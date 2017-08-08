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Zorla evlendirilmek istenen kızın kardeşi tarafından pencereden aşağı atıldığı ortaya çıktı

Kilis’te zorla evlendirilmek istenen 16 yaşındaki Suriyeli kızın, erkek kardeşi tarafından pencereden aşağı itildiği ortaya çıktı.

08 Ağustos 2017 Salı 22:50
Zorla evlendirilmek istenen kızın kardeşi tarafından pencereden aşağı atıldığı ortaya çıktı

İddiaya göre, dün Kilis’in Kartalbey Mahallesi Fidanlık Sokak’taki apartmanda oturan Suriye uyruklu D.H(16) isimli kız yüksekten düşmüştü. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan incelemede, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu D.H.’nin ifadesinde annesinin ve abisinin kendisini yaşça büyük birisiyle para karşılığı evlendirmek istedikleri belirlendi. Kızın ifadesinde zorla evlendirilmek istenmesi nedeniyle ailesi ile tartıştıkları, tartışma sonrası pencereye çıkarak ‘üzerime gelmeyin yoksa kendimi buradan atarım’ dediği öğrenilirken, abisinin de ‘atarsan at’ diyerek pencerenin yanına gelip kendisini iteklediğini söylediği ileri sürüldü. Genç kızın itekleme sonucu dengesini kaybederek aşağıya düştüğü belirlendi. Olay, güvenlik kameraları ile ortaya çıktı.

Yere düştükten sonra yanına gelen ağabeyi M.H.’nin kendisini darp ettiğini belirten D.H., ailesinin yanına bir daha dönmek istemediğini söyleyerek annesinden ve abisinden şikayetçi oldu. Hastaneye kaldırılan D.H. tedavisinin ardından Kilis Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. D.H.’nin abisi M.H. (28) ve annesi F.K. (57) ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne F.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken,, M.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:50
  1. Suriye
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Kilis
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
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