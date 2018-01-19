Zonguldak'ta kuru yük gemisi karaya oturdu

Ereğli-Alaplı karayolu tersaneler bölgesinde İzmir'den Rusya'ya gittiği öğrenilen Coromos bandıralı, "Berra G. Moroni" isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle sürüklendi.

Gemi dalgaların da etkisiyle tersaneler bölgesinde karaya oturdu. Kayalara vuran gemi ortadan bölündü.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Gemiden halatlar aracılığı ile 12 personel tahliye edildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan fırtına nedeniyle açıktan kıyıya sürüklenen gemideki 12 mürettebatın kurtarılmayı beklediği ihbarının ardından olay yerine gittiklerini belirterek şunları söyledi:

"5 Azerbaycanlı, 3 Gürcistanlı, 1 Ukraynalı ve 3 Türk olmak üzere 12 personel kurtarılmayı bekliyordu. Yoğun dalgalar arasında istasyon kurup kendimizi de emniyete alarak gemideki arkadaşlarımızı tahliye ettik. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren kurtarma çalışmalarının ardından 12 personel 112 acil servis ekiplerine teslim edildi."