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Zonguldak'ta parçalanmış bariyerler kazayı ortaya çıkardı!

Gece kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçurumdan denize uçan otomobil, öğle saatlerinde bariyerlerin parçalanmış olduğunu gören bir sürücü tarafından fark edildi.

09 Şubat 2018 Cuma 17:41
Zonguldak'ta parçalanmış bariyerler kazayı ortaya çıkardı!

Filyos beldesinden Zonguldak yönüne giden 67 AT 592 plakalı otomobil, Göbü köyü yakınlarında yaklaşık 60 metre yükseklikten denize uçtu. Denizde ters duran otomobili, öğle saatlerinde bariyerlerin parçalanmış olduğunu gören bir sürücü fark etti. Dalgıçların otomobilde yaptığı aramada sürücüye rastlanılmadı. Jandarma ve AFAD ekipleri karada yaptığı çalışmada da sürücüye ulaşamadı. Plakadan araştırma yapan jandarma, aracın Y.B. adlı kişide olduğunu tespit etti. Kaza yerine gelen araç sahibinin yakınları da Y.B.'ye ulaşamadıklarını söyledi. Kayıp olan Y.B.'yi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Türkali Köyü Muhtarı Ahmet Terlemiş, aracın çok hızlı şekilde denize uçtuğu düşündüklerini ifade ederek, "Gece saatlerinde kaza olmuş. Hangi saatte olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar söyleyince kaza yerine geldim. Jandarmayı aradım haber verdim. Bariyerler çok sağlam. Çok kuvvetli vurmuş" dedi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:41
  1. Zonguldak

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