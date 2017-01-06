Zoofobi nedir?
Zoofobi, hayvanlardan korkulması durumudur. Genellikle küçük yaşlardaki çocuklarda ortaya çıkan bu sorun yetişkinlerde de görülebilmektedir.
Zoofobi hastalarının verdiği tepkiler nelerdir?
- Kalp atışlarının hızlanması
- Korku
- Panik
- Öfkelenme
- Terleme
- Baş dönmesi
Zoofobi nasıl tedavi edilir?
Zoofobi hastalarının tedavisinde farklı yöntemlere başvurulur. Bunların başında davranış terapisi gelmektedir. Hastalar, korku duydukları hayvanla ilgili fobisini terapiste anlatır. Tedavide kişinin gösterilen hayvan figürlerine verdiği tepkiler değerlendirilir. Bunun dışında hastanın korkusuyla başa çıkması için bazı ilaçlar kullanılabilir.
Öte yandan hayvanlardan korkmak, diğer kişiler için anormal gelebilir. Fakat zoofobi mutlaka ciddiye alınarak tedavi edilmelidir. Bu fobiyle alay etmek oldukça yanlıştır. Kişinin ailesi ve çevresi bu konuda kendisine destek vermelidir. Korkusunu yenmesi için psikolojik yardım alması konusunda hasta ikna edilmelidir. Korkuyla dalga geçmek, kişiyi korkusu yüzünden aşağılamak, onu strese sokabileceği gibi fobinin kötüleşmesine yol açabilir.