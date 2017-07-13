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Zonguldak’ta yaşlı adam arabanın altında dakikalarca yardım bekledi

Zonguldak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyonet çarptı.  Bir ayağı lastik altında kalan yaşlı adam dakikalarca yardım bekledi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:38
Zonguldak’ta yaşlı adam arabanın altında dakikalarca yardım bekledi

Kaza sabah saatlerinde Zonguldak kent merkezinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Sebahattin A. bir anlık dikkatsizlik sonucu kamyonet altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle ayağı lastiğin altında sıkışan yaşlı adam dakikalarca yardım bekledi.  AFAD, İtfaiye, 112 ve çevredeki vatandaşlar yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.  Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sebahattin A.’nın tedavisi sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 11:38
  1. Zonguldak
  2. kaza
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