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Zorlu Daewoo'yu almak için harekete geçti

Zorlu Grubu, Güney Kore'nin en büyük şirketlerinden biri olan Dongbu Daewoo'yu almak için teklif verdiğini açıkladı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 12:03
Zorlu Daewoo'yu almak için harekete geçti

Türk şirketlerinin küreselleşme yolculuğu köklü şirketlerin alınmasıyla devam ediyor. Bu kapsamda son atak Zorlu Grubu'ndan geldi. Zorlu Grubu'nun, Dongbu Daewoo şirketinin beyaz eşya birimini satın almak için teklif gönderdiği iddia edilmişti. Haberi doğrulayan Zorlu Grubu patronu Ahmet Nazif Zorlu yaptığı açıklamada, “Daewoo’da kısa listedeyiz, bir teklif daha yapacağız” dedi.

Güney Kore’nin en büyük teknoloji şirketlerinden olan Dongbu Daewoo, kimyadan uçak sanayisine çeşitli sektörlerde çalışıyor. Şirketin 1971’de kurulmasına rağmen son açıklanan rakamlara göre 90.5 milyar dolarlık varlığı, 10.7 milyar dolarlık cirosu var. Çalışan sayısı ise 276 bin. Şirket, 1999’da yaşanan Asya Krizi’nden nasibini aldı ve iflas bayrağını çekti. Alacaklıların şirketi devralmasıyla tekrar ayağa kalktı. Ancak 2008 krizine dayanamadı ve şimdilerde bazı bölümlerini vitrine çıkarma kararı aldı.

Kaynak: dunya.com

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 12:03
  1. Zorlu Grubu
  2. Dongbu Daewoo
  3. Dongbu Daewoo Electronics
  4. Ahmet Nazif Zorlu
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