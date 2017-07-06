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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 16:39
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmeliğin Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından imzalanarak, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Başbakan Yardımcılığı makamından yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı şirketlerin zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından hasar riski yüksek araç grupları için poliçe düzenlemekten kaçındıkları ifade edilerek, bu sorunun çözümü için yeni bir adım atılarak, prim ve hasar tutarlarını tüm şirketlere dağıtacak "Riskli Sigortalılar Havuzu" oluşturulacağı kaydedildi.

Şimşek tarafından imzalanan yönetmeliğe göre, bu modelde şirketler, tavan fiyat uygulamasındaki 1, 2 ve 3'üncü basamaklar ile otobüs, kamyon, minibüs ve taksi gibi sürekli trafikte olan araçlara yönelik kesilen poliçelerden aldıkları primleri merkezi bir havuzda toplayacak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan karşılanacak.

Hasar sürecini her şirket kendisi yürütecek ve şirketler havuz modelinde prime ve hasar tutarına belli kurallar dahilinde iştirak edecek. Bu iştirakte şirketlerin son 3 yıldaki pazar payları yüzde 50 oranında dikkate alınacak, kalan yüzde 50 ise şirketler arasında eşit dağıtılacak. Ayrıca şirketler devrettikleri primden belli bir payı da giderler için komisyon olarak alacak.

Söz konusu havuzu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yönetecek, büronun işlemleri de Hazine Müsteşarlığınca takip edilerek denetlenecek.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:39
  1. Riskli Sigortalılar Havuzu
  2. zorunlu trafik sigortası
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