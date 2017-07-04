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Zonguldak'taki FETÖ soruşturmasında 3 kişi cezaevine gönderildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

04 Temmuz 2017 Salı 20:04
Zonguldak'taki FETÖ soruşturmasında 3 kişi cezaevine gönderildi

Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlere yönelik merkez ile Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Diğer zanlılar yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 ve 23 Haziran'da Zonguldak'ın merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 15'i kadın 36 kişi gözaltına alınmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6'sı kadın 19 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:04
  1. Zonguldak
  2. Kilimli
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Ereğli
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Kozlu
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