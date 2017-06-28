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Zonguldak'ta korkunç olay

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşlı bir adam öldükten 10 gün sonra evinde, bekçi ise iş yerinde nöbeti devralmaya gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:06
Zonguldak'ta korkunç olay

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi İnallı Sokak’ta tek başına yaşayan Şaban Çelik’ten (56) yakınları yaklaşık 10 gündür haber alamayınca evine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları Şaban Çetin’i evde ölü buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ölüm raporu hazırlarken, polis ekipleri de evde incelemelerde bulundu. Çelik’in cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Bekar olduğu öğrenilen Çelik’in yakınları ölüm haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu.

Kdz. Ereğli ilçesinde ikinci olay ise Gülüç Beldesi’nde kapalı duran bir tersanede yaşandı. İddiaya göre haciz koyan banka tarafından tersanede görevlendirilen bekçi Mustafa Bilgin (35) nöbeti devralmaya gelen bir arkadaşı tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Bilgin’in öldüğünü belirledi. Bilgin savcılık ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık her iki olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:06
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
  3. İnallı
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