Zonguldak'ta polis ceza yazmaktan bıktı o alkollü araç kullanmaktan bıkmadı

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yaptıkları kontroller sırasında Burhan C. idaresindeki otomobili durdurarak denetim yaptı. Sorgulamada daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 5 kez el konulduğu ve 5 yıl süre ile ehliyeti alındığı belirlenen Burhan C.’nin muayenesinde 2,20 promil alkollü olduğu belirlendi. 6’ncı kez ehliyetine el konulan Burhan C.’nin ehliyetine el koyma süresi 5 yıl süre ile uzatılırken bin 763 TL de ceza kesildi. Sürücünün kullandığı otomobil trafikten men edilirken, trafiği tehlikeye düşürmekten de adli işlem başlatıldı.

6'INCI KEZ YAKALANDI

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro amirliği ekipleri ayrıca Ereğli-Alaplı karayolunda ters şeritten ilerleyen bir aracı durdurarak kontrol ettiklerinde sürücünün 1,20 promil alkollü olduğunu belirledi. Ehliyetine el konulan sürücüye 876 TL para cezası uygulanırken, otomobili trafikten men edilip hakkında trafiği tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.