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Zonguldak'ta TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada araçtan fırlayan 1,5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verirken, anne ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

16 Ocak 2018 Salı 13:33
Zonguldak'ta TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Kandilli beldesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Abdülgani G. idaresindeki 34 PL 6343 plakalı tır, kavşağa giriş yaptığı sırada Ereğli istikametine seyir eden Ayhan T. idaresindeki 67 EE 970 plakalı otomobile çarptı. Kazada Yaşar (32), eşi Sevim (30), annesi Rukiye ve kızı İlayda T. yaralandı.

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1,5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sırasında otomobilden fırlayan 1,5 yaşındaki Baran olay yerinde hayatını kaybederken, annesi Sevim T. ise araçta sıkıştı. Yoldan kaldırılıp otomobile annesinin yanına konulan küçük Baran’ın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınırken, parmakları kopan ve acı çeken anne ise Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlu ve eşinin durumunu gören ve yüzü kanlar içerisinde kalan çaresiz baba Yaşar T. ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Çaresiz baba eşinin yaralı halde yerde bekletilmesine tepki gösterirken, o sırada kaza yerine gelen Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu da sağlık ekiplerine talimat vererek yaralının ambulansa alınmasını istedi. Yaralı anne olay yerine gelen başka bir ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaza hakkında jandarma ekiplerine bilgi veren otomobil sürücüsü Ayhan T., hızının çok olmadığını ancak tırın durmayarak kendilerine çarptığını söyledi.

Kazaya karışan tır ve otomobil sürücüleri jandarma tarafından gözaltına alınırken, küçük Baran’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılığın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:33
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  2. ereğli
  3. tır
  4. otomobil
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