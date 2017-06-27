Zuckerberg o işe de el attı! Rekor bütçe ayıracak
Sosyal paylaşım devi Facebook, TV kalitesinde diziler üretme konusunda Hollywood stüdyolarıyla görüşmeler yapıyor27 Haziran 2017 Salı 11:06
Facebook, Hollywood stüdyolarıyla TV kalitesinde diziler üretme konusunda görüşmeler yapıyor. Sosyal paylaşım devi, Hollywood yetenek ajanslarıyla yapılan görüşmelerde bölüm başına 3 milyon dolarlık üretim bütçesi önerdi.
Facebook, 13 ila 34 yaşları arasındaki seyircileri hedefliyor. Ancak firma 17 ila 30 arasındaki kitleyi ana hedef olarak belirledi. Facebook'un bir drama olan Strangers ve reality şov Last State Standing yapımlarına talip olduğu da iddia edildi. Şirket henüz konuyla ilgili resmi bir yorumda bulunmadı.