Zonguldak’ta şiddetli yağmur sonrası heyelan meydana geldi

Rat Mahallesi İkinci Durak mevkisinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda yolun yarısı çöktü. Meydana gelen heyelan sonrası mahallede elektrik kesintisi meydana gelirken zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

'YOL ÇÖKTÜ'

Mahalleli olarak tedirgin olduklarını ifade eden mahalle sakini İsa Şekerci, “Şiddetli yağış sonrası elektrikler kesilince ben dışarı çıktım ve yolun çöktüğünü fark ettim. 2 aydır burada yoktum. Geldiğimde garaj kapısının açamadım zeminde göçmeler meydana geldi çok tedirginiz” şeklinde konuştu.