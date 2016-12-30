Dev robot ilk adımını attı 28 Aralık 2016 Çarşamba 22:01

Bu robot içindeki kişinin hareketlerini takip edebiliyor. Method 2 adı verilen robot 2 ton ağırlığında. Sadece kolları 130'ar kilo. Uzunluğuysa 4 metre. 30 mühendisin çalıştığı bir projeydi. İlk testi gerçekleştirildi. İçindeki pilotun kumanda etmesiyle de ilk adımlarını attı. Robot pilot taşıyabilme özellikleri bakımından dünyada bir ilk. Sadece filmlerde görülen bu teknolojinin hayata geçmesi için 200 milyon dolar harcandı. Nasıl kullanılacağı henüz net olmayan robotun fiyatı ise 8 milyon 300 bin Dolar olarak belirlendi.

(Haber7)