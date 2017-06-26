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Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:11
Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolu’nun 32’nci kilometresinde meydana geldi.

Zonguldak’tan Ereğli İlçesi'ne giden Mehmet İlhan yönetimindeki 67 UD 463 plakalı otomobil, şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Yasin Kuzcalı yönetimindeki 78 YD 932 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler İlhan ve Kuzcalı ile her iki otomobilde bulunan Emine İlhan, Vasfiye Demirci, Buğlem Demirci, Ereğli Devlet Hastanesi’ne, Yasemin Kuzcalı, Sıdıka Turgut ve Efekan Turgut ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:11
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