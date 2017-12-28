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Zorbalardan Kudüs istismarı

Netanyahu, hakkındaki ciddi yolsuzluk iddiaları nedeniyle iç siyasette yaşadığı sıkıntıları Trump ile birlikte giriştiği Kudüs hamlesiyle unutturmaya çalışıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 02:21
Zorbalardan Kudüs istismarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki ciddi yolsuzluk iddiaları nedeniyle iç siyasette yaşadığı sıkıntıları, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte giriştiği Kudüs hamlesiyle unutturmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili polise yedinci kez ifade veren Netanyahu’nun sağ kolu olan David Bitan da 20 Aralık’taki istifası ülkede bomba etkisi yapmıştı. Netanyahu’yu protesto amacıyla düzenlenen “Utanç yürüyüşleri”nin dördüncüsü de gerçekleştirildi. Netanyahu’nun başbakanlıktan istifa etmesi ve yargılanması gerektiğini haykıran Yahudi protestocular, Kudüs gerginliğinin de Netanyahu’nun iç politikadaki sıkışıklığından kurtulmak üzere tertiplendiğini savundu.

NETANYAHU’NUN ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALIYOR

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun başını hayli ağrıtan yolsuzluk soruşturmasında 20 Aralık günü önemli bir istifa geldi. Netanyahu’nun sağ kolu David Bitan, istifa ederek Netanyahu’yu oldukça zor durumda bıraktı. Netanyahu’ya yakın bir isim olan Bitan’a yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal gibi başlıklar var. Bitan’ın istifası, Netanyahu’nun etrafındaki çemberin daha da daraldığının işareti olarak değerlendiriliyor. Uluslararası gözlemciler, gerek Netanyahu, gerekse Donald Trump’un iç politikadaki zor durumdan kurtulabilmek için Kudüs hamlesiyle uluslararası kriz çıkarma yolunu seçtiğini, Türkiye’nin başını çektiği 128 ülkenin ise BM’de yapılan oylamada karşı oy kullanarak bu oyuna gelmediğine dikkat çekiyorlar.

MUHAMMET KUTLU / ANKARA

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 02:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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