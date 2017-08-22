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Zonguldak'taki darbe girişimi davası devam ediyor

Eski 2 garnizon komutanı ve 2 albayın, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet  hapis cezası istemiyle Zonguldak'ta yargılanmasına devam edildi

22 Ağustos 2017 Salı 17:20
Zonguldak'taki darbe girişimi davası devam ediyor

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  darbe girişimine ilişkin, meslekten ihraç edilen 4 rütbeli asker hakkında, ikişer  kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaların görülmesine  devam edildi. 

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç  edilen tutuksuz sanık eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek,  komutanlıkta görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler ile avukatları ve  yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Günler, savunmasında, emeklilik maaşı ve ikramiyesinin  üzerindeki tedbirin kalkmasını isteyerek, "Hakkımdaki mali tedbirler yanlış  anlaşıldığı için banka tarafından maaşım ödenmemektedir. Mali tedbirlerin  kalkmasını talep ediyorum. Şahsım hakkındaki deliller sözde sıkı yönetim  listesinde adımın geçmesidir. Benle ilgili bilgiler tamamen yanlıştır. Ben böyle bir eylem gerçekleştirmedim. Benim 15 Temmuz sonrasındaki tutumum, böyle bir  olaya karışmadığımın göstergesidir. Örgüt üyelerinin yaptıklarıyla benim  yaptıklarım farklıdır. Bu nedenle adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest  bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Birol Şimşek ise daha önce mahkemede verdiği  ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Günler'in emeklilik maaşı ve ikramiyesinin  üzerindeki tedbirin kalkmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek,  duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, meslekten ihraç edilen Karadeniz  Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal  Öztürk ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Doğan savunmasında, cezaevinde tek başına hücrede kaldığını  anlatarak, "Tek kalmanın psikolojisini mahkemenin takdirine bırakıyorum. Ben  halen tutukluyum. Benim örgüt mensubiyetim kesinleştirilememiştir. Bu nedenle  tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Öztürk de emeklilik maaşı ve ikramiyesinin üzerindeki tedbirin  kalkmasını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Öztürk'ün emeklilik maaşı ve ikramiyesinin üzerindeki  tedbirin kalkmasına, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek,  dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada, meslekten ihraç edilen Karadeniz  Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal  Öztürk'ün dosyasını, darbe girişimine ilişkin deniz subay ve astsubayları  hakkında açılan bir başka davayla birleştirme kararı almıştı.

İddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı  terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya  veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına  çarptırılması isteniyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:20
  1. 15 Temmuz darbe girişimi
  2. TSK
  3. FETÖ
  4. Zonguldak
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