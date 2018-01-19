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Zonguldak'ta kuru yük gemisi karaya oturdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi,  fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu, 12 kişilik mürettebat Ereğli  Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

19 Ocak 2018 Cuma 12:27
Zonguldak'ta kuru yük gemisi karaya oturdu

Ereğli-Alaplı karayolu tersaneler bölgesinde  İzmir'den Rusya'ya gittiği öğrenilen Coromos bandıralı, "Berra G. Moroni" isimli  kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle sürüklendi.

Gemi dalgaların da etkisiyle tersaneler bölgesinde karaya oturdu.  Kayalara vuran gemi ortadan bölündü.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile Ereğli Belediyesi İtfaiye  Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Gemiden halatlar aracılığı ile 12 personel tahliye edildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan fırtına nedeniyle açıktan  kıyıya sürüklenen gemideki 12 mürettebatın kurtarılmayı beklediği ihbarının  ardından olay yerine gittiklerini belirterek şunları söyledi:

"5 Azerbaycanlı, 3 Gürcistanlı, 1 Ukraynalı ve 3 Türk olmak üzere 12  personel kurtarılmayı bekliyordu. Yoğun dalgalar arasında istasyon kurup  kendimizi de emniyete alarak gemideki arkadaşlarımızı tahliye ettik. Yaklaşık 1  saat 15 dakika süren kurtarma çalışmalarının ardından 12 personel 112 acil servis  ekiplerine teslim edildi."

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 12:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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