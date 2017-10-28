'Zorunlu deprem sigortası' neden zorunlu

Türkiye birçok fay hattının bulunduğu deprem kuşağının içerisinde yer alıyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ile Türkiye'deki yapıların dayanıksızlığı ortaya çıkmış ve bunun sonucunda 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 23 bin 781 kişi de yaralanmıştı.

Bu acı olayın ardından 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren zorunlu deprem sigortası yürürlüğe koyuldu. Bu kanun hükmünde kararnameye göre bina sahiplerinin mutlaka zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekiyor.

Türkiye’deki yapıları depremin oluşturacağı zararlardan korumayı amaçlayan zorunlu deprem sigortası, tüm binalar için gerekli olmasıyla birlikte devlet tarafından yaptırılması şart koşulan bir sigorta şekli.

DASK ZARARLARI NAKİT OLARAK KARŞILIYOR

Bu sigorta deprem ile depremin neden olacağı sigortalı binalardaki maddi zararlarını kapsıyor. Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası ile depremin maddi zararlarını poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor. Bu noktada binanın tamamen yıkılması veya kısmi zarar görmesi farketmiyor.

DEVLET YARDIM ETMİYOR

Zorunlu deprem sigortası bulunmayan binaların konut sigortaları da yapılamıyor. Bunun yanı sıra herhangi bir deprem sonucunda oluşan zararlarda Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi olmayanlara devlet yardımda bulunmaz.

KONUTLARIN YÜZDE 46,2’Sİ DASK KAPSAMINDA

Marmara Üniversitesi’nde “Türk sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün genel görünümü” konulu bir konferans veren Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. N. Şerif Çakırsoy, Türkiye’de 18-19 milyon konuttan 8-9 milyonunun zorunlu deprem sigortası kapsamında olduğunu belirterek ''Yüzde 46,2 oranında konuta zorunlu deprem sigortası yapılmış durumda. Yani iki konuttan birinde Dask var. İstanbul için bu oran ise yüzde 55'ler civarında. Bu hiç de fena bir oran değildir'' dedi.

''İstanbul finans merkezi projesi kapsamında birçok çalışma yürütülüyor'' diyen Çakırsoy ''Bunlardan biri de faizsiz finans kanunu ve mevzuat düzenlemeleri. Katılım sigortacılığının burada önemli bir eksikliği dolduracağını düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.

Türkiye’de halen zorunlu trafik sigortası ve kaskonun sigorta sektörünün amiral gemisi olduğunun belirten Dr. N. Şerif Çakırsoy, hayat dışı sigortaların %85, hayat sigortalarının ise %15 civarında olduğunu söyledi.

Lokman Özdemir / yeniakit.com.tr