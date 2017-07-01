Zonguldak’ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.30 sıralarında Yayla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göreFurkan A. idaresindeki 06 BY 1328 plakalı motosiklet ile 78 SD 101 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağ ayağında kırıklar olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.