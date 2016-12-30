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Zorunlu oldu! Hepsinde olacak ve anında…

Alışveriş merkezlerinde (AVM) araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimince plaka tanıma sistemi kurulacak ve işletilecek.

Zorunlu oldu! Hepsinde olacak ve anında…
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:57
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Resmi gazete'nin bugünkü sayısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı "Alışveriş merkezleri hakkındaki yönetmelik" değiştirildi.

Yapılan değişiklik ile tebliğe, "Alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılır" maddesi eklendi.

Tebliğe ayrıca, "İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alışveriş merkezi yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır" hükmü de eklendi.

Buna göre, "kurulacak sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar" İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek

 

 

 
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