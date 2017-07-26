Batı Şeria'da zulüm devam ediyor, İşgalciler el koydu!

İsrail askerleri eşliğinde kentin Eski Şehir bölgesinde yaşayan Ebu Receb ailesine ait eve gelen Yahudi yerleşimciler, ellerindeki "belgeleri" göstererek, binanın kendilerine ait olduğunu iddia etti.

İŞGALCİLER EL KOYDU

El-Halil'deki Eski Şehir İmar Komitesi Başkanı İmad Hamdan, "Dün akşam geç saatlerde İsrail askerleri korumasında eve gelen Yahudi yerleşimciler, binaya kendilerine ait olduğunu iddia ederek, el koydu." dedi.

Yahudi yerleşimcilerin sahte evrakla mülkiyet iddia ettikleri evlere İsrail askerleri eşliğinde el koyduğunu söyleyen Hamdan, "Yahudi yerleşimciler sahte evrakla son 5 yılda 10 eve el koydu. İsrail ordusu da Yahudi yerleşimcilere bu konuda destek oluyor." diye konuştu.

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