Zorunlu kış lastiğinde zamlı tarife yarın başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kar lastiği takılmamış ticari araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 1 Aralık itibarıyla uygulanan 602 liralık ceza, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 3,83'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2017 itibarıyla 625 lira olacak.

Kış lastiği takma zorunluluğu, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor. Buna göre, söz konusu araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği kullanılıyor. Hava şartlarına bağlı olarak söz konusu süre, Bakanlık tarafından 1 ay uzatılabilecek.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç yaptığı açıklamada, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine dikkati çekerek, kış aylarındaki trafik kazalarının çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerden kaynaklandığını söyledi.



Mevsimine göre yaz ve kış lastiği kullanmanın lastiklerin kilometre performansını artırdığını ifade eden Erkoç, "Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda ıslak, karlı, çamurlu ve kuru zeminlere aktif olarak cevap verir. Kış lastikleri zaten bu tür yol ve hava şartları için üretilmiştir, özellikle 7 derecenin altındaki düşük sıcaklıklarda ıslak, karlı, çamurlu ve buzlu zeminlerde daha iyi tutunma ve dolayısıyla güvenli sürüş sağlar. Kış lastiğinin özel sırt deseni soğuk kış aylarında olumsuz yol şartlarında güvenli yolculuğu garanti eder" diye konuştu. Erkoç, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyararak, lastik alınırken tarihine de mutlaka bakılmasını istedi. Erkoç, bekletilmiş, ömrü dolmuş lastiklerin balans ayarının tutmayacağını kaydetti.



Araç muayenesinde yeni ücretler



Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerle düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri için de yeni yılda yeni tarife geçerli olacak. Söz konusu ücretlerde, yeniden değerleme oranında artış yapılacak.



Yarından itibaren muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 258,42 liradan 267,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 191,16 liradan 198,24 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 97,94 liradan 101,48 liraya yükselecek. Araç muayene işletme yetki belgesi ile geçici işletme yetki belgesi 120'şer lira, yola elverişlilik muayenesi yetki belgesi de 24 bin 613 lira olacak.