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Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'ndeki maden ocağında tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 22:13
Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'daki göçük, akşam saatlerinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana geldi.

Maden işçisi Raci Akbaba, ocakta çalıştığı sırada üzerine tavandan taş ve kömür parçaları düştü. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Akbaba, çağırılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbaba'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 22:13
  1. Zonguldak
  2. maden ocağı
  3. taş
  4. kömür parçaları
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