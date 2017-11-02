Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zorlu'dan yerli otomobil açıklaması

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, yerli otomobil üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2017 Perşembe 17:08
Zorlu'dan yerli otomobil açıklaması

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, "Grubumuz, yerli sanayideki gücü ve ileri teknolojideki bilgi birikimi ile şimdi de yerli Otomobil üretim sürecinde rol üstlenerek, katkılarını artıracaktır. Zorlu Holding olarak böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Zorlu, Zorlu Holding'in de içinde yer aldığı Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'na ilişkin yaptığı açıklamada, her zaman yerli sanayiye inanan ve yerli sanayinin gücüyle büyüyen bir grup olduklarını belirtti.

Zorlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız katma değerli üretim ve gerçekleştirdiğimiz ihracat ile bugüne kadar ülke ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağladık. Grubumuz, yerli sanayideki gücü ve ileri teknolojideki bilgi birikimi ile şimdi de yerli otomobil üretim sürecinde rol üstlenerek katkılarını artıracaktır. Zorlu Holding olarak böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Devletimizin öncülüğünde Türkiye'ye ait olacak, küresel pazarlara hitap eden, güçlü bir otomotiv markası oluşturmak için birlikte çıktığımız bu yolda başarılı olacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz. Kendimize, ülkemize ve devletimize güveniyoruz. 'Gururla Yerli' sloganımızla, yerli otomobil projesinin hayırlı olmasını diliyoruz."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 17:08
  1. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu
  2. yerli otomobil
  3. Ahmet Zorlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takip edilen bomba yüklü araç patlatıldı
    1. Takip edilen bomba yüklü araç patlatıldı
    2. Zorlu'dan yerli otomobil açıklaması
    3. Türkiye karşı çıkmıştı, Rusya'dan..
    4. 'Banker Bilo' gerçek oldu
    5. Tırnağınızın şekli hastalıklarınızı..
    6. 8 şehit vermiştik, işte çatışmada..
    7. Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına..
    8. Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı'na..
    9. 98 Yıllık köyün sorunları 2 yılda..
    10. Samsun'da asırlık köylere tarihi hizmet
    11. İstanbul göç veriyor
    12. PKK'lı teröristler ABD'nin verdiği..
    13. Mısır'da gizemli keşif
    14. FETÖ'cü Kerim Balcı o ülkede..
    15. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı..
    16. Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim hiçbir..
    17. Rusya'nın rezervleri azaldı
    18. "Rus hacker'lar sadece Amerika..
    19. Ünlü mucit Türkiye'ye geliyor
    20. Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
    Terbiyesiz herif! Aklın beyninde değil nerende?
    Terbiyesiz herif! Aklın beyninde değil nerende?
    Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
    Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
    Diyanet'in kararı endişe verici
    Diyanet'in kararı endişe verici
    'Kurabiye mi bu, yiyorsun Engin?'
    'Kurabiye mi bu, yiyorsun Engin?'
    1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı
    1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.11.2017
    Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı
    Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı
    Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor
    Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor