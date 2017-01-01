Zorunlu deprem sigortasında yeni uygulama için harekete geçildi

Zorunlu deprem sigortası yaptırma oranı zorlamalarla yüzde 46'larda kalınca ekonomi yönetimi harekete geçti. Yeni sistem yasalaşırsa vatandaş zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmazsa, elektrik, su ve doğalgaz sözleşmeleri iptal edilecek.



Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından düzenlendiği için kamuoyunda kısaca "DASK" olarak bilinen zorunlu deprem sigortası, vatandaştan beklenen ilgiyi görmüyor. Yeni bir ev aldığında zorunlu olarak bu sigortayı yaptıran, aksi takdirde tapusunu almayan vatandaş, bir yıllık süresi dolduğunda bu sigortayı yenilemiyor" dedi.



ZORUNLU OTOMATİK SİGORTA DA GÜNDEMDE



Zorunlu deprem sigortası yaptıranların yüzde 46'da kalması, yenilenme oranının ise sadece yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşmesi, devletin ilgili birimlerini harekete geçirdi. Konuyla ilgili iki yeni alternatif üzerinde çalışan yetkililer, bu iki yöntemden birini yasalaştırmayı planlıyorlar. Bunlardan ilki olarak, Sigorta Acentesine giderek 3 ay içerisinde "zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanın elektrik, su ve doğal gaz gibi aboneliklerinin iptal edilmesi" düşünülüyor. Bir başka yöntem olarak da, tıpkı zorunlu bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi "otomatik sistem" düşünülüyor. Buna göre zorunlu deprem sigortasını yaptırmayan vatandaşın poliçesi, otomatik olarak yapılacak veya yenilenecek.



