Honda'dan çığır açacak teknoloji: Riding Assist 07 Ocak 2017 Cumartesi 01:42

Honda'nın geliştirmiş olduğu bu özel sürüş yardımı ile motosiklet kullanıcı yüksek hız yaptığı zaman iki tekerin üzerinde rahatlıkla dengede durabilecek. Sürüş yardımı sayesinde dengesini kaybeden motosiklet, sürücünün yardımı olmadan da rahatlıkla dengesini toplayabilecek.

Böylelikle motosiklet konusunda acemi olan sürücü rahatlıkla dengesini sağlamış olacak ve sürücün acemiliğinden meydana gelen kazaların önüne büyük bir ölçüde önüne geçilecek.