Zor günler geçiren şarkıcı hastanelik oldu

Fulden Uras, geçtiğimiz yıl sağ göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acilen ameliyata alınmıştı.

Onur Akay, 49 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu hakkında, “Ciddi ağrıları olan Fulden günlerdir evinde hareketsiz bir şekilde yatıyor. Telefonlarına bile cevap veremeyen Uras, ilaç tedavisi görüyor. Bugün emar çekilmek üzere hastanede ve doktorları ameliyat olup olmayacağına karar verecek. Arkadaşımız dualarınızla iyi olacak inşallah" açıklamasında bulundu.