlı Kompozit Yakıt

Harp Başlığı Tipi Reaktif Korumalı Zırhlara Etkili Duyarsız Tandem Harp Başlığı

Güdüm Görüntüleyici Kızılötesi (IIR)

Hedef Tipleri Ağır Zırhlı/Zırhlı Araçlar

Saldırı Tipleri Doğrudan ve Üstten Vuruş

Lançer Görüntüleme Sistemi Termal ve TV Kamerası

(Haber7)