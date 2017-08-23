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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu      

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde, jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda S.C., gözaltına alınırken, 15 kök hintkeneviri ve 37 gram kubar esrar ele geçirildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:37
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu      

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi, Çaycuma İlçe Komutanlığı’nca ilçeye bağlı Kadioglu Köyü’nde yaşayan S.C.’nin evine operasyon düzenledi. 

Yapılan aramada, 15 kök hintkeneviri bitkisi ile 37 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.C., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:37
  1. Zonguldak
  2. Çaycuma
  3. uyuşturucu
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