Zoran Tosic: Trabzonspor'dan teklif aldım

CSKA Moskova'nın Sırp oyuncusu Zoran Tosic, Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı.

Zoran Tosic: Trabzonspor'dan teklif aldım
Eklenme: 07 Ocak 2017, 10:57
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CSKA Moskova'nın Sırp oyuncusu Zoran Tosic, Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı. Önceliğinin CSKA Moskova olduğunu söyleyen Tosic, "Evet, teklif olduğu doğru. Ancak şu anda bunu düşünmüyorum. CSKA ile sözleşmem var, 6 yıldır bu kulüpteyim ve önceliğim yeni sözleşme imzalamak. Gelecek hafta Moskova'ya gidiyorum, hazırlıklara başlıyoruz. Sonra her şey belli olacak, masaya oturacağız ve göreceğiz. Trabzonspor bana teklif yaptı, ancak önce CSKA, sonra diğerleri" diye konuştu.

Zoran Tosic kimdir?

2010-2011 sezonunda Manchester United'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'ya transfer olan Zoran Tosic, Rus ekibinin değişmez isimlerinden biri oldu. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 19 maçta 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

 
EtiketlerZoran TosicCSKA MoskovaTrabzonspor
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