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'Zorunlu deprem sigortası' neden zorunlu

Deprem kuşakları üzerinde bulunan ülkemizde zorunlu deprem sigortası yaptırmak kanun hükmünde kararname ile şart kılınmıştır.

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:15
'Zorunlu deprem sigortası' neden zorunlu

Türkiye birçok fay hattının bulunduğu deprem kuşağının içerisinde yer alıyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ile Türkiye'deki yapıların dayanıksızlığı ortaya çıkmış ve bunun sonucunda 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 23 bin 781 kişi de yaralanmıştı.

Bu acı olayın ardından 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren zorunlu deprem sigortası yürürlüğe koyuldu. Bu kanun hükmünde kararnameye göre bina sahiplerinin mutlaka zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekiyor.

Türkiye’deki yapıları depremin oluşturacağı zararlardan korumayı amaçlayan zorunlu deprem sigortası, tüm binalar için gerekli olmasıyla birlikte devlet tarafından yaptırılması şart koşulan bir sigorta şekli.

DASK ZARARLARI NAKİT OLARAK KARŞILIYOR

Bu sigorta deprem ile depremin neden olacağı sigortalı binalardaki maddi zararlarını kapsıyor. Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası ile depremin maddi zararlarını poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor. Bu noktada binanın tamamen yıkılması veya kısmi zarar görmesi farketmiyor.

DEVLET YARDIM ETMİYOR

Zorunlu deprem sigortası bulunmayan binaların konut sigortaları da yapılamıyor. Bunun yanı sıra herhangi bir deprem sonucunda oluşan zararlarda Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi olmayanlara devlet yardımda bulunmaz.

KONUTLARIN YÜZDE 46,2’Sİ DASK KAPSAMINDA

Marmara Üniversitesi’nde “Türk sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün genel görünümü” konulu bir konferans veren Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. N. Şerif Çakırsoy, Türkiye’de 18-19 milyon konuttan 8-9 milyonunun zorunlu deprem sigortası kapsamında olduğunu belirterek ''Yüzde 46,2 oranında konuta zorunlu deprem sigortası yapılmış durumda. Yani iki konuttan birinde Dask var. İstanbul için bu oran ise yüzde 55'ler civarında. Bu hiç de fena bir oran değildir'' dedi.

''İstanbul finans merkezi projesi kapsamında birçok çalışma yürütülüyor'' diyen Çakırsoy ''Bunlardan biri de faizsiz finans kanunu ve mevzuat düzenlemeleri. Katılım sigortacılığının burada önemli bir eksikliği dolduracağını düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.

Türkiye’de halen zorunlu trafik sigortası ve kaskonun sigorta sektörünün amiral gemisi olduğunun belirten Dr. N. Şerif Çakırsoy, hayat dışı sigortaların %85, hayat sigortalarının ise %15 civarında olduğunu söyledi.

Lokman Özdemir / yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 09:15
  1. zorunlu deprem sigortası
  2. DASK
  3. Gölcük Depremi
  4. 17 Ağustos
  5. Hazine Müsteşarlığı
  6. Şerif Çakırsoy
  • Önce Vatan Önce Vatan 1 sa önce
    VAN'A DASKSIZ BİR GECEDE KANUN İLE EVYAPILDI VE HALA İNŞAATI DEVAM EDİYOR. BU KADAR AYRIM YAPILMAZ. GÖLCÜK VE KÜTAHYADAKİLERİN TEK SUCU HDP VE PKK SEMPATANİZANININ AZ OLMASI MI
  • ihsanihsan1 sa önce
    deprem sigortası haraçtır kaldırılmalı depremi ancak allah bilir yaygında kimse sigorta falan ödiyemez
  • Türkiye Türkiye 1 sa önce
    GÖLCÜK DEPREMİNDEN SONRA YASA ÇIKTIDASKI OLMAYANA DEVLET YARDIMI OLMAYACAKTIAMA ŞEHİT HABERLERİNİN EN ÇOK GELDİĞİ İLLERDEN VAN'A DEVLET BİR GECEDE KANUN ÇIKARDI VE DASKI OLMAYANLARA EV YAPIMINI DEVLET ÜSLENDİ .BU MU ADALET.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Sigortanın dinimizce hükmü nedir? bunu öğrendikten sonra böyle allandırıp pullandırıp anlatabilecek misiniz? benim kendi malıma zorla sigorta yaptırtıp cebimdeki parayı almak kul hakkına giriyor mu? bu sigortaların zorunlu ve devamlı olmasının devlet bütçesine katkısı nedir? devletin nakit ihtiyacının bunlarla bir alakası var mıdır?
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