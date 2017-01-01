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Mehmet Bozdağ

Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ kimdir?

Mehmet Bozdağ, 1 Ocak 1983 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.

Bozdağ, tarih çalışmalarına 2004 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Doğumunun Yüzüncü Yılında Necip Fazıl Kısakürek” isimli arşiv çalışmasıyla başlamıştır.

2009 senesinde “Miray Film” isimli yapım şirketiyle “Kardeş Şehirler” ve “Son Rüya” isimli TRT belgesellerinde senaristlik yapmıştır.

Son zamanların en popüler dizisi Diriliş Ertuğrul’un hem senarist hem de yapımcısıdır.

 

SENARYO ÇALIŞMALARI

Son Rüya

Kardeş Şehirler

Ustalar, Alimler ve Sultanlar

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu

Diriliş Ertuğrul

 

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