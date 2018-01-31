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Zulmün zindanlarında şehit düştü

Kur’an-ı Kerim’i Uygur Türkçesine ilk çeviren isim olan Doğu Türkistan’ın büyük alimi Muhammed Salih Damollam, 82 yaşında Çin zindanlarında şehit düştü.

31 Ocak 2018 Çarşamba 02:32
Zulmün zindanlarında şehit düştü

HABER MERKEZİÇin Halk Cumhuriyeti işgali altındaki Uygur Özerk Bölgesi’nin (Doğu Türkistan) ileri gelen ilahiyatçılarından ve tefsircilerinden olan Muhammed Salih Hacim (Damollam)’den uzun süredir haber alınamıyordu. Kur’an-ı Kerim’i ve Riyazus Salihîn’i Uygur Türkçesine ilk çeviren isim olan Muhammed Salih Hacim’in Çin hapishanelerinde şehit edildiği öğrenildi.

Çin’de 2016 yılında Doğu Türkistan’a atanan Chen Quanguo, göreve geldiği günden beri Uygurlar arasında tanınan akademik, sanatkar ve yazarlara da tutuklama kampanyası başlatmıştı. Türkiye’de de ünlü olan sanatçı Abdurrehim Heyit de bu politikanın sonucu olarak tutuklanmıştı.

Dünya Uygur Kongresi, (DUK) Muhammed Salih Hacim’den haber alınamadığını vurgulayarak kendisinin akıbeti hakkında bir açıklık getirilmesi talebinde bulunmuştu. DUK resmi sitesinde yapılan açıklamada Muhammed Salih Hacim’in durumu hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamadığı vurgulanmıştı.

NAAŞI TESLİM EDİLDİ

Çin yönetimi tarafından hapiste tutulan alim Muhammed Salih’in 24 Ocak 2018 günü şehit edildiğini bildirildi. Naaşı teslim edilen Salih’in, cenaze töreninde ağlayanların da tutuklandığı belirtildi. Salih Hacim için 2 Şubat 2018 Cuma günü Fatih Camii’nde ‘gıyabi cenaze namazı’ kılınacağı öğrenildi.

MUHAMMED SALİH HACİM KİMDİR?

Muhammed Salih Hacim 1936’da Doğu Türkistan’ın Artuş şehrinde dünyaya geldi. Kendisi Kur’an’ı Çin hükümetinin izni ile tefsir ederek ilk kez Uygur Türkçesine çevirdi. Hacim’in, Uygur Türkçeli Kur’an tefsiri 1986 yılında basıldı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 02:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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