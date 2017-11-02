Zorlu'dan yerli otomobil açıklaması

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, "Grubumuz, yerli sanayideki gücü ve ileri teknolojideki bilgi birikimi ile şimdi de yerli Otomobil üretim sürecinde rol üstlenerek, katkılarını artıracaktır. Zorlu Holding olarak böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Zorlu, Zorlu Holding'in de içinde yer aldığı Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'na ilişkin yaptığı açıklamada, her zaman yerli sanayiye inanan ve yerli sanayinin gücüyle büyüyen bir grup olduklarını belirtti.

Zorlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız katma değerli üretim ve gerçekleştirdiğimiz ihracat ile bugüne kadar ülke ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağladık. Grubumuz, yerli sanayideki gücü ve ileri teknolojideki bilgi birikimi ile şimdi de yerli otomobil üretim sürecinde rol üstlenerek katkılarını artıracaktır. Zorlu Holding olarak böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Devletimizin öncülüğünde Türkiye'ye ait olacak, küresel pazarlara hitap eden, güçlü bir otomotiv markası oluşturmak için birlikte çıktığımız bu yolda başarılı olacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz. Kendimize, ülkemize ve devletimize güveniyoruz. 'Gururla Yerli' sloganımızla, yerli otomobil projesinin hayırlı olmasını diliyoruz."