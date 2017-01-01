25 Ocak 2015 tarihinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Servet Yılmaz, 2016'da bir kararname ile terör, kaçakçıklık ve organize suçlarla mücadele birimlerinin bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Bu birimde FETÖ ve PKK ile kritik operasyonlara imza attı. Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın emekliliğini istemesi üzerine 19 Ağustos 2017'de Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.