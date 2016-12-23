Mısır Piramitlerini uzaylılar mı yaptı? 21 Aralık 2016 Çarşamba 22:02

Mısır Kahire’de bulunan devasa Keops Piramidi, Kefren Piramidi ve Mikerinos Piramidi bildiğiniz üzere yıllardır dünyanın en popüler turistik noktalarından bazıları olmalarının yanı sıra MÖ 2551-2560 yılları civarında yapıldığı düşünüldüğü için O dönemde böyle bir yapı nasıl inşa edildi? sorusu her zaman gündemde.

20. yüzyılın başlarına kadar, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından Dünya’nın en büyük insan yapımı yapıtı olarak kabul edilen ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamayan olan Keops Piramidi, tahminlere ve bulgulara göre Mısır firavunu Khufu'nun anıtsal mezarı olarak inşa edildiğine inanılıyor ve yapımının yaklaşık yirmi yıl sürdüğü düşünülüyor.

İnşa tekniği hakkında ise birçok varsayım var. Bunlardan birine göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Ancak en çok tartışılan konu ise o dönemde Dünya’yı keşfeden uzaylılar tarafından yapılma olasılığı.

Bu noktada ise geçtiğimiz günlerde kanıt niteliğinde bir sonuç çıktı. Martian Archeology adlı YouTube kanalındaki görüntülere göre NASA’nın Mars’ta görev yapan Curiosity adlı uzay gözlem aracı tarafından çekilen görüntülerde net bir şekilde iki dev piramit yapısı görülüyor.

Piramitler hakkındaki en büyük iddia olan uzaylı iddialarını şiddetlendiren bu bulgular, bakalım nasıl sonuçlanacak. Ortaya çıkan görüntülere bakarak Mars’ta böyle bir yapının olması uzaylıların olma ihtimalini arttırıyor.

(Teknolojioku)