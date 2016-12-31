Eklenme: 31 Aralık 2016, 20:25
Bu haber 1.887 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
Necmettin Erbakan, AB konusunda böyle uyarmıştı!
Milli Görüş önderi rahmetli Necmettin Erbakan, bir açık oturumda Erdal…
Zorla kaçırılan kız çocuğu PKK'yı anlattı!
Hakkari'de evinin önünden kaçırıldıktan sonra terör örgütü PKK'nın Kandil ve…
30 dilde "Teröre Hayır" dediler!
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gören Türk ve yabancı öğrenciler, 30…
Sınırda 16 kilo patlayıcı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 16…
8 İlçede daha elektrik kesintisi
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), salı günü Anadolu yakasında…