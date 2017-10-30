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Zonguldak'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:55
Zonguldak'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralı

Kaza, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür D. İdaresindeki 67 TS 135 plakalı otomobil ile kavşaktan geçiş yapmaya çalışan Adem C. idaresindeki 67 SD 396 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özgür D. için olay yerine 112 sağlık görevlileri çağrıldı. Yaralı sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmeyince, ambulans ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kaza yapan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırılırken, bir süre kapalı kalan yol yeniden trafiğe açıldı. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:55
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