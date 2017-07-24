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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 kişi öldü

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi 36 yaşındaki Ramazan Zurnacı öldü.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:00
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 kişi öldü

Göçük, 24.00-08.00 vardiyasında sabaha karşı yerin 220 metre altında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte, maden işçisi Ramazan Zurnacı mahsur kaldı. Diğer işçilerin göçükten çıkardığı Zurnacı, olay yerinde öldü. Ocaktan çıkarılan Zurnacı'nın cesedi ZonguldakAtatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Zurnacı, Cumhuriyet Savcısı'nın yapacağı otopsi ardından Çaycuma İlçesi'ne bağlı Perşembe Beldesi'nde toprağa verilecek.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci,  eksi 220 ile eksi 245 kodları arasında göçüğün meydana geldiğini belirterek, "Üretim işçisi arkadaşımız tavan göçmesi sonucu taş yığının altında kalmış. Diğer işçiler hemen onu çıkarmış fakat olay yerinde hayatını kaybetmiş. Üzüntülüyüz. Allah ailesine sabırlar versin. Yakınlarının ve madenci kardeşlerimizin başı sağolsun" dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:00
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