Zonguldak'taki darbe girişimi davası devam ediyor

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, meslekten ihraç edilen 4 rütbeli asker hakkında, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaların görülmesine devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık eski Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, komutanlıkta görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Günler, savunmasında, emeklilik maaşı ve ikramiyesinin üzerindeki tedbirin kalkmasını isteyerek, "Hakkımdaki mali tedbirler yanlış anlaşıldığı için banka tarafından maaşım ödenmemektedir. Mali tedbirlerin kalkmasını talep ediyorum. Şahsım hakkındaki deliller sözde sıkı yönetim listesinde adımın geçmesidir. Benle ilgili bilgiler tamamen yanlıştır. Ben böyle bir eylem gerçekleştirmedim. Benim 15 Temmuz sonrasındaki tutumum, böyle bir olaya karışmadığımın göstergesidir. Örgüt üyelerinin yaptıklarıyla benim yaptıklarım farklıdır. Bu nedenle adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Birol Şimşek ise daha önce mahkemede verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Günler'in emeklilik maaşı ve ikramiyesinin üzerindeki tedbirin kalkmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, meslekten ihraç edilen Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Doğan savunmasında, cezaevinde tek başına hücrede kaldığını anlatarak, "Tek kalmanın psikolojisini mahkemenin takdirine bırakıyorum. Ben halen tutukluyum. Benim örgüt mensubiyetim kesinleştirilememiştir. Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Öztürk de emeklilik maaşı ve ikramiyesinin üzerindeki tedbirin kalkmasını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Öztürk'ün emeklilik maaşı ve ikramiyesinin üzerindeki tedbirin kalkmasına, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada, meslekten ihraç edilen Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün dosyasını, darbe girişimine ilişkin deniz subay ve astsubayları hakkında açılan bir başka davayla birleştirme kararı almıştı.

İddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.