Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zuckerberg ve Elon Musk birbirine girdi

Yapay zeka konusunda ilerlemeleri endişeyle karşılayanlardan birisi olan Tesla CEO`su Elon Musk`ın açıklamaları, Facebook CEO`su Mark Zuckerberg`i kızdırdı. En son Musk, Zuckerberg için "Yapay zeka konusundaki anlayışı kıt" dedi.

25 Temmuz 2017 Salı 17:23
Zuckerberg ve Elon Musk birbirine girdi

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, birkaç gün önce, yapay zekadaki gelişmelerden yana endişe duyduğunu ifade etmişti.

Musk, ABD'deki eyaletlerin yapay zekayı düzenleyici kanunlar çıkarmaları gerektiğini söylemiş ve yapay zekanın insan medeniyetinin geleceği için önemli bir risk taşıdığını söylemişti.

Ancak bu ifadeler Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg'i oldukça kızdırdı. Elon Musk'ın gelecekten yana en büyük korkusunun yapay zeka olduğunu söylediği röportajı izlediğini belirten Zuckerberg gelecek teknolojisiyle ilgili korku tacirliğinden yorulduğunu söyledi.

Zuckerberg, "Bu konuyla ilgili görüşlerim gayet net. İyimserim. Hayırcıları ve kıyamet senaryosu uyduranları anlamıyorum. Gerçekten olumsuz ve oldukça sorumsuz buluyorum" dedi.

Elon Musk ise Zuckerberg’in bu açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Yapay zeka konusunda Zuckerberg ile konuştuğunu söyleyen Musk, Facebook CEO’sunun 'bu konudaki anlayışının kıt' olduğunu savundu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 17:23
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Mark Zuckerberg
  4. Tesla
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore'den 'nükleer' tehdit!
    1. Kuzey Kore'den 'nükleer' tehdit!
    2. O ülkeden ABD'ye nükleer tehdit!
    3. Tek tek esir alınmaya başladılar
    4. Trump'ın arkasında görülmüştü... kim..
    5. Rusya: ABD o örgüte silah veriyor!
    6. Gazze'de sokaklar Kudüs!
    7. TBMM'ye geldi! Müftülere nikah yetkisi..
    8. Kudüs'ün statüsü ve uluslararası..
    9. Suriye’de asıl karmaşa Rakka'dan sonra
    10. PKK'lıların kullandığı tünel öyle bir..
    11. Körfez krizinin kazananı kim oldu?
    12. ABD'yi tehdit etti... Nükleer saldırı..
    13. Kağıttan bin turna kuşu o bölgeye..
    14. Sırbistan'da büyük operasyon... 251..
    15. Almanya'da NSU davasında savcılık..
    16. Hollanda'da başörtülü itfaiyeci aranıyor
    17. Yeni fındık çeşitleri örnek bahçede..
    18. Zuckerberg ve Elon Musk birbirine girdi
    19. Yenikapı'da 'Büyük Kudüs' buluşması
    20. Çeri domates üreticisine kazandırıyor
    İsrail'de neden kanser yok?
    İsrail'de neden kanser yok?
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...